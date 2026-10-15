مصادفة غريبة وراء الاعتذارات المتكررة .. غياب عمر خريبين أمام ناساف يفتح باب الجدل!

وبالنظر إلى سجل عمر خريبين مع المنتخب السوري بشكل عام، فإن مهاجم الوحدة الحالي، لم يشارك في أي مباراة مع نسور قاسيون، منذ مشاركته في بطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن عمر خريبين اعتذر عن عدم التواجد مع بعثة المنتخب السوري لخوض مباراتين وديتين أمام الأردن وأوزبكستان، خلال شهر سبتمبر الماضي.

ولكن، بالعودة إلى المواجهات التي لم يشارك بها خريبين، فإنها نبعت من قرار المدير الفني الأسبق للمنتخب، نبيل معلول، باستبعاد اللاعب من معسكر النسور، قبل مواجهة ودية أمام أوزبكستان، في ظل أزمة بين الطرفين، وتم اتهام المهاجم بأن يتدخل في قرارات المدرب، بل وشنّ هجومًا عليه بتصريحات إعلامية أكد خلالها أنه لن يرتدي قميص المنتخب مرة أخرى، طوال فترة وجوده، الأمر الذي دفع الاتحاد السوري، في نوفمبر 2020، لاتخاذ قرار باستبعاد خريبين من المنتخب بشكل نهائي ولا رجعة فيه.

المؤشرات تقول إن اعتذار خريبين ليس "شخصيًا" مع أوزبكستان، خاصة وأنه يملك سلسلة من "الاعتذارات" عن المشاركة مع منتخب سوريا، في مناسبات مختلفة..

* سبتمبر 2018: عمر خريبين يعتذر عن التواجد مع المنتخب في مباراتين وديتين ضد أوزبكستان وقيرغيزستان.

* يونيو 2019: المدرب فجر إبراهيم، يقرر استبعاد عمر خريبين لأسباب انضباطية، بسبب تخلفه عن المعسكر التدريبي لخوض مباراتين وديتين ضد إيران وأوزبكستان.

* سبتمبر 2019: الاتحاد السوري يفيد بأن إدارة المنتخب فوجئت بخطاب أرسله عمر خريبين يعتذر فيه عن عدم تمثيل المنتخب في مواجهة الفلبين بتصفيات كأس العالم، بداعي أسباب عائلية خاصة.

* مارس 2026: الاتحاد السوري أعلن عن تعذر خريبين عن الالتحاق بمعسكر المنتخب قبل مواجهة أفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2027، بداعي سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما حال دون وصوله إلى المعسكر في الوقت المحدد.