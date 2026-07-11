"عندما يدعوك الرئيس" .. هاري كين يكشف كواليس مباراة الجولف مع ترامب!

تحدث هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بصراحة عن تجربته في لعب جولة جولف مع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وكان ترامب هو أول من كشف عن هذا اللقاء لوسائل الإعلام، قبل أن يؤكده كين خلال مؤتمر صحفي عقده في ميامي قبيل مباراة ربع نهائي كأس العالم ضد النرويج.

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا أنه قبل دعوة مباشرة من الرئيس قبل حوالي 18 شهرًا أثناء تواجده في المنطقة.