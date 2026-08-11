خرج ماجد الفهمي؛ المتحدث الرسمي باسم شركة الأهلي، للتعليق على القضايا الكثيرة التي تثير الجدل حول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسها بالطبع ملفي رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله واللاعبين المغادرين والقادمين.
"علي مجرشي يمر بظروف خاصة" .. الأهلي يوضح: يايسله سبب أزمة رياض محرز وفرانك كيسييه وهذه حقيقة الغضب من إدوارد ميندي
قضية علي مجرشي
ماجد الفهمي ظهر عبر حلقة برنامج "دورينا غير"، وقد فضل بداية حديثه بالظهير علي مجرشي، وسط الجدل الكبير الذي يحيط به على مدار الأسابيع الأخيرة.
مجرشي اختفى تمامًا عن الساحة الرياضية بنهاية كأس العالم 2026، ولم ينضم لمعسكر الراقي، ما أثار التساؤلات حوله، وسط صمت تام من مسؤولي النادي، حتى خرج علينا الفهمي مطالبًا بعدم الخوض في أمره، لمروره بظرف خاص، لم يكشف عن تفاصيله.
وقال متحدث الأهلي نصًا: "يمر مجرشي بظروف خاصة تمنعه من المشاركة مع الفريق، نأمل احترام خصوصية اللاعب وعدم الحديث عن الموضوع مطلقًا".
كواليس رحيل يايسله
بالانتقال للحديث عن الرحيل المفاجئ للمدرب الألماني ماتياس يايسله، رغم فتح الأهلي لخط التفاوض معه لتمديد إقامته في النادي، وبدايته لفترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق بشكل طبيعي..
ماجد الفهمي أشار إلى أن مسؤولي شركة الأهلي أنفسهم تفاجأوا بطلب يايسله المغادرة بعد تلقيه عرض من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مستطردًا: "المفاوضات مع يايسله بدأت نهاية الموسم الماضي، وهذا يثبت أننا كنا نريد الحفاظ على استقرار الفريق، حتى بدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد. كنا أول نادٍ ننظم معسكرًا خارجيًا وأول نادٍ يقوم بالتعاقدات مبكرًا لسد خانة من رحلوا، وكافة الراحلين والصفقات الجديدة تمت بناءً على طلبات يايسله، كان هو صاحب القرار الأول ومن يملك حق الاعتراض أمام المدير الرياضي وإدارة النادي".
وأضاف: "سار المعسكر بشكل ممتاز للغاية ثم عاد الفريق إلى جدة، وسألنا يايسله عن أرضية الملعب ومبنى التدريبات بشكل طبيعي، حتى تفاجأنا في اليوم التالي برغبته في تقديم استقالته، ووضع الإدارة في أزمة مع الوقت، اضطرنا لمضاعفة جهدنا للتعاقد مع مدرب جديد وقد كان".
رحيل رياض محرز وفرانك كيسييه
أحد الملفات الجدلية في الأهلي خلال الفترة الماضية هو رحيل الجناح الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.
لكن محرز صاحب الجدل الأكبر كون الاستغناء عنه تم خلال مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس العالم 2026، فيما كان رحيل كيسييه برغبة مشتركة بين النادي واللاعب، إذ كان يطمح في العودة لأوروبا من جديد.
في هذا الشأن، نفى الفهمي أن يكون رحيل الثنائي لمعاناة النادي ماليًا: "في كلتا الحالتين القرار كان فنيًا بشكل بحت سواء كيسييه أو محرز، ولم تكن الأمور المالية لها دخل إطلاقًا برحيلهما، بل القرار قرار يايسله".
الغضب من روي بيدرو
بالحديث عن الغضب الجماهير الجم تجاه المدير الرياضي للأهلي روي بيدرو، وتحميله مسؤولية عدم تدعيم الفريق بصفقات مرضية للجماهير – حتى الآن – أكد ماجد الفهمي أن دور الرجل فقط تلبية احتياجات المدرب سواء يايسله سابقًا أو مارينو بوسيتش حاليًا، حتى وإن حدثت مناقشات في تلك الاحتياجات أحيانًا، لكن يبقى القرار الأخير للمدرب.
واستطرد الفهمي: "المدير الرياضي في كل نادٍ له صلاحيات معينة، لكن مدرب الفريق هو من يقدم الاحتياجات الناقصة، أما الأول فيلبي تلك الاحتياجات، ومن الممكن أن تحدث مشورات بينهما، لكن في النهاية القرار النهائي للمدرب".
وواصل: "كان هناك فراغًا فنيًا في النادي بعد رحيل يايسله، لذا روي بيدرو سد هذا الفراغ مؤقتًا، فهو حلقة الوصل والترتيب في كافة الأمور، وعلى الجمهور أن يثق تمامًا أن فرقنا متماسك بشكل قوي واللاعبون مؤمنون أنهم حجر الأساس مع الجمهور، لذلك كانت أزمة وقت في الفترة الأخيرة، وخرجنا منها بشكل أقوى".
هل يرحل ميندي؟
أخيرًا مع المفاجأة التي فجرها البعض مؤخرًا حول رغبة روي بيدرو في الاستغناء عن الحارس السنغالي إدوارد ميندي، بداعي تخطيه صلاحياته كلاعب، وطلب إبرام بعض الصفقات.
حول هذا، قال الفهمي: "كل ما قيل عن ميندي مجرد شائعات مثل التي قيلت عن المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، لكن الأكيد أن كافة اللاعبين الأجانب الحاليين مستمرون مع الفريق، فقط ننظر في مصير إنزو ميلوت بما ينعكس بالمنفعة على الفريق".
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