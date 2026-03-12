Goal.com
Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR
أحمد فرهود

إلى عمر السومة "المحظوظ": تحية لزميلك الذي أنقذك في ديربي الحزم والخلود.. و"الكارثة الثالثة" تبتعد عنك الآن!

أداء مخيب للسومة ضد الخلود.. ولكن!

في ليلة صبغها "ديربي الرس" بالإثارة، وبينما كانت مدرجات ملعب الحزم تضج بالفرح لانتزاع 3 نقاط ثمينة، أمام الجار اللدود الخلود؛ كان هُناك مشهد  موازٍ يثير القلق، في ليلة الخميس.

هذا المشهد هو الأداء غير الجيد للأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم؛ والذي كان أشبه بـ"الغائب الحاضر"، طوال الدقائق التي تواجد فيها على أرضية الملعب.

السومة لم يقدّم أي شيء، في فوز الحزم (2-1) على فريق الخلود الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ومن حُسن حظ السومة، أن فريقه انتزع الـ3 نقاط في النهاية، حتى لا يتم تحميله مسؤولية التعثُر؛ والذي كان سيلعب دورًا كبيرًا فيه.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور السومة في ديربي الحزم والخلود..

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عمر السومة يقدّم هدية إلى عبدالرزاق حمدالله

    فشل الأسطورة السورية عمر السومة، في تسجيل أي هدف؛ وذلك خلال مواجهة فريقه الحزم ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    بذلك.. تجمد السومة عند الهدف "رقم 160"، في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ مع أندية الأهلي والعروبة، وأخيرًا الحزم.

    ومع كل مباراة يفشل فيها الأسطورة السورية، في تسجيل هدف بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ فهي تكون هدية إلى النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم.

    حمدالله هو ثاني الهدافين التاريخيين، لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، خلف السومة "المتصدر"؛ حيث سجل 153 هدفًا حتى الآن، مع أندية النصر والاتحاد والشباب.

    * صراع الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين:

    1/ عمر السومة: 160 هدفًا في 214 مباراة.

    2/ عبدالرزاق حمدالله: 153 هدفًا في 172 مباراة.

  • عمر السومة يهدر "ركلة جزائية".. وزميله ينقذه

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لابد من الإشارة إلى أن الأسطورة السورية عمر السومة، أهدر فرصة سانحة للغاية من أجل تسجيل هدف؛ خلال مواجهة فريقه الحزم ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأهدر السومة "ركلة جزائية"، في الدقيقة 60 من عمر مواجهة الخلود؛ عندما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي (1-1)، بين الفريقين.

    والحقيقة أن الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، حارس مرمى فريق الخلود الأول لكرة القدم، تألق بشكلٍ كبير للغاية، في التصدي إلى "الركلة الجزائية".

    وكاد أن يتحمل الأسطورة السورية، مسؤولية التعثر ضد الخلود؛ لولا أن زميله عبدالعزيز الدويهي، سجل الثاني للحزم.

    وتم استبدال السومة في الدقيقة 89؛ وذلك بعدما فشل في ترك بصمة كبيرة، خلال المباراة.

  • Omar Al somah Hazem (Goal Only)Goal AR

    تخاذُل أجانب الحزم.. وسط إبداع النجوم المحليين

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، يُمكن أن نتحدث الآن، بخصوص عدم ترك الأسطورة السورية عمر السومة بصمة كبيرة؛ وذلك خلال مواجهة فريقه الحزم ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأساسًا.. السومة ليس المحترف الوحيد في الحزم، الذي فشل في ترك البصمة خلال مواجهة الخلود؛ حيث كان جميع أجانب الفريق الأول، ليسوا بالمستوى المطلوب.

    وفي الوقت الذي تراجع فيه السومة وأجانب الحزم؛ برز اللاعبين المحليين الذين يحملون الفريق على أكتافهم، لضمان البقاء في دوري روشن السعودي.

    وسجل ثنائية الحزم ضد الخلود؛ كل من نواف الحبشي وعبدالعزيز الدويهي، في الدقيقتين 9 و86.

    وبذلك.. ابتعد الفريق الحزماوي بشكلٍ كبير للغاية، عن مناطق الهبوط؛ وذلك بالوصول إلى النقطة 31 من 26 مباراة، في "المركز التاسع" مؤقتًا.

  • Omar Al Somah Ahli GFXGOAL AR

    عمر السومة يبتعد عن "فضيحة" الهبوط الثالث!

    أخيرًا.. يجب الإشارة بشكلٍ سريع، إلى أرقام الأسطورة السورية عمر السومة مع فريق الحزم الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي جاءت على النحو التالي:

    * مباريات: 19.

    * دقائق: 1.365.

    * مساهمات تهديفية: 8.

    * أهداف: 7.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    وبعد نهاية مأساوية مع ناديي الأهلي والعروبة، بالهبوط في 2022 و2025؛ ها هو السومة يقترب من النجاة هذه المرة، مع الحزم.

    وخاف السومة أن يهبط للمرة الثالثة، في الملاعب السعودية، والتي كانت ستكون بمثابة "الكارثة" في مسيرته الكروية؛ وذلك بعد البداية السيئة للحزم في الموسم الحالي، قبل الانتفاضة مؤخرًا.

