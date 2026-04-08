"على طريق محفوف بالمخاطر" - لامين يامال يتعرض لانتقادات بسبب سلوكه "الخاطئ" في برشلونة
بالبوا ينتقد موقف يامال «الخاطئ»
لم يتردد جافي بالبوا، الجناح السابق في ريال مدريد، في توجيه انتقادات لاذعة لتصرفات نجم برشلونة الشاب على أرض الملعب مؤخرًا. وفي حديثه خلال البرنامج الرياضي الشهير «إل تشيرينجويتو»، أعرب بالبوا عن خيبة أمله من سلوك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا خلال المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب «المتروبوليتانو»، مشيرًا إلى أن موهبة الشاب لا تبرر تصرفاته المتعجرفة التي أصبح يظهرها علنًا بشكل متكرر.
وقال بالبوا، مقارناً ذلك بالانتقادات التي يواجهها نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور: "من الرائع أن نرى كيف ندافع عن أمر أو آخر، اعتماداً على الفريق الذي يلعب له اللاعب". وأضاف: "هذا خطأ. ما يفعله لامين يامال يبدو لي خطأً".
"على أحدهم أن يخبره"
تنبع هذه الانتقادات من عدة حوادث وقعت خلال فوز برشلونة 2-1 على أتلتيكو، وأبرزها عندما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الحاسم. وبينما احتفل بقية اللاعبين بالفوز الذي رفع رصيد الفريق إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، لم ينضم يامال إلى الاحتفالات الصاخبة، بل بدا وكأنه مستاءً بسبب موقف سابق في المباراة. وأشار بالبوا إلى أن هذه لم تكن لحظة منعزلة، بل نمط سلوكي يظهر فيه اللاعب إحباطًا واضحًا عندما لا يتلقى الكرة.
وأضاف الخبير: "إنه يسير في طريق خطير، ويجب أن يخبره أحدهم بذلك".
فليك يندفع للدفاع عن النجم الصاعد
على الرغم من الضجة الخارجية، ظل مدرب برشلونة فليك ثابتًا في دعمه العلني لنجمه الشاب. فقد سعى المدرب الألماني باستمرار إلى تصوير انفعالات يامال على أنها تعبير عن روحه التنافسية الهائلة، وليس كمسألة انضباطية.
وقال فليك: "ما يجب أن نتذكره هو أن لامين يبلغ من العمر 18 عاماً. إنه لاعب رائع. أحياناً ترى ما يفعله، وهو أمر مذهل... لكنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط". "أحياناً ينزعج عندما أستبدله، وقد يشعر بالإحباط. إنه عاطفي، ولا بأس بذلك. نحن ندعمه. نساعده على النمو. علينا أن نعتني به. أعلم أن الجميع يراقبه لأنه رائع. لكنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. جميعنا نرتكب أخطاء. سنحميّه دائماً. سيكون الأفضل في المستقبل".
التعامل مع ضغوط الشهرة العالمية
الضغط الذي يتعرض له يامال غير مسبوق بالنسبة للاعب في سنه، فهو يتجاوز أدائه مع برشلونة ليشمل دوره كرمز وطني لإسبانيا. وقد أدان مؤخرًا مرتكبي الهتافات العنصرية المعادية للمسلمين خلال مباراة ودية دولية ضد مصر. ويعد التعامل مع هذه القضايا المجتمعية الجسيمة جنبًا إلى جنب مع المتطلبات التكتيكية لكرة القدم على مستوى النخبة مهمة شاقة. وفي الوقت الحالي، تظل الأنظار موجهة نحو هذا النجم الصاعد، حيث يدخل برشلونة المرحلة الحاسمة من الموسم، وتصب آماله على تحقيق المجد في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.