"كان يعامل لاعبينا معاملة سيئة" .. عبارة ترددت بصيغ مختلفة عقب رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني الحالي للسد، عن قيادة المنتخب السعودي، حتى أتت مواجهة الهلال الليلة، لتنسف تلك الفكرة.
وضعوا علي البليهي في حرج .. لقاء ثلاثي الهلال بروبرتو مانشيني أمام السد يكشف حقيقة "المعاملة السيئة بالمنتخب السعودي"
ما القصة؟
روبرتو مانشيني كان قد تولى المسؤولية الفنية للمنتخب السعودي من أغسطس 2023 وحتى أكتوبر 2024، قبل الرحيل على إثر تراجع النتائج في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وعقب رحيله، خرج المدافع الدولي علي البليهي مهاجمًا إياه، مؤكدًا معاملته للاعبين بطريقة سيئة في التدريبات، بجانب قوله "أنتم لا تعرفون شيئًا عن كرة القدم"، مشككًا في قدرات اللاعبين السعوديين.
تلك التصريحات عندما سُئل عنها مانشيني، رفض التعليق عليها، بل فضّل الإشادة بعلي البليهي وبمستواه الذي قدمه تحت قيادته.
ثلاثي الهلال يحرج علي البليهي
اللقاء بين مانشيني واللاعبين السعوديين تجدد أمس الإثنين، في مدينة جدة، إذ كان يقود فريقه الحالي "السد القطري"، أمام الهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وقد نفى مانشيو واللاعبون السعوديون في الهلال ما قاله البليهي بطريقة غير مباشرة..
الحديث تحديدًا عن الثلاثي الهلال حسان تمبكتي، ناصر الدوسري وعلي لاجامي، الذي حرص على توجيه التحية لمانشيني قبل مغادرة استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية .. خاصةً الثنائي الأول الذي ظهر علامات الود أثناء مصافحة الإيطالي، في رد فعل لا يوحي نهائيًا بتلقيه معاملة سيئة منه أثناء قيادته للمنتخب السعودي.
مانشيني يطيح بالهلال من النخبة الآسيوية
الهلال بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ودع البطولة القارية أمس الإثنين، بالهزيمة أمام السد بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (3-3)، ضمن دور الـ16.
أفضلية التسجيل أولًا كانت دائمًا لصالح الزعيم السعودي، حيث ثلاثية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقائق 29، 55 و67.
فيما كانت العودة في كل مرة لصالح الزعيم القطري، إذ سجل كلاودينيو، رافا موخيكا وروبرتو فيرمينو في الدقائق 36، 58 و70، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3)، وهي نفسها نتيجة الشوطين الإضافيين.
أما في ركلات الترجيح، فقد أهدر فيرمينو الضربة الأولى للسد، فيما أهدر الثنائي كريم بنزيما وسايمون بوابري من الهلال، ليتفوق الفريق القطري بنتيجة (4-2).
- Getty Images Sport
وماذا بعد؟
بالفوز أمام الهلال ليلة الأمس، من المقرر أن يلتقي السد بفيسيل كوبي الياباني، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
أما بوداع البطولة القارية، لم يتبق للهلال في الموسم الجاري سوى المنافسة على دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل الزعيم المركز الثاني في دوري روشن برصيد 68 نقطة متأخرًا بفارق خمس نقاط عن النصر "المتصدر"، مع مرور 28 جولة من الموسم.
فيما صعد الهلال لنهائي كأس الملك، في انتظار مواجهة الخلود، أملًا في استعادة اللقب الغالي الغائب منذ موسم 2023-2024.