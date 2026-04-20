"طُردت من الهلال ونشوفك بنادٍ درجة رابعة": رسائل عراقية تهاجم البليهي .. وعقوبة منتظرة بعد أحداث الشباب وزاخو!

مرة أخرى عاد علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إلى الواجهة، بعد تصرفه المثير للجدل، الذي جعله محل غضب كبير في العراق، بسبب ما شهدته أحداث مباراة زاخو، في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

البليهي تسبب في إشعال أحداث اشتباكات بعد نهاية المباراة، بعدما رصدته العدسات وهو يوجه "إشارات" استفزازية، أسفرت عن انفجار غضب لاعبي زاخو.

جاء ذلك بعدما نجح الشباب في إقصاء زاخو من البطولة الخليجية، بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، ليحجز "الليث" مقعدًا في النهائي، بحثًا عن اللقب الثالث بعد نسختي 1993 و1994.

وضرب الشباب موعدًا الريان القطري، في نهائي دوري أبطال الخليج، على ملعب أحمد بن علي، الخميس المُقبل، حيث يبحث رفاق أليكساندر ميتروفيتش، عن الفوز باللقب الأول في البطولة.