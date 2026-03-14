يبدو أن يوفنتوس تورينو، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بإيطاليا، يبدي اهتمامًا جديًّا بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي. هذا ما أوردته صحيفة «توتوسبورت» المتخصصة. وينتهي عقد المهاجم البولندي مع نادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي. وفي حين يلتزم اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا الصمت بشأن خططه المستقبلية، يُقال إن يوفنتوس قد بدأ «عملية ليفاندوفسكي». ووفقاً لـ"توتوسبورت"، فقد جرت بالفعل محادثات أولية حول الانتقال.
ترجمه
"عملية ليفاندوفسكي": نادٍ كبير يدرس بجدية انتقال نجم هجوم برشلونة
كان أسطورة يوفنتوس ديفيد تريزيجيه قد دعا بقوة في صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» إلى انتقال ليفاندوفسكي. وقال تريزيجيه، الذي فاز بثلاثة ألقاب دوري مع «البيانكونيري»، إن ليفاندوفسكي «هو أحد آخر المهاجمين الحقيقيين إلى جانب هالاند» و«قوي وذكي». وقال الفرنسي البالغ من العمر 48 عاماً، الفائز بكأس العالم وكأس أوروبا، إنه "سيحمل ليفاندوفسكي بنفسه إلى تورينو".
إلى جانب يوفنتوس، يرتبط اسم المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند أيضًا بأندية من السعودية ودوري MLS. كما ظهرت أندية مثل أتلتيكو مدريد وفنربخشة وميلان في شائعات الانتقالات.
- Getty Images Sport
روبرت ليفاندوفسكي يثني على الدوري الإيطالي
في حوار مع مجلة «سبورت ويك»، أوضح ليفاندوفسكي أنه لم يتخذ قرارًا بعد، وأنه «لا يوجد ما يقال عن مستقبلي».
وفي نفس السياق، أعرب اللاعب البولندي عن تقديره الكبير للدوري الإيطالي. ووصفه بأنه "تنافسي للغاية" و"لا يمر بأزمة" حسب تقديره.
انتقل ليفاندوفسكي في عام 2022 إلى نادي برشلونة، حيث فاز مرتين بلقب الدوري ومرة واحدة بكأس إسبانيا. حالياً، يتصدر المهاجم والكتالونيون بقيادة المدرب هانسي فليك جدول ترتيب الدوري الإسباني وما زالوا في سباق دوري أبطال أوروبا.
روبرت ليفاندوفسكي: الإحصائيات في موسم 2025/26
الألعاب 34 أهداف 14 تمريرات حاسمة 3