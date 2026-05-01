Omar Al-Somah Abderrazak Hamdallah
محمود خالد

هدية عراقية إلى حمد الله؟ .. تقارير: السومة طلب شروطًا "هائلة" للموافقة على الرحيل إلى الزوراء!

هل يرحل السومة إلى الدوري العراقي؟

في الوقت الذي يشتعل فيه السباق بين عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله، على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، جاءت تقارير عراقية، لتكشف عن تحركات ربما لتفض هذا الاشتباك، بتطور مفاجئ قد نشاهده في الميركاتو الصيفي.

المهاجم السوري عمر السومة، الذي يلعب في صفوف الحزم، لا يزال في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف، في حين جاءت تقارير تفيد بأنه تلقى عرضًا من أحد كبار أندية الدوري العراقي، في ظل انتهاء عقده مع ممثل الرسّ، في الصيف.

  • إعلامي عراقي: الزوراء يريد التعاقد مع السومة

    وذكر الإعلامي العراقي علي نوري، عبر حسابه على منصة (إكس)، بأن نادي الزوراء دخل في مفاوضات مع عمر السومة، من أجل التعاقد معه، إلا أن السوري وضع شروطًا كبيرة من أجل قبول العرض.

    وبحسب رواية نوري، فإن شروط عمر السومة، تمثلت في الحصول على عقد سنوي بقيمة 2 مليون دولار، ليصبح أغلى لاعب في الدوري العراقي، وفيلا بمساحة 2000 متر، مجهزة بثلاث خادمات، وعدم مرافقة الفريق إلى بعض المحافظات، ما يعني غيابه عن بعض المباريات.

    ماذا لو رحل السومة إلى العراق؟

    وفي حالة صدق الرواية، وإذا ما توصل عمر السومة لاتفاق مع الزوراء، فإن مقعده في صدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، سيصير مهددًا في ظل مواصلة زحف المغربي عبد الرزاق حمد الله، لانتزاع الرقم القياسي من منافسه السوري.

    - صراع الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين السعودي:

    * 1/ عمر السومة: 161 هدفًا في 218 مباراة.

    (وفق موقع رابطة دوري المحترفين، مع احتساب الهدف الذي سجله مع العروبة في شباك النصر، قبل قرار مركز التحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة المباراة، واعتبار النصر فائزًا).

    * 2/ عبدالرزاق حمدالله: 155 هدفًا في 176 مباراة.

    الجدير بالذكر أن عمر السومة، منذ انتقاله إلى الأهلي في 2014، خاض تجربتين خارج حدود السعودية؛ الأولى مع العربي القطري، على مدار موسمين، ثم المشاركة مع الوداد الرياضي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وخاض السومة 3 تجارب في الدوري السعودي، مع الأهلي والعروبة والحزم، علمًا بأن السوري ذكر بأنه وصل إلى 450 هدف في مسيرته الكروية.

    ومع تأكيد الحزم بأن رصيد السومة هو 160 هدف، فقد بات أمامه 7 أهداف فقط ليعادل رقم ناصر الشمراني، كثاني أكثر الهدافين في الدوري السعودي عبر التاريخ، قبل نظام الاحتراف، فيما يفصله 29 هدفًا على الرقم التاريخي المسجل باسم ماجد عبد الله، أسطورة النصر.

  • ما ينتظر السومة

    وتبقى لعمر السومة، أربع مباريات مع الحزم، حتى ختام منافسات موسم 2025-2026، في دوري روشن السعودي، حيث يستعد لملاقاة الهلال، النجمة، القادسية، ثم التعاون.

    ويحتل الحزم المركز التاسع في ترتيب دوري روشن، برصيد 38 نقطة، ليتواجد في المنطقة الدافئة، حيث يبعد بفارق 15 نقطة عن مناطق الهبوط، مع تبقي أربع جولات، ليتأكد بقاءه في دوري المحترفين.

    مصير حمد الله مع الشباب

    وكان الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، قد أثار الجدل، بشأن مستقبل عبد الرزاق حمد الله، الذي انتقل إلى الشباب في صيف 2024، بعقد لمدة موسمين.

    وقال الصرامي عبر برنامج "ملاعب" إن حمد الله يريد البقاء مع الشباب، والنادي منفتح على تجديد عقده أيضًا، قبل انتهائه في الصيف.

    وأوضح الصرامي أن الشباب في مفاوضات جادة مع حمد الله، إلا أن الإدارة الشبابية، برئاسة عبد العزيز المالك، منفتحة على التجديد لمدة موسم رياضي واحد، واشترطت تخفيض راتب اللاعب لأكثر من 50%.

    ونوّه الصرامي بأن حمد الله لا يمانع خفض راتبه لمدة عام، ويريد إكمال مشواره مع الشباب، الذي يمثل تجربته الثالثة في السعودية، بعد النصر والاتحاد، فضلًا عن "إعارة قصيرة" مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

  • وقائع مثيرة للجدل

    وارتبط العراقي علي نوري، بالعديد من الوقائع المثيرة للجدل مع الأوساط السعودية، والتي أعادت الذكريات إلى ديسمبر الماضي، حينما شهد برنامج "ليالي العرب"، انسحاب الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، الملقب بـ"ملك الفلاشات"، بعد دخوله في صدام مع الحارس الأردني الأسبق محمد أبو داود، الذي صرح حينها بأنه لا يعرفه ولا يشاهده في التلفاز.

    اقرأ أيضًا: علي نوري يدافع عن نفسه بعد أزمة "المسرحية الهزلية" ضد إبراهيم الفريان .. وملك الفلاشات يرد: "كنتُ على نياتي"!وشن نوري هجومًا شرسًا ضد علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الشباب، المعار من الهلال، بداعي قيام اللاعب بإشارات استفزازية، أسفرت عن انفجار غضب لاعبي فريق زاخو العراقي، بعد مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

    ووجه نوري رسالة إلى البليهي قائلًا "أنت (مو كفو)، أنت (مو رزن). حبيب قلبي أبو حسين ماذا بك؟ أين تريد أن تصل بتصرفاتك الصبيانية؟ أنت طُردت من الهلال والمنتخب السعودي بسبب أفعالك وعدم انضباط، وقريبًا نشوفك بنادٍ درجة رابعة .. (بالعافية عليك اللي صار بالمنازع)".