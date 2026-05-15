"عمري 47 عامًا وليس 12!" .. سلوت يرد بغضب على أنباء رحيله من ليفربول

وعندما سُئل عن كيفية تعامله مع موجة الانتقادات الأخيرة، أشار سلوت إلى عمره وخبرته الطويلة في كرة القدم الاحترافية. وشرح قائلاً: "أضطر دائماً إلى أن أسأل نفسي، 'كم عمري بالضبط؟' أعتقد أنني في السابعة والأربعين! لذا، لم أعد في الثانية عشرة من عمري. أنا ألعب كرة القدم الاحترافية منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري، ربما ليس بالمستوى الذي أنا عليه هنا الآن، لكنني معتاد على حقيقة أن الناس أحيانًا يعتقدون أنك لاعب كرة قدم جيد جدًا وأحيانًا لا يحبونك كثيرًا".

وواصل: "الأمر نفسه ينطبق على المدرب. نحن جميعًا معتادون جدًا على النقد الإيجابي والسلبي لدرجة أنك إذا لم تكن قادرًا على التعامل مع ذلك، فلن تنتهي أبدًا في نادٍ مثل هذا. هذا أيضًا أحد الأشياء التي تعلمتها هذا الموسم: أنني أستطيع التعامل مع النقد جيدًا. لا أتصرف بشكل مختلف. أستطيع أن أكون متزنًا وأقوم بالأشياء التي أريد القيام بها."

وأوضح الهولندي مستقبله في النادي، مضيفًا: "لا أعتقد أنني أقرر بمفردي، لكن لدي كل الأسباب للاعتقاد بأنني سأكون مدرب ليفربول الموسم المقبل. أولاً، أنا مرتبط بعقد مع هذا النادي، وثانيًا، بناءً على جميع المحادثات التي نجريها. هذا هو رأيي في الأمر. لكن إذا لم تحقق أفضل موسم، خاصة إذا قارنته بالموسم الماضي – إذا قارنته بمواسم أخرى فقد يكون النقاش مختلفًا – فهذا بالتأكيد لم يكن موسمًا رائعًا. ومن الطبيعي أيضًا أن تأتي الانتقادات."