عنان خلايلة ضد إبسويتش: إنجازه لم يكتمل .. "طلاق جلاسنر" هوى بكريستال بالاس إلى صراع البقاء!

أحيانًا لا يكون تألقك في أرض الميدان، كافيًا لأن تنقذ فريقك من بدايته الكارثية، ذلك هو حال عنان خلايلة، الذي قاد كريستال بالاس، للسقوط أمام إبسويتش تاون، بنتيجة (2-3)، في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "2026-2027"، التي أقيمت على ملعب سيلهيرست بارك.

فرحة خلايلة بإنجازه، لم تكتمل، بعدما نجح إبسويتش تاون في حسم النقاط الثلاث، عن طريق إيميرسون وليف ديفيس، وزيان فليمينج، في الدقائق 23 و45 و90، بينما سجل خلايلة ويورجن ستراند لارسون، ثنائية بالاس، في الدقيقتين 14 و75.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات حول خسارة كريستال بالاس في ميدانه أمام إبسويتش..