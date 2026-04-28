Goal.com
مباشر
Abderrazak Hamdallah Omar Al Somah
أحمد فرهود

صراع عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله التاريخي يتحوّل إلى "إهدار الفرص الغريبة".. ولمّ لا يحدث هذا "السيناريو الجنوني" مع كريستيانو رونالدو!

فقرات ومقالات
عمر السومة
عبد الرزاق حمد الله
كريستيانو رونالدو
النصر
الشباب
الحزم
الشباب ضد الفتح
الفتح
دوري روشن السعودي
نيوم ضد الحزم
نيوم

ليلة سيئة جديدة للسومة وحمدالله في الملاعب السعودية..

في صفحات التاريخ الذهبي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، نُقِش اسمي السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بحروفٍ من نور.

السومة وحمدالله كانا بمجرد ملامستهما للكرة داخل منطقة الجزاء، تصمت المدرجات في مختلف الملاعب السعودية؛ انتظارًا لهز شباك الخصوم.

"كابوس" الثنائي السوري والمغربي المخضرم، الذي كان يؤرق المدافعين لسنواتٍ عديدة للغاية؛ بدأ يختفي تدريجيًا في الفترة الأخيرة.

هذا الاختفاء التدريجي أوصلنا إلى ما نُشاهده في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث لم يعد السومة وحمدالله يرعبان الخصوم، مع ناديي الحزم والشباب تواليًا.

نعم.. ذلك ظهر جليًا في تعادل الحزم (1-1) مع نادي نيوم، والشباب مع فريق الفتح بـ"نفس النتيجة"، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، بعض النقاط المُهمة للغاية؛ عقب ظهور السومة وحمدالله ضد نيوم والفتح تواليًا، مساء اليوم الثلاثاء..

  Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro League

    عبدالرزاق حمدالله "يقلّد" لقطة عمر السومة الغريبة!

    شهدت مباراة نادي الشباب ضد فريق الفتح الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، إهدار المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا محققًا، وبطريقة غريبة للغاية.

    وفي الدقيقة 45+2.. قام النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، بتسديد كرة قوية تصدى لها حارس الفتح؛ قبل أن تعود إلى حمد الله، الذي كان يقف أمام المرمى الخالي.

    لكن.. المهاجم المغربي المخضرم، فشل في التعامل مع الكرة؛ حيث سددها برأسه بـ"غرابة" أعلى المرمى الخالي؛ ليهدر هدفًا محققًا.

    وهذه اللقطة ذكرتنا بما فعله السوري عمر السومة، في مواجهة فريقه الحزم ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    آنذاك.. استلم السومة عرضية أرضية رائعة من زميله في الحزم، أمام مرمى الرياض الخالي تمامًا؛ ولكنه فشل في التعامل مع الكرة، ليسددها بطريقة "غريبة" بعيدًا عن الشباك.

    • إعلان
  Omar Al Somah GFX

    "تجميد" الصراع التاريخي بين السومة وعبدالرزاق حمدالله

    ما نريد قوله من ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الثنائي السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله اللذان كان يتسابقان على تسجيل الأهداف، أصبحا يتفنان الآن في إهدار الفرص السهلة فيما بينهما.

    وبسبب هذه الأهداف السهلة الضائعة، وآخرها ضد ناديي نيوم والفتح، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ لا يزال رصيد السومة وحمدالله مجمدًا، في صراع "الهداف التاريخي" للمسابقة المحلية في المملكة.

    - صراع الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين السعودي:

    * 1/ عمر السومة: 161 هدفًا في 218 مباراة.

    * 2/ عبدالرزاق حمدالله: 155 هدفًا في 176 مباراة.

    وقد لا يستطيع هذا الثنائي أن يسجلا الكثير من الأهداف الإضافية، في مسابقة دوري المحترفين السعودي؛ إذا واصلا على هذا الأداء السيئ، في الفترة القادمة.

    وأساسًا.. مستقبل السومة وحمدالله مع الحزم والشباب "غامضًا" للغاية؛ حيث من غير المعروف هل سيستمرا في الموسم القادم أم لا، بالإضافة إلى عدم وضوح موقف العروض السعودية للتعاقد معهما.

  Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro League

    لمّ لا يحدُث سيناريو كريستيانو رونالدو "الجنوني"؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. يجب الإشارة إلى لاعب يتسلل من الخلف، في صراع "الهداف التاريخي" لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، يمتلك في رصيده 98 هدفًا خلال 102 مباراة رسمية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وعلى الورق.. من الصعب على الأسطورة البرتغالية، أن يتخطى رقمي السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله، في قائمة "الهدافين التاريخيين" للمسابقة السعودية المحلية.

    إلا أنه عندما يتم ذكر اسم رونالدو، فإنه لا يوجد مكان لـ"المنطق" أبدًا؛ فلمّ لا يُفاجئنا الأسطورة البرتغالية ويجدد عقده مع النصر سنة أخرى حتى 30 يونيو 2028، ثم يتخطى رقمي السومة وحمدالله.

    وإذا حافظ رونالدو على نفس معدله الحالي من الأهداف، في الموسمين القادمين 2026-2027 و2027-2028، ورحل السومة وحمدالله عن الملاعب السعودية بنهاية الموسم الحالي مثلًا، أو واصلا مستوايتيهما المتراجعة؛ فكل شيء سيكون ممكنًا.

    - أرقام كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي:

    * النصف الثاني من موسم 2022-2023: 14 هدفًا في 16 مباراة.

    * موسم 2023-2024: 35 هدفًا في 31 مباراة.

    * موسم 2024-2025: 25 هدفًا في 30 مباراة.

    * موسم 2025-2026 - حتى الآن -: 24 هدفًا في 25 مباراة.

    أي أن رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023، يمتلك معدل 28 هدفًا دوريًا في الموسم الواحد - حتى الآن -؛ وهو ما يجعله قادرًا على خطف أحد المراكز الثلاثة الأولى في قائمة "الهدافين التاريخيين" بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، إذا حدث السيناريو سالف الذكر.

  Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro League

    كلمة أخيرة.. على السومة وحمدالله مراجعة نفسيهما سريعًا!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الثنائي السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله أثبتا ضد ناديي نيوم والفتح، أنهما لم يعدا هذين المهاجمين المُرعبين.

    بل على العكس تمامًا.. السومة كان كـ"الشبح" مع الحزم ضد نيوم؛ بينما تسبب حمدالله في إخراج مدرب ناديه الشباب نور الدين بن زكري، عن شعوره ضد الفتح.

    نعم.. الكاميرا جاءت على ابن زكري، وهو يتفاعل بعصبية شديدة؛ مع "الفرص السهلة" التي أهدرها مهاجمه المغربي، طوال الـ90 دقيقة.

    أما نحن فجاءنا شعور بناء على ما شاهدناه؛ وهو أن السومة وحمدالله أصبحا لا يهتمان كثيرًا، بلقب "الهداف التاريخي" في مسابقة دوري روشن السعودي.

    ويجب على هذا الثنائي الأسطوري في الملاعب السعودية، أن يراجعا نفسيهما كثيرًا؛ لأن ما يقدّماه الآن مع الحزم والشباب، لا يرتقي إلى التطلعات أبدًا.