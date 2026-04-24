ارتدى ثوب مدافع الرياض للحظة: عمر السومة "شبح" والقدر حرمه من دور البطولة و3 أرقام مع الحزم!

لم يكن في أفضل أحواله، هكذا كان النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، في ليلة الفوز على الرياض، بنتيجة (2-1)، من قلب ميدان الرسّ، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم أنطونيو توزي بهدف للرياض من علامة الجزاء في الدقيقة 41، بينما وقع روسييه لورينتز على هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 49، ثم سجل يوسف الشمري هدف الفوز من ركلة جزائية في الدقيقة 90+7.

السومة شارك أساسيًا في لقاء الرياض، ولعب لمدة 66 دقيقة، قبل أن يقرر المدير الفني جلال قادري، استبداله باللاعب يوسف المزيريب.

ورفع الحزم رصيده إلى 37 نقطة، ليواصل المضي قدمًا نحو تأمين البقاء، باحتلاله المركز التاسع في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة، في المركز السادس عشر.