5 acquisti Inter post-Scudetto GOAL
Vittorio Rotondaro

على رأسهم نيكو باز .. 5 صفقات يستهدفها إنتر لتدعيم صفوفه بعد الفوز بالدوري الإيطالي

العمل انطلق بالفعل للموسم المقبل في ميلانو

لقد نجح إنتر: أصبح «النيرازوري» أبطال إيطاليا للمرة الحادية والعشرين، في ختام مسيرة استمرت منذ منتصف ديسمبر وأبقتهم دائماً في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

فرحة جاءت بعد عام من خيبة الأمل المريرة المتمثلة في "عدم الفوز بأي لقب"، والتي تجسدت في الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ، والتي أثقلت كاهل الفريق الذي تمكن من النهوض بفضل العمل الذي قام به كريستيان كيفو.

سيكون الصيف القادم بمثابة ثورة بالنسبة لإنتر، بين اللاعبين الذين لن يجددوا عقودهم المنتهية الصلاحية والبدلاء الذين يجب ضمهم بالضرورة: هناك خمسة أسماء "ساخنة" يجب متابعتها من منظور النيراتزوري.

  Vicario TottenhamGetty Images

    حارس جديد

    سينتهي عقد يان سومر في غضون بضعة أسابيع، وما لم يتم تجديده - وهو أمر مستبعد - مما سيسمح له بالبقاء كحارس احتياطي، فإن مغامرته مع إنتر تعتبر قد انتهت.

    اللاعب الذي اختاره كيفو والإدارة هو جولييلمو فيكاريو، الذي كان مطلوبًا في فترة إمبولي وقبل انتقاله إلى توتنهام، عندما كان النادي النيراتزوري في مفاوضات جادة لبيع أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد.

    وقد أبدى الحارس منذ فترة رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي، وبالتحديد إلى لومباردي: قد يكفي دفع 15-20 مليون يورو لتوتنهام، على الرغم من أن السيناريو الكارثي المتمثل في الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية سيؤدي حتماً إلى خفض المطالب المالية لـ"السبورز".

    من الصعب جدًا بقاء جوزيب مارتينيز، على الرغم من أدائه الممتاز مؤخرًا مع كالياري في الدوري الإيطالي وكومو في كأس إيطاليا: سيحزم الإسباني حقائبه للبحث عن دور رئيسي في مكان آخر.


  Muharemovic SassuoloGetty Images

    محريموفيتش في خط الدفاع

    أما بالنسبة للخط الخلفي، فإن أحد الأسماء التي حددها ماروتا وأوزيليو هو طارق موهاريموفيتش، المدافع القوي في قلب دفاع ساسولو الذي تأهل مؤخراً إلى كأس العالم مع منتخب البوسنة على حساب إيطاليا.

    يبلغ محرموفيتش 23 عاماً، وقد أقنع الجميع في موسمه الأول في الدوري الإيطالي، ويستعد ليكون لاعباً مطلوباً بشدة في سوق الانتقالات خلال الصيف الحار لكرة القدم.

    وقد بدأت بالفعل المفاوضات بين إنتر وساسولو بشأن اللاعب الذي يقدر المدير العام للنادي الأسود والأخضر كارنيفالي قيمته بما بين 25 و30 مليون يورو: وهو مبلغ كبير، سيذهب 50% منه إلى خزينة يوفنتوس.

    فقد نشأ موهاريموفيتش في صفوف يوفنتوس، الذي كان قد أبرم هذا الاتفاق مع نظيره الإيميلياني عند بيعه: وهو خيار، في ضوء الأحداث اللاحقة، كان بعيد النظر إلى حد ما.

  Manu Kone RomaGetty

    كوني لاعب وسط قوي البنية

    وقد تكررت في الطلبات التي قدمها كيفو إلى الإدارة الحاجة إلى لاعب وسط قوي البنية، ذلك العنصر «الاختراق» الكلاسيكي القادر على أن يكون مكملاً لمختلف لاعبي الرقم 10 الذين يلعبون منذ فترة في خط وسط إنتر.

    وهذه المواصفات تتطابق تماماً مع شخصية مانو كوني، الذي قد يكون كبش الفداء لروما التي سيتعين عليها جمع ما يقارب 80-90 مليون يورو بحلول نهاية يونيو للالتزام بمعايير اللعب المالي النظيف التي وضعتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

    كان الفرنسي في مرمى إنتر الصيف الماضي، ومن شبه المؤكد أنه سيعود إلى دائرة الاهتمام استعداداً للموسم المقبل: قبل عام لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب رفض روما التخلي عن لاعب يعتبره أساسياً.

    وهو سيناريو قد ينقلب رأساً على عقب باسم الاستدامة الاقتصادية: سيتعين تقديم تضحية (أو حتى اثنتين)، ويدرك ذلك جيداً كل من جاسبيريني والمشجعون.

  PalestraGetty Images

    قطار باليسترا السريع

    كان هذا الموسم بمثابة انطلاقة حقيقية لماركو باليسترا، الذي كان بمثابة «قطار» حقيقي على الجانب الأيمن لفريق كالياري، الذي آمن به في الصيف وضمّه على سبيل الإعارة من أتالانتا.

    وقد أتيحت الفرصة مؤخراً لإنتر للاستمتاع بمشاهدة قوته البدنية الهائلة في آخر مباراة بالدوري ضد كالياري، حيث ذهب كيفو بعد المباراة لتهنئة اللاعب المولود عام 2005، في دليل واضح على تقدير لم يخف أبداً.

    علاوة على ذلك، قد يكون هناك تفصيل مهم يدفع إنتر إلى محاولة التعاقد معه: وهو الشرط الجزائي الشهير الذي يبلغ 25 مليون يورو والموجود في عقد دينزل دومفريس، والذي يُدفع دفعة واحدة ويكون ساريًا فقط للخارج وطوال شهر يوليو.

    قبل عام، لم يتقدم أي نادٍ بهذا المبلغ، لكن الأمر قد يكون مختلفًا هذه المرة: باليسترا سيكون البديل المثالي للاعب الهولندي، مع العلم أن التفاوض مع نادٍ باهظ الثمن مثل أتالانتا لن يكون سهلاً على الإطلاق.

  Nico Paz ComoGetty

    حلم نيكو باز

    ساهمت وجبات العشاء في مطعم «بوتينيرو» برفقة والده بابلو وشخص يدعى خافيير زانيتي في إثارة ما لا يزال حتى الآن مجرد تكهنات في سوق الانتقالات بالنسبة لإنتر، الإشارة هنا تتعلق بوضوح بنيكو باز.

    من شبه المؤكد أن نجم كومو سيتم إعادة شرائه من قبل ريال مدريد بمبلغ زهيد قدره 12 مليون يورو، وهو أقل بكثير من تقييمه الذي يتراوح بين 70 و80 مليون يورو: صفقة محتملة لن يفوتها "البلانكوس".

    وقد ارتبط اسم الأرجنتيني مراراً بالرغبة المزعومة لصندوق أوكتري في التعاقد مع لاعب من الطراز الدولي المطلق، وهي خطوة من شأنها تعزيز استقرار العلامة التجارية على الصعيد التجاري: لكن بين القول والفعل، هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار والتعامل معها عند الضرورة.

    من المؤكد أن نيكو باز سيكون نجم سوق الانتقالات الصاعد لإنتر، الاسم الكبير الذي سيبنى حوله مشروع الحاضر والمستقبل: وسنكتشف في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الشائعات ستتحول إلى حقائق ملموسة.

  • كيف سيلعب إنتر مع هؤلاء اللاعبين الجدد

    لا يبدو أن باستوني سيكون ضمن التشكيلة الجديدة لإنتر، وهو المرشح الأبرز للرحيل من أجل توفير الموارد المالية وتمويل جزء كبير من الاستثمارات. مع انضمام نيكو باز، قد يختار كيفو تشكيلة 3-4-1-2 للاستفادة من اللاعب الأرجنتيني على أفضل وجه: البديل هو البقاء على تشكيلة 3-5-2 حيث سيلعب اللاعب المولود عام 2004 في مركز لاعب وسط مع حرية هجومية واضحة.

    إنتر (3-4-1-2): فيكاريو؛ أكانجي، بيسيك، محاريموفيتش؛ باليسترا، باريلا/كونيه، تشالهان أوغلو، ديماركو؛ نيكو باز؛ تورام، لاوتارو.