مع استعداد إسبانيا لمواجهة من العيار الثقيل أمام فرنسا، سلط القائد رودري الضوء على جانب معين يحتاج إلى تحسين لدى ألمع المواهب الشابة في البلاد. ويرى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عاماً أن يامال كان يلعب بمستوى من الاستعجال يقترب من حد القلق، وهو ما أعاق أحياناً انطلاقته الطبيعية المتفجرة على الجناح.

وقال رودري في المنطقة المختلطة عقب تأهل إسبانيا: "أعتقد أنه بحاجة إلى الهدوء قليلاً، هذا القلق الذي ينتابه أحياناً لإثبات نفسه. إنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا بالنظر لما يقدمه بالكرة وبدونها، وهو فتى ذكي للغاية. صحيح أنه يبلغ من العمر 19 عاماً وأننا يجب أن نهدئه في لحظات معينة من المباراة".