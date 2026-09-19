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علي سمير

أبو تريكة لم يظلمه .. مرموش "الضائع" ظن أنه مارادونا في الإحماء فوجد نفسه أسوأ من نيكولاس جاكسون ضد أستون فيلا!

فقرات ومقالات
عمر مرموش
توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا
توتنهام هوتسبير
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز

إخفاق جديد لتوتنهام .. الفريق اللندني يسجل للمرة الأولى في البريميرليج لكنه يخسر بثلاثية

توتنهام لم يفز ومرموش لم يفعل أي شيء .. أنباء ليست جديدة بالنسبة لأي مشجع أو متابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، الاختلاف فقط في النتيجة واسم الفريق المنافس.

تريد تحقيق الانتصار في البريميرليج؟ إذن توتنهام في خدمتك، أستون فيلا حقق فوزه الأول في البطولة، اليوم، السبت، بالجولة الخامسة من عمر المسابقة.

3 أستون فيلا وتوتنهام 2 "مع هدف ملغي إن كان ذلك يجعل الأمور أقل قسوة"، في تجسيد واضح للمعاناة التي يعيشها المدرب روبرتو دي زيربي في تجربته الكارثية مع النادي اللندني.

في الوقت الذي يتمتع فيه آرسنال بانطلاقة مميزة بالبريميرليج، يأتي توتنهام ليمثل الجانب المظلم من شمال لندن، وذلك بعد تجرع مرارة الهزيمة 3 مرات والتعادل في مباراتين، بأول 5 مباريات من البطولة.

يوهان مانزامبي سجل الأول لصالح أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما أضاف نيكولاس جاكسون الثاني بالدقيقة 67، وأحرز إيميليانو بوينديا الثالث في الدقيقة 80 من تسديدة رائعة، وجاءت ثنائية أصحاب الأرض عن طريق كونور جالاجر ويان بول فان هيكي، في نتيجة ترسم البداية المُحبطة لتوتنهام لموسم 2026/2027.

وبعيدًا عن كل ذلك .. نحن بحاجة للحديث عن ما قدمه عمر مرموش، أو بمعنى أدق : كل ما لم يفعله المحترف المصري!

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    كان لديهم كين وسون .. الآن هناك مرموش وسولانكي

    عندما تتحدث عن سوء مستوى عمر مرموش هذا الموسم، فأنت لا تعرف من أين تبدأ .. من لمسته الأولى السيئة؟ قراراته الخاطئة؟ التباطؤ في إخراج الكرة من قدميه أم فشله في أغلب الالتحامات التي يشترك فيها أو عدد مرات فقدانه للكرة والتعامل المتواضع مع الفرص المتاحة في الثلث الأخير؟

    كلها أمور تجسد المعاناة التي يمر بها مرموش، وكانت هناك العديد من المشاهد التي تحكي الكثير دون أي كلمات.

    - الدقيقة العاشرة وغيرها من اللحظات، الدولي المصري يفشل في الالتحامات البدنية، ويتم قطع الكرة منه بكل سهولة "فقد الاستحواذ 12 مرة" وإن كان نجح في القيام بـ3 مراوغات من أصل 3 محاولات.

    - الدقيقة 31 من عمر المباراة، يان بول فان هيكي يلعب كرة خطيرة جدًا في عمق دفاعات أستون فيلا، يفشل مرموش في استلامها وهو في حالة انفراد تام بالحارس.

    - نفس المشهد تكرر بعدها بدقائق، ومرة أخرى .. مرموش يفشل في السيطرة على الكرة.

    - لقطة إيجابية في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، عندما قام "أخيرًا" بإخراج الكرة بالسرعة المطلوبة، ليسفر ذلك عن فرصة أضاعها المهاجم دومينيك سولانكي.

    - اختفاء تام في الشوط الثاني ومحاولات على استحياء عند تحوله إلى مركز المهاجم بعد خروج سولانكي ونزول جيمس ماديسون، حيث لم يسدد المصري سوى كرة واحدة فقط وكانت خارج المرمى.

    ماذا يفعل مرموش؟ كان لدينا هاري كين وسون هيونج مين، والآن خط هجومنا يتكون من سولانكي ومرموش، المصري يجب تغييره بل رحيله عن الفريق في يناير .. هكذا علقت جماهير توتنهام على ما قدمه اللاعب المُعار من صفوف مانشستر سيتي وزميله الإنجليزي.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    المشكلة ليست في مركزه

    مهما كانت درجة متابعتنا لكرة القدم، فبالتأكيد من الصعب أن نرى عمر مرموش بصورة أفضل من مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، وهو الشخص الذي وافق "أو طلب" استعارته من مانشستر سيتي.

    عندما يتطرق دي زيربي إلى مرموش، تجده لا يتحدث بلهفة هائلة عن أنه المهاجم الذي يمكنه صناعة الفارق لسبيرز ونقلهم إلى مستوى آخر، بعدما نافسوا للهروب من الهبوط خلال الموسم الماضي، بل يكتفي فقط بالحديث عن صفاته "الجيدة" وخصائصه المختلفة عن صورة المهاجم التقليدي المتعارف عليها في الدوري الإنجليزي.

    ولأن مرموش ليس هو المهاجم الذي يجيد اللعب وظهره للمرمى ويستطيع الالتحام والحفاظ على كرته، قرر دي زيربي تغيير مركزه، ليلعب كجناح أيسر مع الدفع بدومينيك سولانكي كمهاجم صريح.

    الدولي المصري فشل كمهاجم صريح أمام نيوكاسل ونوتنجهام فورست بأول جولتين من البريميرليج، ليقرر دي زيربي تغيير مكانه كجناح أيسر ضد إيفرتون، النتيجة؟ لا شيء، تم تغييره في الدقيقة 77.

    وبعد مستواه المتواضع ضد توتنهام كمهاجم صريح في كأس رابطة المحترفين "كارابو كب"، وخسارة سبيرز 3/1، قرر الإيطالي إعادته لمركز الجناح من جديد بالجزء الأكبر من المباراة ليخسر بثلاثية جديدة في مباراة أكملها اللاعب حتى صافرة النهاية.

    في الحقيقة، مرموش لم يكن جناحًا بالمعنى الصريح للكلمة اليوم، بل كان يتم استخدامه لاستقبال كرات طولية من الخلف وخط الوسط، لاستغلال خفة حركته من أجل "سرقة" دفاع أستون فيلا، ولكنه فشل.

    صاحب الـ27 سنة لعب المباراة كـ"نصف جناح" و"نصف مهاجم"، ولم ينجح في أداء أي من الدورين، وفشل في استغلال المساعدة الهائلة التي قدمها لها ساندرو تونالي في كل مرة كان يميل فيها إلى الجانب الأيسر بجوار أندي روبرتسون.

    وعند خروج سولانكي شارك مرموش كمهاجم صريح، واستمر الفشل في سيناريو مشابه لكل المباريات السابقة، وظهر ضائعًا وسط زحام دفاعات أستون فيلا.

    إذن ما هو الدرس المستفاد؟ المشكلة ليست في مركز مرموش، بل في اللاعب نفسه وعدم قدرته على فعل أي شيء لتجميل صورته التي تزداد سوءًا أسبوعًا بعد الآخر منذ انتقاله للفريق اللندني.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    رأي بلا مجاملة

    عندما سُئل محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه فيما يقدمه عمر مرموش منذ انتقاله إلى توتنهام، خرج كعادته بوجهة نظر مثيرة للاهتمام، بلا مجاملة أو آراء دبلوماسية.

    وقال تريكة في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس":"مرموش لعب بصورة جيدة أمام ليفربول، ولكنه مثل باقي اللاعبين لم يحالفه التوفيق في الفرص التي أتيحت له، ولكن مشكلته هي أنه لا يستطيع أن يلعب "السهل" ويقوم بتعقيد الأمور على نفسه".

    وأضاف:"يمكننا رؤية الطريقة التي يلعب بها الكرة في عمليات الإحماء"، ورد عليه مقدم الاستوديو بأن ما فعله مرموش يشبه ما كان يفعله الراحل دييجو أرماندو مارادونا عندما كان يُروض الكرة بمهارة عالية قبل كل مباراة.

    وواصل نجم الأهلي السابق:"أسلوب لعب مرموش صعب للغاية، وهذ مشكلته، يجب عليه معرفة متى يلعب السهل ومتى ينفذ الكرات الصعبة، يبدو لي أنه لا يدرك مدى معاناته حاليًا وحاجته لإثبات نفسه".

    وتابع:"مرموش يحتاج معرفة أن الأمور لا تسير في صالحه، عليه اتخاذ القرارات المناسبة في التمرير والتسديد، وهذه مشكلة يواجهها خط هجوم توتنهام بأكمله".

    وفي نهاية حديثه شدد أبو تريكة على افتقاد مرموش ومن حوله للثقة .. يمرر عندما يحتاج الأمر للتسديد والعكس، الكرة التي يجب لمسها مرة واحدة فقط للحفاظ على إيقاع اللعب، يقوم بلعبها أكثر من مرة حتى يتغير شكل الملعب تمامًا.


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    هل ظلمه أبو تريكة؟

    بالنظر إلى ما قاله أبو تريكة عن مرموش، وما قدمه اللاعب في المباراة التي خسرها فريقه أمام أستون فيلا، سنجد أن مواطنه لم يظلمه أبدًا، بل تحدث عن ما نراه على أرض الواقع.

    مرموش لا يلعب بالحدة والشراسة والإصرار الكافي لمساعدة نفسه، وإنقاذ مسيرته التي تعتبر على المحك في ظل المستويات المتواضعة التي يقدمها بشكل منتظم منذ الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، وصولًا بما يحدث الآن.

    وبالحديث عن "تعقيد الأمور على نفسه"، فهذا صحيح أيضًا، مرموش لا يلعب وكأنه في حالة "طوارىء" ويلمس الكرة أكثر من اللازم في الكثير من الأحيان، وإن كان ليس اللاعب الوحيد الذي يقوم بذلك في خط هجوم توتنهام.

    ترويض الكرة في الإحماء لا يعني أنك مارادونا يا مرموش، ما قدمته اليوم لم يصل حتى إلى مستوى نيكولاس جاكسون، مهاجم فيلا الذي احتفلت جماهير تشيلسي برحيله عن البلوز في الصيف.

    وللإنصاف .. نيكولاس جاكسون الذي كان أضحوكة للجميع في البريميرليج، كان أفضل من مرموش، من ناحية تشكيل خطورة على المرمى والاستلام والوقوف بالكرة والتحرك، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح الضيوف.

    متى يشعر بالاستفزاز والرغبة الكافية لفعل أي شيء؟ البعض سيقول إن توتنهام يعاني بشكل عام، هذا صحيح، ولكن تلك المعاناة لم تمنع ساندرو تونالي ورودريجو بنتانكور وميكي فان دي فين من الظهور بصورة مميزة.

    محمد قدوس لم يكن بحاجة للكثير من الوقت لإثبات نفسه، دخل مع بداية الشوط الثاني وساهم في تنشيط هجوم توتنهام، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 59 ولكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

    وعلى الجانب الآخر كان مرموش "ضائعًا" يبحث عن أي هجمة أو حتى ركلة حرة مباشرة يحصل عليها، في مشهد يجسد الكارثة التي يعيشها النجم المصري وكل من حوله في توتنهام وجماهيره التي تركت الملعب قبل نهاية المباراة بأكثر من 10 دقائق!