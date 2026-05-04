على رأسهم نيكو باز .. 5 صفقات يستهدفها إنتر لتدعيم صفوفه بعد الفوز بالدوري الإيطالي

سينتهي عقد يان سومر في غضون بضعة أسابيع، وما لم يتم تجديده - وهو أمر مستبعد - مما سيسمح له بالبقاء كحارس احتياطي، فإن مغامرته مع إنتر تعتبر قد انتهت.

اللاعب الذي اختاره كيفو والإدارة هو جولييلمو فيكاريو، الذي كان مطلوبًا في فترة إمبولي وقبل انتقاله إلى توتنهام، عندما كان النادي النيراتزوري في مفاوضات جادة لبيع أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد.

وقد أبدى الحارس منذ فترة رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي، وبالتحديد إلى لومباردي: قد يكفي دفع 15-20 مليون يورو لتوتنهام، على الرغم من أن السيناريو الكارثي المتمثل في الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية سيؤدي حتماً إلى خفض المطالب المالية لـ"السبورز".

من الصعب جدًا بقاء جوزيب مارتينيز، على الرغم من أدائه الممتاز مؤخرًا مع كالياري في الدوري الإيطالي وكومو في كأس إيطاليا: سيحزم الإسباني حقائبه للبحث عن دور رئيسي في مكان آخر.







