"عمره 18 عامًا لكنه يبدو كلاعب محترف متمرس" - ألمانيا تُحذر من أنه "لا يمكنها تحمل" استبعاد نجم بايرن ميونيخ الشاب من تشكيلة كأس العالم
صعود سريع لنجم بايرن الصاعد
اكتسح كارل عالم كرة القدم، حيث استغل مشاركاته القليلة مع فريق بايرن ميونيخ الأول ليحجز مكانًا له في التشكيلة الأخيرة للمنتخب الألماني بقيادة يوليان ناجلسمان. وقد تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة ضد سويسرا وغانا، وهو ما يشير إلى أنه مرشح بقوة للمشاركة في كأس العالم المقبلة.
- Getty Images Sport
إشادة كبيرة من لاعب دولي سابق
كان لاعب خط الوسط الألماني السابق هامان في طليعة المطالبين بإدراج كارل في قائمة المنتخب المشاركة في البطولة النهائية. وفي تقييمه لتأثير اللاعب الشاب، قال هامان لشبكة "سكاي سبورت" إن المراهق يمتلك موهبة فطرية نادرة لا يمكن للمنتخب الوطني تجاهلها بأي حال من الأحوال.
وقال هامان: "يبلغ من العمر 18 عاماً ولم يمارس كرة القدم الاحترافية سوى منذ ثمانية أو تسعة أشهر، لكنك تشعر وكأنه لاعب محترف متمرس على أرض الملعب". "كل ما يفعله يتسم بالطبيعية والسهولة. وبفضل قدرته على التغلب على خصومه في المواجهات الفردية وخلق تفوق عددي على الجناح، لا يمكننا ببساطة أن نتحمل عدم اصطحابه إلى كأس العالم، بالنظر إلى اللاعبين المتاحين لدينا".
تضمينات مفاجئة في قائمة ناجلسمان الأخيرة
في حين قوبل اختيار كارل بالترحيب الحار، اعترف هامان بأنه لم يكن مقتنعاً تماماً ببعض الأسماء الأخرى المدرجة في قائمة ناجلسمان. وعلى وجه التحديد، أشار اللاعب الدولي الألماني السابق إلى اختيار ليروي ساني وباسكال غروس باعتبارهما قرارين أثارا الدهشة، لا سيما في ضوء الصعوبات التي واجهها ساني مؤخراً في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية لفريق غالطة سراي.
"لقد فاجأتني ترشيحات غروس وساني"، اعترف هامان. "لا داعي للحديث عن قدرات ساني، لكنه لم يكن أساسيًا في اسطنبول مؤخرًا. أما بالنسبة لباسكال غروس، فقد فاجأتني ترشيحه. إذا كان ناجلسمان يراه لاعبًا رابطًا في الفريق، فمن المحتمل أن يأخذه إلى كأس العالم. عندها ستكون عودته إلى برايتون قد استحقت العناء".
- Getty Images Sport
الصراع على بطاقة التأهل إلى كأس العالم
ستتاح لكارل الفرصة لإثبات جدارته على ملعب التدريب هذا الأسبوع قبل مواجهة ألمانيا لسويسرا. ومع اقتراب كأس العالم، تمثل هذه المباريات الودية اختبارًا نهائيًا للعديد من اللاعبين الاحتياطيين. ويصل كارل إلى المعسكر وهو في حالة ممتازة، بعد أن سجل هدفًا واحدًا وصنع تمريرتين حاسمتين في آخر ثلاث مباريات خاضها مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات. وبعد مواجهة سويسرا، ستستعد «المنتخب الألماني» لمواجهة غانا في 30 مارس.
