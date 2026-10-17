AFP
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موقف حرج لتيباس.. رئيس المجلس الأعلى للرياضة يطالبه بالإعتذار لريال مدريد!
يطالب رئيس المجلس الأعلى للرياضة بالمساءلة
أوضح خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس موقفه بشأن الحرب الكلامية المتصاعدة بين إدارة الرابطة وأكثر أندية إسبانيا تحقيقاً للألقاب. وقال رئيس المجلس الأعلى للرياضة يوم السبت إن التصريحات تجاوزت حدود حرية التعبير، مشدداً على أن تيباس ينبغي أن يعتذر عن خطابه.
وقد تفجّر الجدل بعدما استخدم تيباس مواقع التواصل الاجتماعي ليعقد مقارنة بين أساليب التواصل التي يتبعها مجلس إدارة مدريد وتلك التي كان يستخدمها وزير الدعاية سيئ السمعة في الرايخ الثالث. وفي حديثه إلى الصحافيين عبر يوروسبورت، أعرب أوريبيس عن استيائه من اللغة التي اختارها مسؤول رفيع المستوى داخل المنظومة الرياضية الإسبانية.
وقال أوريبيس في حديثه لوسائل الإعلام: «هذا أمر غير مقبول. لا يمكنك أن تستخدم النازيين كنقطة للمقارنة، خصوصاً عندما تكون رئيس الليجا وتتحدث عن نادٍ ينافس في الليجا. أعتقد أن هذا يتجاوز حدود حرية التعبير. ولحسن الحظ، فإن حرية التعبير في إسبانيا محمية على نطاق واسع جداً، لكن ذلك لا يعني أنه يمكنك تشبيه أحدهم بالنازيين دون أن تتخطى الخطوط الحمراء».
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المجلس الأعلى للرياضة يدرس اتخاذ إجراء محتمل ضد تيباس
يأتي تدخل المجلس الأعلى للرياضة في وقت يدرس فيه هذا الجهاز الحكومي الإطار القانوني لمعرفة ما إذا كان رئيس الرابطة قد خالف الأعراف المؤسسية. وقد أحدثت تبعات هذا التصريح شرخًا كبيرًا، إذ أصبحت الحكومة الإسبانية الآن منجرّة إلى خلاف كان محصورًا في العادة داخل أروقة الإدارة.
وفي حين لم يذهب أوريبيس إلى حد المطالبة بالاستقالة، فإن إصراره على تقديم اعتذار علني يبرز مدى خطورة نظرة السلطات الرياضية الإسبانية إلى المقارنة بأحد أكثر الأنظمة سوءًا في التاريخ.
وأضاف: "هذا أمر غير لائق على الإطلاق، وأعتقد أن تيباس يجب أن يعتذر. فهو، بين أمور أخرى، يتحمّل مسؤولية بصفته قائدًا في المجال الرياضي. نحن نتحدث دائمًا عن قيم الرياضة وأهمية اللعب النظيف، لذا علينا أن نكون قدوة. هذه التصريحات كانت غير مناسبة تمامًا. أما إن كان هناك أي أساس لاتخاذ إجراءات تأديبية، فتلك مسألة أخرى، وليس من شأني أن أحدّدها".
ريال مدريد يطالب باستقالة فورية
وقد جاء رد ريال مدريد غاضبًا على هذه المقارنة، حيث أصدر النادي بيانًا شديد اللهجة طالب فيه تيباس بالتنحي عن منصبيه كرئيس للرابطة ونائب لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. ووصف النادي تلك التصريحات بأنها مسيئة للغاية ومنافية للأخلاق، مؤكدًا أن مثل هذا الخطاب يجعله غير مؤهل لتولي منصب يقوم على الثقة العامة.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن ريال مدريد: "إن تكرار هذا السلوك من جانب تيباس يُظهر افتقارًا إلى الحياد والاحترام والنزاهة، بما لا يتوافق مع مسؤولياته المؤسسية". وأضاف البيان: "إن هجماته المتواصلة على ريال مدريد وعلى من يطالبون بالشفافية والإصلاح تُشكّل، في رأي نادينا، كارثة حقيقية تضرب كرة القدم الإسبانية. ويرى ريال مدريد أن تصريحات تيباس وتصرفاته المتكررة ما كان لها أن تُقبل في أي مؤسسة رياضية أوروبية تحتكم إلى مبادئ الاحترام والحياد والنزاهة، وأنها تجعله غير مؤهل مؤسسيًا للاستمرار في تولي المناصب التي يشغلها".
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شرح المقارنة الدعائية
بدأت العاصفة عندما نشر تيباس رسالة مطولة على منصة إكس، تويتر سابقًا، عرض فيها استياءه من طريقة تعامل ريال مدريد مع علاقاته العامة وشكاواه التحكيمية. وقد استهدف تحديدًا قناة ريال مدريد، مؤكدًا أن القناة تُستخدم لخلق رواية قائمة على الاستهداف تحاكي أساليب الدعاية التاريخية.
ورغم ردود الفعل الغاضبة، حاول تيباس التوضيح بأنه كان يشير إلى آليات التواصل لا إلى تأييد أيديولوجيا بعينها، لكن ذلك لم يُفلح في تهدئة منتقديه في سانتياغو برنابيو. وردّ ريال مدريد بالقول إن التوضيح لا يقلّل من الطابع غير اللائق للمنشور الأصلي.
ثم عاد تيباس ليزيد من حدة هجومه في رسالة لاحقة، متهمًا النادي بمحاولة الترهيب والإضرار بالمسابقة المحلية. وأشار إلى أن رواية النادي ليست سوى أداة لتقويض الدوري بعد فشله في إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي.
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