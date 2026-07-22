عمر مرموش كان الضحية .. لياندرو باريديس يفتح جرح مصر في كأس العالم بلقطة تاريخية!

رغم ضياع اللقب في المباراة النهائية لصالح إسبانيا بالهزيمة بهدف فيران توريس، عاد نجوم المنتخب الأرجنتيني إلى ديارهم مرفوعي الرأس، حيث حافظوا على مسيرة "حامل اللقب" حتى المباراة الأخيرة في البطولة.

وكان للاعب لياندرو باريديس استقبالًا خاصًا من عائلته التي قررت تكريمه بطريقة استثنائية، حيث خصصت له لوحة من أبرز لحظاته في البطولة والتي ظهرت في صور نشرتها زوجته كاميلا جالانتي عبر حسابها الشخصي بمنصة "إنستجرام".

وعبرت اللوحة عن تلك اللحظة التي حرم فيها عمر مرموش من كتابة تاريخ جديد لمصر في دور الـ16 من المونديال، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2 في الدقائق القاتلة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، حين انطلق مرموش بهجمة مرتدة سريعة كادت أن تضع الفراعنة في ربع النهائي.

باريديس الذي كان آخر مدافع في الملعب، نجح في اعتراض الكرة بتدخل مثالي، وهو ما اعتبره البعض "تحولًا دراميًا" حوّل الهجمة من هدف محقق لمصر إلى مرتدة أرجنتينية حاسمة، انتهت بتسجيل إنزو فيرنانديز لهدف الفوز القاتل الذي نقل الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي على حساب الفراعنة.



