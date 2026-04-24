Omar Al Somah GFX HazemGoal AR
ارتدى ثوب مدافع الرياض للحظة: عمر السومة "شبح" والقدر حرمه من دور البطولة و3 أرقام مع الحزم!

الحزم ينتزع النقاط الثلاث أمام الرياض..

لم يكن في أفضل أحواله، هكذا كان النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، في ليلة الفوز على الرياض، بنتيجة (2-1)، من قلب ميدان الرسّ، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم أنطونيو توزي بهدف للرياض من علامة الجزاء في الدقيقة 41، بينما وقع روسييه لورينتز على هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 49، ثم سجل يوسف الشمري هدف الفوز من ركلة جزائية في الدقيقة 90+7.

السومة شارك أساسيًا في لقاء الرياض، ولعب لمدة 66 دقيقة، قبل أن يقرر المدير الفني جلال قادري، استبداله باللاعب يوسف المزيريب.

ورفع الحزم رصيده إلى 37 نقطة، ليواصل المضي قدمًا نحو تأمين البقاء، باحتلاله المركز التاسع في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة، في المركز السادس عشر.

ماذا حدث في المباراة؟ وكيف كان أداء عمر السومة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • وكأنه ارتدى قميص الرياض للحظة!

    بأداء كان أشبه بـ"السجال" بين الفريقين، فرصة هنا وهناك، رغم قلة التسديدات على المرمى، بات عمر السومة، وكأنه "تائه"، وسط غابة التحولات المرتدة.

    في مباراة شهدت تواجد 2034 مشجع في المدرجات، حاول السومة تهديد مرمى ميلان بوريان، بأربع تسديدات، بينها اثنتين لما بين الخشبات الثلاث، وواحدة قطعت، إلا أن هجماته لم تحمل طابع الخطورة، التي يمكن معها وصف نجم الأهلي السابق، بأنه قدم الإضافة القوية فوق أرض الميدان.

    أضف إلى ذلك، لقطة ربما يقدم معها السومة واحدة من أغرب فرص الموسم، عندما حاول استلام تمريرة عرضية من موكوانا، في الدقيقة 55، إلا أنه تعامل معها بغرابة أمام خط المرمى، وسط تدخل من الدفاع، وكأن السومة للحظة ارتدى قميص الرياض، وتولى مهمة الدفاع عن مرماه.

    ورغم ذلك، إلا أن السومة حاول صنع الخطورة برأسيتين في الدقيقتين 29 و56، ولكنه لم يجد معها حلًا لافتكاك الشباك، قبل استبداله.


  • أضاع أكثر من رقم

    رغم أن الفوز أو التعثر يسأل عنهما الفريق بأكمله، إلا أن عمر السومة، أهدر فرصة لتحقيق أكثر من رقم مميز، سواءً على المستوى الشخصي أو الفريق.

    إليك عزيزي القارئ، بعض الأرقام التي كان بإمكان السومة تحقيقها إذا ما سجل واحدة من الفرص التي سنحت له، وأبرزها فرصة الدقيقة 55.

    * لأول مرة يسجل أمام فريق واحد ذهابًا وإيابًا مع الحزم.

    * يصبح الرياض سابع فريق يستقبل أهدافًا من السومة في أولى 3 مباريات بالمسابقة.

    * لأول مرة يسجل في جولتين متتاليتين مع الحزم في دوري روشن السعودي.

    هذه الأرقام كانت لتتهاوى أمام السومة، إلا أنه أهدر فرصة إضافة بعض المنجزات الشخصية في رحلته مع الحزم، التي شارفت على النهاية، مع تبقي خمس مباريات، حتى نهاية الموسم، ما لم يقدم الحزم على تجديد عقد الهدّاف السوري.

  • القدر حرمه من دور البطولة

    ويمكن القول إن القدر حرم عمر السومة من أداء دور البطولة، في ليلة كتب فيها الحزم التاريخ، بفوزه على الرياض ذهابًا وإيابًا لأول مرة في موسم واحد.

    السومة غادر أرض الملعب، ليشارك يوسف المزيريب بديلًا له، والذي لعب دور البطولة، في تأمين النقاط الثلاث للحزم، بعدما نفذ ركلة جزاء الانتصار، في الدقيقة 90+7.

    وكان السومة قد سجل هدفه أمام الفيحاء، بالجولة الماضية، في الدقيقة 90+9، الأمر الذي كان ليجعله محور الحديث حول التخصص في إحراز الأهداف بعد الدقيقة 90، إلا أن بديله الشاب تولى عنه هذا الدور، بينما تابع انتصار فريقه من مقاعد البدلاء.

  • Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR

    الجدل مستمر

    لا يزال الجدل مستمرًا حول "العقيد" عمر السومة، والسؤال هو "هل يملك في سجله 161 هدف أم 160؟".

    إذا ما نظرنا في موقع دوري روشن السعودي، سنجد رصيد السومة، 161 هدف، أما نادي الحزم، فقد احتفل بهدف السومة الأخير أمام الفيحاء، بأنه وصل إلى هدفه رقم 160 في دوري المحترفين.

    هذا الأمر أشرنا إليه مسبقًا، بالحديث عن مباراته مع العروبة أمام النصر، في الموسم الماضي، حينما سجل هدفًا وقاد فريقه للفوز بنتيجة (2-1)، قبل أن يعلن مركز التحكيم الرياضي، بعد ذلك، قبول احتجاج النصر بشأن نظامية مشاركة الحارس رافع الرويلي، وبالتالي اعتباره فائزًا على العروبة، ما يعني إلغاء النتيجة والأهداف المسجلة.

    ورغم ذلك، إلا أن اعتراف موقع الرابطة بأنه يمتلك في جعبته 161 هدف، يجعل رصيد السومة بمثابة جدل يحتاج إلى الحسم.

