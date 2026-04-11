رسالتان "دون كلمات" إلى توني: على السومة أن يفكر في أسطورتي الهلال والنصر لا حمدالله .. ولكن احذر أن تكون "مهاجم محطة"!

السومة يعود للتسجيل أمام الفيحاء..

بعد انتزاع نقطة من الأهلي، وسط جدل الحكم الرابع، تعثر الفيحاء أمام الحزم، فها هو ممثل الرس يحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-0)، على ملعبه، في الجولة الثامنة والعشرين "المؤجلة"، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم يوسف المزيريب بالهدف الأول للحزم، في الدقيقة الثامنة، فيما وقع عمر السومة على الهدف الثاني في الدقيقة 90+9 من عمر المباراة.

ورفع الحزم رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز العاشر في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفيحاء "العاشر".

وفيما يلي، نستعرض أبرز ما قدمه عمر السومة في مواجهة الفيحاء والحزم في الجولة الثامنة والعشرين..

    رسالتان "بلا كلمات" إلى إيفان توني

    لنتخيل معًا سيناريو دراميًا، حول عمر السومة، والذي تمكن أخيرًا من التسجيل في دوري روشن، بعد غياب منذ الجولة الثانية والعشرين.

    هدف السومة جاء بعد أيام من مباراة الأهلي والفيحاء، التي تعادلا فيها بهدف لمثله، وتمكن إيفان توني من معادلة رقمه القياسي كأكثر لاعب يسجل للأهلي بموسم واحد في تاريخ دوري المحترفين السعودي، برصيد 27 هدفًا، مع فرصة لكسر الرقم.

    هنا قرر السومة أن يرد على "استفزاز" إيفان توني، ويسجل في مرمى الفيحاء، وكأنه يوجه رسالتين إلى المهاجم الإنجليزي: "هدفك لم ينقذ الأهلي من التعادل، ولكن هدفي أكد فوز الحزم"، و"إن عادلت رقمي القياسي مع الأهلي، فأتحداك أن تعادل رقمي كهداف تاريخي للدوري".

    • إعلان

  • السومة يمزق شباك الفيحاء "في أي مكان"!

    ويمكن القول إن هدف السومة لم يكن مجرد هدف، بل رقم مميز في سجل أهداف النجم السوري، والذي استطاع أن يهز شباك الفيحاء بثلاثة قمصان مختلفة.

    بأي قميص، وفي أي مسابقة، يكون الفيحاء ضحية السومة، وهو ما أثبته في 34 دقيقة شارك بها في مباراة اليوم، ليوقع على هدفه السادس أمام عملاق المجمعة.

    * سجل 3 أهداف مع الأهلي في ثلاث مباريات مختلفة ضد الفيحاء في دوري المحترفين السعودي (هدف بموسم 2018-19، وهدفان بموسم 2019-20).

    * سجل هدفًا مع الأهلي ضد الفيحاء، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2019-20).

    * سجل هدفًا مع العروبة ضد الفيحاء، في الدور الثاني من دوري روشن، بموسم 2024-25.

    * سجل هدفًا مع الحزم ضد الفيحاء، في الدور الثاني من دوري روشن، بموسم 2025-26.

    الوجه المظلم: هل يصير السومة "مهاجم محطة"؟

    إذا ما نظرنا لوجه الكوب الممتلئ، فإن الحزم فاز بمشاركة حارسه الثالث ماجد الغامدي، الذي لعب أولى مباراة كأساسي، وعمر السومة، عانق التاريخ بالوصول إلى الهدف رقم 450 في مسيرته، كما صرّح عقب المباراة.

    السومة اعترف بعد المباراة، بأن منافسته مع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، تعطيه دافعًا قويًا من أجل المواصلة والاهتمام بنفسه، كون هذا الرقم مهم للاثنين.

    ولكن، إذا ما نظرنا لوجه الكوب الفارغ، فإن الهدف جاء بتسديدة واحدة وخطأ فادح من حارس الفيحاء، إلا أنه كان مثل "شبح" فوق المستطيل الأخضر، 5 لمسات للكرة، خسرها مرتين خلالها، وتمريرتان فقط، منها واحدة ناجحة، ولم ينجح سوى في مواجهة ثنائية واحدة من أصل ستة.

    بل لننظر إلى وضع مشاركة السومة، التي جاءت بناءً على إصابة يوسف المزيريب، الذي كان أحد نجوم المباراة، ووقع على الهدف الأول بطريقة رائعة.

    هذا الصراع بين الشباب والخبرة، ربما لا يصبّ كثيرًا في صالح السومة، ويعطي بعدًا آخر في منظور "مهاجم المحطة"، غير المعنى المتعارف عليه في الخطط التكتيكية، بأن يساهم المهاجم في صنع الفرص ويمارس أدوارًا مختلفة.

    المعنى الذي أقصده بأن السومة، الذي وقع لموسم واحد مع الحزم، بات يجد نفسه على مقاعد البدلاء كثيرًا، ليس فقط أمام الفيحاء، ما يثير التساؤلات، حول ما إذا كان السومة سيستطيع إثبات نفسه وهو يخوض تحديًا صعبًا مع العمر، أم سيجب عليه أن يجد محطة جديدة لموسم واحد جديد، بعد العروبة والحزم.

  • كلمة أخيرة..

    في النهاية، يجب تقديم التهنئة إلى عمر السومة، الذي وصل إلى الهدف رقم 160 في دوري المحترفين السعودي، وهو رقم مميز لأكثر من سبب..

    * بات أمام عمر السومة 7 أهداف فقط ليعادل رقم ناصر الشمراني، كثاني أكثر الهدافين في الدوري السعودي عبر التاريخ، قبل نظام الاحتراف، فيما يفصله 29 هدفًا على الرقم التاريخي المسجل باسم ماجد عبد الله، أسطورة النصر.

    * عاد ليوسًع الفارق مع عبد الرزاق حمد الله، صاحب الـ155 هدف، حيث بات الفارق خمسة أهداف بينهما في سباق الهداف التاريخي لدوري المحترفين، الذي انطلق بموسم 2008-2009.