"عليك أن تتركه في المنزل": لاعبة سابقة في المنتخب الوطني تنتقد نجم الاتحاد الألماني لكرة القدم بشدة

"عندما يقول يوليان ناجلسمان إنه تحت المراقبة: ما الذي يجب أن يحدث حتى تتحول المراقبة إلى عقوبة؟ هذا يؤلمني"، قالت شولت يوم الأحد في برنامج "دوبل باس" على قناة Sport1. وأوضحت البطلة الأولمبية أن الانفعال أمر جيد إلى حد ما، لكنه لا يجب أن "يتحول إلى كراهية أو إهانة أو تمييز".

وقد لفت روديجر، لاعب ريال مدريد، الانتباه بشكل سلبي في الماضي بسبب تصرفاته خارج الملعب: من الإهانات الموجهة للجماهير والمسؤولين، مروراً بـ"إشارة قطع الرأس"، وصولاً إلى الفضيحة التي وقعت في نهائي كأس الملك، عندما ألقى شيئاً على الحكم، مما أدى إلى إيقافه لمدة ست مباريات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب في فظاعة لدى الكثيرين بارتكابه خطأً عنيفاً في المباراة ضد نادي خيتافي.

بعد إخفاقه في مباراة الكلاسيكو، طالب بعض المراقبين حتى بطرد روديجر من المنتخب الوطني. لكن يوليان ناجلسمان قرر بدلاً من ذلك فرض نوع من الإيقاف المشروط. وقال: "لقد تم تجاوز الحدود. لا ينبغي أن يسمح لنفسه بالمزيد، وإلا ستكون هناك عواقب أكبر".