موقف حرج لتيباس.. رئيس المجلس الأعلى للرياضة يطالبه بالإعتذار لريال مدريد!

أوضح خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس موقفه بشأن الحرب الكلامية المتصاعدة بين إدارة الرابطة وأكثر أندية إسبانيا تحقيقاً للألقاب. وقال رئيس المجلس الأعلى للرياضة يوم السبت إن التصريحات تجاوزت حدود حرية التعبير، مشدداً على أن تيباس ينبغي أن يعتذر عن خطابه.

وقد تفجّر الجدل بعدما استخدم تيباس مواقع التواصل الاجتماعي ليعقد مقارنة بين أساليب التواصل التي يتبعها مجلس إدارة مدريد وتلك التي كان يستخدمها وزير الدعاية سيئ السمعة في الرايخ الثالث. وفي حديثه إلى الصحافيين عبر يوروسبورت، أعرب أوريبيس عن استيائه من اللغة التي اختارها مسؤول رفيع المستوى داخل المنظومة الرياضية الإسبانية.

وقال أوريبيس في حديثه لوسائل الإعلام: «هذا أمر غير مقبول. لا يمكنك أن تستخدم النازيين كنقطة للمقارنة، خصوصاً عندما تكون رئيس الليجا وتتحدث عن نادٍ ينافس في الليجا. أعتقد أن هذا يتجاوز حدود حرية التعبير. ولحسن الحظ، فإن حرية التعبير في إسبانيا محمية على نطاق واسع جداً، لكن ذلك لا يعني أنه يمكنك تشبيه أحدهم بالنازيين دون أن تتخطى الخطوط الحمراء».