محمود خالد

"طُردت من الهلال ونشوفك بنادٍ درجة رابعة": رسائل عراقية تهاجم البليهي .. وعقوبة منتظرة بعد أحداث الشباب وزاخو!

تصرفات البليهي لم تمر مرور الكرام..

مرة أخرى عاد علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إلى الواجهة، بعد تصرفه المثير للجدل، الذي جعله محل غضب كبير في العراق، بسبب ما شهدته أحداث مباراة زاخو، في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

البليهي تسبب في إشعال أحداث اشتباكات بعد نهاية المباراة، بعدما رصدته العدسات وهو يوجه "إشارات" استفزازية، أسفرت عن انفجار غضب لاعبي زاخو.

جاء ذلك بعدما نجح الشباب في إقصاء زاخو من البطولة الخليجية، بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، ليحجز "الليث" مقعدًا في النهائي، بحثًا عن اللقب الثالث بعد نسختي 1993 و1994.

وضرب الشباب موعدًا الريان القطري، في نهائي دوري أبطال الخليج، على ملعب أحمد بن علي، الخميس المُقبل، حيث يبحث رفاق أليكساندر ميتروفيتش، عن الفوز باللقب الأول في البطولة.

  • ماذا فعل البليهي؟

    ونشرت قنوات الكأس القطرية، مقطع فيديو، للمدافع علي البليهي، وهو يوجه إشارات "استفزازية" للاعبي زاخو بالخروج، تسببت في إشعال غضبهم عقب صافرة النهاية.

    حركة البليهي أشعلت مناوشات جمعت بين لاعبي الفريقين، تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل رجال الأمن، ومطاردة نجوم زاخو للبليهي الذي توجه بهدوء إلى غرفة خلع الملابس.

    الغضب العراقي بلغ حد توجه الحارس علي كاظم، لمحاولة انتزاع أحد الحواجز في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، قبل أن يقوم أحد إداريي الفريق باحتوائه.

  • رسالة شديدة اللهجة

    ونشر الإعلامي العراقي علي نوري، رسالة شديدة اللهجة إلى علي البليهي، قائلًا "أنت (مو كفو)، أنت (مو رزن). حبيب قلبي أبو حسين ماذا بك؟ أين تريد أن تصل بتصرفاتك الصبيانية؟".

    وأضاف "أنت طُردت من الهلال والمنتخب السعودي بسبب أفعالك وعدم انضباط، وقريبًا نشوفك بنادٍ درجة رابعة .. (بالعافية عليك اللي صار بالمنازع)".

    وتابع نوري "الكاميرات رصدت تصرفات البليهي الصبيانية. بدلًا من أن تتحلى بالأخلاق الرياضية وأنت فائز، تذهب لتأخذ من خاطر اللاعبين، تعمل بهم هذه الحركات المُعيبة.. طفة ويريد شو من جديد".

    ونشر نوري حواره الهاتفي مع طه زاخولي، مشرف فريق زاخو، الذي أكد أن البليهي هو من قام باستفزاز لاعبي زاخو، وكان رد فعلهم طبيعيًا، بسبب الحزن من مغادرة البطولة الخليجية، ناهيك أن أحداث تعرض لها الفريق العراقي قبل المباراة، تتعلق بالاستضافة وشروطها، وعدم توفر التأشيرة للجماهير".

    ووصف زاخولي ما فعل علي البليهي بأنه يسيء إلى دوريه ومنتخب بلاده، وكل الجماهير متضايقة من التصرفات الصبيانية التي يؤديها".

    عقوبات تنتظر البليهي

    وفي سياق متصل، ذكر مراسل قنوات "الرابعة" العراقية، بأن علي البليهي بدأ يتحدث مع لاعبي زاخو، وتسبب في إثارة غضبهم، وأن مدرب الشباب (نور الدين بن زكري) ذكر في المؤتمر الصحفي بأنه لم يكن على علم بالواقعة، ووجه اعتذاره لجماهير زاخو، رغم أنه كان متواجدًا في الحدث، وهو من تحدث مع أمجد عطوان من أجل تهدئته.

    وأضاف المراسل أن ما قام به البليهي من إثارة الأزمة، سيجد ردًا من لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي، والتي حتمًا ستصدر قرارًا بفرض غرامة مالية تجاهه.


  • غضب سعودي

    تصرفات علي البليهي، لم تثر غضب العراقيين فقط، بل سادت حالة من الغضب داخل الأوساط الرياضية السعودية، وسط رسائل انتقاد تجاه معار الهلال.

    الإعلامي خالد الشنيف، وجه رسالة إلى علي البليهي، بأنه كان عليه الابتعاد بعد تحقيق الفوز، فيما طالبه المحلل أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، بأن يترك الاهتمام بـ(الشو) الإعلامي، ويركز على كرة القدم، وأن هذه التصرفات قد تكلف فريقه الذي استقطبه لسد خانة يعاني منها.

    من جانبه، قال الناقد فهد الهريفي، نجم النصر السابق، إنه يجب على غرفة ملابس الشباب، أن تتمتع بانضباط أكبر، على الرغم من إشارة عطيف، إلى أن ما قام به البليهي مجرد تصرف فردي، وتأكيد الشنيف على وجود انضباط داخل غرفة "الليث".

  • استفزازات البليهي .. قصة لا تنتهي

    شهرة علي البليهي في استفزاز الخصوم، بلغت حدود العالمية، بعدما تم رصد لقطاته وهو يحاول استفزاز ليونيل ميسي، مباراة السعودية والأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022.

    البليهي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل اعتاد البليهي على استفزاز قائد النصر، كريستيانو رونالدو، وكان أبرزها في لقطة وكزة رونالدو للبليهي في كأس السوبر السعودي، فضلًا عن محاولته إثارة غضب نجم كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، خلال مواجهته مع الأخضر في كأس آسيا.

    ولعل أبرز لقطات البليهي في هذا السياق، واقعة غرس علم الهلال في ملعب النصر، بعد فوز الأزرق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكذلك نجاحه في استفزاز الخصوم على غرار عبد الرزاق حمد الله، الذي حصل بسببه على بطاقة حمراء، في مواجهة بين الهلال والاتحاد آسيويًا.

    وكانت آخر وقائع البليهي في استفزاز الخصوم، خلال مواجهة الهلال ومانشستر سيتي، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبينما كان لاعبو الهلال يحتفلون بهدف ماركوس ليوناردو "الرابع"، في شباك مانشستر سيتي، لجأ البليهي لاستفزاز لاعبي الخصم، إذ قام بركل الكرة التي وضعوها في وسط الملعب، لبدء اللعب سريعًا في محاولة لإدراك التعادل من جديد، وكان عمر مرموش أول من لاحظه، ليركض خلفه ويستخلص الكرة منه، قبل أن يقوم بدفعه في صدره، فيما كان قائد السيتي، برناردو سيلفا أكثر عقلانية؛ إذ اعتمد على توجيه اللوم لمدافع الهلال وقتها، بحديث جانبي هادئ.

