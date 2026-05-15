"عمري 47 عامًا وليس 12!" .. سلوت يرد بغضب على أنباء رحيله من ليفربول
أنفيلد تحت الضغط
تحدث مدرب ليفربول أرني سلوت عن الضغوط المتزايدة في ليفربول، في أعقاب موسم صعب في الدفاع عن اللقب أدى إلى خروج «الريدز» من سباق المنافسة على الألقاب الكبرى.
وعلى الرغم من خيبة الأمل الصريحة التي أبداها المشجعون خلال الأشهر الأخيرة، لا يزال النادي على وشك ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويركز فريق سلوت حاليًا على رحلة حاسمة إلى أستون فيلا مساء الجمعة، حيث من شأن الفوز أن يؤكد رياضيًا عودته إلى المسابقة الأوروبية الكبرى في الموسم المقبل.
الالتزام بالقضية
وعندما سُئل عما إذا كان قد فكر يوماً في الاستقالة من منصبه، أبدى سلوت حزمًا في رغبته في مواصلة المشروع في أنفيلد. وقال: "لطالما رغبت في الاستمرار ولم يخطر ببالي ذلك قط، لأنني، كما قلت مرارًا وتكرارًا، أعتقد أن هذا النادي سيكون في وضع أفضل بكثير الموسم المقبل مقارنةً بهذا الموسم".
وأكمل: "حتى في هذا الموسم كان هناك الكثير لنلعب من أجله. قبل شهرين خسرنا أمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي لم نتمكن فيها من الفوز بأي شيء. لكن لا يزال بإمكاننا "الفوز" بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".
وأتبع الهولندي: "هذه هي المرة الأولى في مسيرتي التي لا ألعب فيها في النهاية من أجل لقب. لم أفز بشيء سوى مرة واحدة فقط، لذا ستكون هذه هي السنة الثانية. سيكون ذلك أمراً جديداً بعض الشيء."
النضج وسط الضجيج
وعندما سُئل عن كيفية تعامله مع موجة الانتقادات الأخيرة، أشار سلوت إلى عمره وخبرته الطويلة في كرة القدم الاحترافية. وشرح قائلاً: "أضطر دائماً إلى أن أسأل نفسي، 'كم عمري بالضبط؟' أعتقد أنني في السابعة والأربعين! لذا، لم أعد في الثانية عشرة من عمري. أنا ألعب كرة القدم الاحترافية منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري، ربما ليس بالمستوى الذي أنا عليه هنا الآن، لكنني معتاد على حقيقة أن الناس أحيانًا يعتقدون أنك لاعب كرة قدم جيد جدًا وأحيانًا لا يحبونك كثيرًا".
وواصل: "الأمر نفسه ينطبق على المدرب. نحن جميعًا معتادون جدًا على النقد الإيجابي والسلبي لدرجة أنك إذا لم تكن قادرًا على التعامل مع ذلك، فلن تنتهي أبدًا في نادٍ مثل هذا. هذا أيضًا أحد الأشياء التي تعلمتها هذا الموسم: أنني أستطيع التعامل مع النقد جيدًا. لا أتصرف بشكل مختلف. أستطيع أن أكون متزنًا وأقوم بالأشياء التي أريد القيام بها."
وأوضح الهولندي مستقبله في النادي، مضيفًا: "لا أعتقد أنني أقرر بمفردي، لكن لدي كل الأسباب للاعتقاد بأنني سأكون مدرب ليفربول الموسم المقبل. أولاً، أنا مرتبط بعقد مع هذا النادي، وثانيًا، بناءً على جميع المحادثات التي نجريها. هذا هو رأيي في الأمر. لكن إذا لم تحقق أفضل موسم، خاصة إذا قارنته بالموسم الماضي – إذا قارنته بمواسم أخرى فقد يكون النقاش مختلفًا – فهذا بالتأكيد لم يكن موسمًا رائعًا. ومن الطبيعي أيضًا أن تأتي الانتقادات."
الانطلاقة الأخيرة نحو نهائي دوري أبطال أوروبا
يتوجه ليفربول إلى فيلا بارك مع احتمال عودة محمد صلاح بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، رغم أنه من غير المرجح أن يبدأ اللاعب المصري المباراة أساسيًا. وفي حين أن إبراهيما كوناتي جاهز للعب، لا تزال الشكوك تحوم حول أليسون وفلوريان فيرتس، الذي يعاني حاليًا من التهاب في المعدة ويتناول المضادات الحيوية.
وبعيدًا عن المباراة المقبلة، يخطط الريدز لعودة هارفي إليوت هذا الصيف بعد أن فشل انتقال لاعب الوسط بشكل نهائي إلى فيلا في ظل فترة إعارة صعبة تحت قيادة أوناي إيمري.