"علينا أن نستعد للتصفيات" - خمسة عوامل حاسمة قبل مواجهة المنتخب الأمريكي للسيدات لليابان مجدداً

فاز المنتخب الأمريكي للسيدات على اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة الأولى من سلسلة المباريات الثلاث، وسيخوض المباراة التالية بتشكيلة مختلفة، حيث تواصل إيما هايز اختبار اللاعبات استعدادًا للتصفيات.

يستعد المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات لمواجهة اليابان مجدداً، ولا داعي للقلق بشأن تكرار الأداء، لأن المدربة الرئيسية إيما هايز ستشرك تشكيلة مختلفة تماماً.

قبل اللقاء الأول بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أخبرت هايز وسائل الإعلام عن مدى أهمية هذه الفرصة للعب ضد فريق بمستوى اليابان في ثلاث مباريات، لأن ذلك يتيح لها رؤية المجموعات واللاعبات في مواقع وأدوار مختلفة.

ما رأيناه يوم السبت قد يكون نفس أسلوب اللعب والتنفيذ، ولكن مع لاعبات مختلفات.

في نهاية المطاف، هناك جدول زمني، وقد صرحت هايز لوسائل الإعلام بعد فوز المنتخب الأمريكي 2-1 على اليابان: "علينا أن نستعد للتصفيات. لم يتبق لنا الكثير من الفرص، لذا نحتاج إلى أن نجمع بعض هؤلاء اللاعبات معًا مرة أخرى".

بينما تستعد الفريق للمباراة الثانية يوم الثلاثاء ضد اليابان، هناك دروس مستفادة من فوزهم في باي بال بارك في سان خوسيه، كاليفورنيا، ولكن هناك أيضًا الكثير مما يمكن أن نفخر به ونأخذه معنا إلى المباراة التالية.

قال هايز لوسائل الإعلام: "أعتقد أنه قبل 12 شهراً، كنا قد تعادلنا في هذه المباراة. أعتقد أن التقدم يكمن في البقاء في المباراة وعدم استقبال هدف ثانٍ. كانت المباراة متكافئة جداً في هذا الصدد. لكنني أعتقد أننا أدارنا الجزء الأخير بشكل جيد. لقد أعطاني ذلك بعض النقاط التي سأراجعها في الطائرة وأحاول تطبيقها في المرحلة التالية، لكن هذه هي المباراة التي نريدها وأنا سعيدة جدًا بخوضها لأنهم فريق لا يصدق."

تستعرض GOAL خمسة عوامل رئيسية لمباراة المنتخب الأمريكي للسيدات ضد اليابان...

    تشكيلة مختلفة

    وقد صرحت هايز مرارًا وتكرارًا بأنها ستشرك تشكيلتين مختلفتين خلال المباريات الثلاث ضد اليابان. في اللقاء الأول، اعتمدت المنتخب الأمريكي للسيدات تشكيلة من اللاعبات المخضرمات، حيث بلغ متوسط عدد المباريات الدولية التي خاضتها التشكيلة الأساسية 56.3 مباراة قبل انطلاق المباراة. وتولت ليندسي هيبس، التي خاضت أكثر من 100 مباراة دولية، قيادة خط الوسط وسجلت هدفها الدولي رقم 40. أصبحت هيبس اللاعبة السادسة عشرة التي تسجل 40 هدفاً أو أكثر في تاريخ المنتخب الأمريكي. كما أضافت روز لافيل خبرتها إلى التشكيلة الأساسية وحققت مشاركتها رقم 100 مع الفريق. كما سجلت هدفاً في المباراة، ليكون هدفها رقم 28 مع المنتخب الأمريكي.

    ما رأيناه في الشوط الثاني هو دخول لاعبات خط الوسط إلى المباراة، اللواتي لم يكن من الضروري أن يغيرن أي شيء، لكنهن حافظن على نفس الإيقاع والمستوى. هذه علامة على فريق يعمل بشكل جيد، عندما لا ينتقص البدلاء من شيء عند دخولهم، بل يضيفون دفعة إضافية إن وجدت.

    في هذه المباراة الثانية، من المرجح أن نرى كلير هاتون وليلي يوهانس وأوليفيا مولتري وجايدين شو في خط الوسط. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هايز ستختار تشكيلة ثنائية في الوسط أو تشكيلة 8 و6، لأنها اختارت الأخيرة في المباراة الأخيرة.

    "أعتقد أنني أردت الاستعانة بالكثير من الخبرة في المباراة الأولى. كان ذلك الجزء الأول"، قالت هايز لوسائل الإعلام بعد المباراة. "لذلك اخترت ذلك. أردت اللعب بتشكيلة 6 و8، بدلاً من تشكيلة 6 مزدوجة." من المهم بالنسبة لهايز أن ترى اللاعبات في مراكز معينة وأن يلعبن مع زميلات معينات، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء فترة التأهل لكأس العالم للسيدات 2027. في حين كانت مباراة السبت هي المباراة المناسبة لإشراك صوفيا ويلسون إلى جانب ترينيتي رودمان، فإن الأمر لن يكون كذلك على الأرجح في مباراة الثلاثاء ضد اليابان.

    فالون توليس-جويس في حراسة المرمى

    يبدو أن كلوديا ديكي هي الحارسة الأولى في تشكيلة هايز حالياً، ويجب الإشادة بها لأنها تستحق هذا المركز. خاضت ديكي حتى الآن تسع مباريات دولية وشاركت في التشكيلة الأساسية في جميعها مع المنتخب الأمريكي للسيدات، وحافظت على شباكها نظيفة في سبع من تلك المباريات التسع. ورغم استقبالها لهدف واحد في مباراة اليابان، إلا أنها تمكنت من إجراء تصديين حاسمين وضمان الفوز. وقبل مباراة السبت، كانت قد حافظت على شباكها نظيفة في مبارياتها الخمس السابقة.

    من المرجح أن تشهد المباراة الثانية مشاركة فالون توليس-جويس، التي تبدو الحارسة الثانية الهادئة للمنتخب الأمريكي. خاضت توليس-جويس ست مباريات دولية حتى الآن مع المنتخب الوطني، وهي عنصر أساسي في احتفاظ مانشستر يونايتد بمكانه الثابت ضمن الفرق الأربع الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

    تلعب توليس-جويس بتمريرات مباشرة، وهو أمر أرادت هايز أن ترى فيها تحسناً، خاصة وأن المنتخب الأمريكي يلعب بأسلوب يعتمد على الاستحواذ من الخلف. هناك أيضاً سيناريو يمكن أن تشارك فيه جين كامبل، ولكن حتى مع مشاركتها في 10 مباريات دولية، تبدو المباراة الثانية أكثر ملاءمة لتوليس-جويس.

    إتقان الركلات الحرة

    غالبًا ما يتوقف الفوز بالمباريات على أعلى المستويات على لحظة تنفيذ ركلة حرة. وبالنسبة للمنتخب الأمريكي للسيدات، فإن هذا الأمر هو ما يعملن عليه حاليًا، سواء من حيث تنفيذ الركلات الحرة هجوميًا أو الدفاع عنها.

    وقالت هايز بعد المباراة الأولى ضد اليابان: "هذا أمر نعمل عليه. علينا تحسين فرصنا في تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة". "أعتقد أن الفريق أحرز تقدماً حقيقياً هذا العام، لكن علينا أن نفعل الشيء نفسه في الاتجاه المعاكس".

    أمام فريق مثل اليابان، كانت هذه اللحظة من الكرات الثابتة هي العامل الفارق في بناء الثقة المبكرة وتصدر النتيجة. أرسلت سام كوفي تمريرة إلى القائم البعيد، حولتها ترينيتي رودمان إلى وسط منطقة الجزاء. نفذت لافيل تسديدة بقدمتها اليسرى بشكل مثالي لتضع المنتخب الأمريكي في المقدمة 1-0 في الدقيقة التاسعة.

    بداية جيدة لصوفيا ويلسون

    لم تشارك صوفيا ويلسون في أي مباراة مع المنتخب الأمريكي للسيدات منذ نهائي أولمبياد باريس 2024، ويوم السبت، دخلت المهاجمة الملعب ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الأمريكي، وذلك بعد سبعة أشهر من ولادة ابنتها الأولى. دخلت ويلسون أجواء المباراة تدريجيًا، وأعربت هايز بعد المباراة عن مدى فخرها بها.

    وقالت هايز: "هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها [صوفيا] للعب في مباراة بهذا المستوى منذ نهائي الميدالية الذهبية الأولمبية، وهو إنجاز ليس بالهين. لذا، أنا فخورة بها لخوضها هذه التجربة، ويستغرق الأمر بعض الوقت لإيجاد هذا الإيقاع. أعتقد أنها بذلت كل ما في وسعها. أحد الأشياء التي قلت لها هو أنها يجب أن تعود إلى مستواها تدريجياً، لكنني سعيدة جداً بها. إنها بداية رائعة لها".

    لعبت ويلسون حتى الدقيقة 67 وتم استبدالها بألي سينتنور. من المحتمل ألا تبدأ ويلسون المباراة يوم الثلاثاء وقد تشارك لوقت محدود. ومع ذلك، كان هذا كله استراتيجيًا وشيئًا شعر هايز أنه مهم، والمباراة المناسبة لبدء مشاركتها. بالنسبة لهايز، خاصة في الوقت الحالي، فإن الأمر كله يتعلق بـ "تحقيق التناغم الصحيح بين اللاعبات، وشعرت أن هذه هي المباراة المناسبة لبدء مشاركة [صوف]".

    عمق خط الدفاع

    كانت إيميلي فوكس وجيزيل طومسون الظهيرتين الجانبيتين الأساسيتين في المنتخب الأمريكي للسيدات وقدمتا أداءً قوياً على مدار 90 دقيقة. ومع ذلك، يتمتع الفريق بعمق كبير في الأجنحة، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة من ستختار هايز في هذه المباراة الثانية. هناك ليلي ريال، الحائزة على لقب أفضل لاعبة شابة في كرة القدم الأمريكية، وهي لاعبة خط خلفي رياضية لا تخشى الهجوم على الخط الجانبي. ثم هناك أفيري باترسون، المدافعة الذكية المعروفة أيضًا باندفاعاتها الطويلة على طول الخط ومشاركتها في الهجوم. أشاد هايز بأداء طومسون على وجه التحديد.

    قال هايز: "أعتقد أن أداء جيزيل كان رائعاً. أعتقد أنها تجاوزت الضغط بشكل جيد. من الناحية الفنية، وفي اتخاذ القرارات والتنفيذ، لا أعتقد أنها فقدت الكرة". "أعتقد أن عليها تطوير بعض الجوانب الدفاعية. في الشوط الثاني، شعرت أنها خرجت في مواقف كان عليها البقاء فيها في خط الدفاع".

    وتابع هايز: "عندما تلعب ضد خصم مثل اليابان، إذا شاهدت الهدف مرة أخرى، فإن عدم التعرض للضغط عند الإرسال هو ما يتطلبه المستوى الأعلى".

