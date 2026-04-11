رسالتان "دون كلمات" إلى توني: على السومة أن يفكر في أسطورتي الهلال والنصر لا حمدالله .. ولكن احذر أن تكون "مهاجم محطة"!

بعد انتزاع نقطة من الأهلي، وسط جدل الحكم الرابع، تعثر الفيحاء أمام الحزم، فها هو ممثل الرس يحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-0)، على ملعبه، في الجولة الثامنة والعشرين "المؤجلة"، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم يوسف المزيريب بالهدف الأول للحزم، في الدقيقة الثامنة، فيما وقع عمر السومة على الهدف الثاني في الدقيقة 90+9 من عمر المباراة.

ورفع الحزم رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز العاشر في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفيحاء "العاشر".