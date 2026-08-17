لم يفوت تصريحاته.. أموريم يعلق على أزمة لياو ويؤكد: سيكون عليه القتال!

لم يُخفِ الدولي البرتغالي البالغ من العمر 27 عامًا رغبته في البحث عن تحدٍّ جديد في الخارج مع نهاية الموسم الماضي، حيث كانت إنجلترا أو إسبانيا وجهته المفضلة.

لكن مع عدم ظهور أي عروض ملموسة وبقاء أسبوعين فقط على إغلاق فترة الانتقالات، يبدو من المرجح بشكل متزايد أنه سيبقى في سان سيرو. وقد أضاف غيابه عن آخر مباراة تحضيرية مزيدًا من الغموض إلى الموقف.

وكان لياو قد على على منشور إحدى الصحف بغضب بعدما تناولت أنباء عن رحيله: "أنت الكاذب، ربما تكون المشكلة فيكم أنتم"، موجهًا حديثه للصحيفة.