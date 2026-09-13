على طريقة أنشيلوتي: "لست أنا من يقرر".. مفاجأة من فليك في ركلات جزاء برشلونة!

واصل برشلونة سجله المحلي المثالي بتحقيق فوز ممتع بنتيجة 4-2 على ليفانتي على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا، حيث استحوذ قرار غير متوقع بشأن ركلة جزاء على اهتمام واسع.

بعدما افتتح تشافي إسبارت التسجيل في الدقيقة الخامسة وضاعف يامال الأفضلية، حصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني. توقّع كثيرون أن يتحمّل رافينيا المسؤولية، لكن يامال تقدّم بدلاً منه ليترجمها إلى هدف بكل هدوء. وأثار هذا التبديل غير المنتظر من مسافة 11 متراً نقاشاً حاداً على الفور بين الجماهير والصحفيين الحاضرين.