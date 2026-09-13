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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
معتز الجمال

ترجمه

على طريقة أنشيلوتي: "لست أنا من يقرر".. مفاجأة من فليك في ركلات جزاء برشلونة!

هانسي فليك
برشلونة
لامين يامال
رافينيا
ليفانتي ضد برشلونة
ليفانتي
الدوري الإسباني

كشف هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن الآلية الداخلية وراء تكفّل لامين يامال بتنفيذ ركلة الجزاء بدلاً من رافينيا خلال الفوز المثير 4-2 على ليفانتي يوم الأحد. وسدّد يامال الكرة من مسافة 12 ياردة ليعادل رقماً قياسياً مميّزاً في القرن الحادي والعشرين كان قد سجّله ليونيل ميسي، ما دفع فليك إلى توضيح التسلسل الهرمي لتنفيذ ركلات الجزاء داخل الفريق.

  • اختيار مفاجئ لتنفيذ ركلة الجزاء

    واصل برشلونة سجله المحلي المثالي بتحقيق فوز ممتع بنتيجة 4-2 على ليفانتي على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا، حيث استحوذ قرار غير متوقع بشأن ركلة جزاء على اهتمام واسع.

    بعدما افتتح تشافي إسبارت التسجيل في الدقيقة الخامسة وضاعف يامال الأفضلية، حصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني. توقّع كثيرون أن يتحمّل رافينيا المسؤولية، لكن يامال تقدّم بدلاً منه ليترجمها إلى هدف بكل هدوء. وأثار هذا التبديل غير المنتظر من مسافة 11 متراً نقاشاً حاداً على الفور بين الجماهير والصحفيين الحاضرين.

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    فليك يوضح ترتيب أولوية تنفيذ ركلات الجزاء

    وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، طُلب من فليك توضيح التسلسل الهرمي الدقيق فيما يتعلق بركلات الجزاء في النادي. وكشف المدرب الألماني أن القرار لا يقع بالكامل على عاتقه، موضحًا العملية الجماعية التي تحكم مثل هذه اللحظات داخل الملعب. وقال فليك: "أنا لا أقرر من يسدد ركلة الجزاء؛ الجهاز الفني هو من يقرر. من يشعر بأنه جاهز لتسديدها، يفعل ذلك". ويسلّط هذا التمكين الجماعي الضوء على الثقة المتبادلة بين الجهاز الفني واللاعبين في المواقف الضاغطة خلال المباريات.

  • معادلة رقم قياسي تاريخي لميسي

    مثّلت ركلة الجزاء الناجحة إنجازًا هائلًا ليامال، الذي سجّل ثنائيته الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني. وبذلك، أصبح ثاني لاعب فقط في برشلونة خلال القرن الحادي والعشرين يُسجّل ثلاث ثنائيات في المباريات الخمس الأولى من الموسم في الدوري، ليعادل إنجازًا أسطوريًا حقّقه ميسي خلال موسم 2012/13.

    ويمتلك يامال الآن ستة أهداف محلية هذا الموسم، متصدّرًا قائمة الهدافين بالاشتراك مع رافينيا وكيليان مبابي وسيرجيو كاميلو، بينما ساهم في وصول برشلونة إلى 21 هدفًا في الدوري خلال خمس مباريات فقط.

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ماذا بعد بالنسبة لبرشلونة؟

    بعد أن صمد أمام محاولة عودة متأخرة قبل أن يحسم كريم أديمي الفوز في الوقت بدل الضائع، يبقى برشلونة متربعًا على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة من خمس مباريات. وسيسعى فريق فليك إلى الحفاظ على زخمه المحلي المثالي عندما يستضيف راسين[ مساء الأربعاء، قبل أن يسافر لمواجهة صعبة أمام إشبيلية يوم السبت.

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