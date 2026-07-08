Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni و علي سمير

على رأسهم ماتانتونو .. أربيلوا يخطط لخطف 3 لاعبين من ريال مدريد لمساعدته في فولهام

انتقالات
فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ألفارو أربيلوا

رحلة جديدة لمدرب ريال مدريد السابق

قرر ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفولهام الذي عُيّن مؤخرًا بشكل رسمي، عدم إضاعة أي وقت في إعادة تشكيل فريقه، حيث يُقال إن الإسباني يخطط لصفقة ثلاثية من ناديه السابق ريال مدريد.

ويسعى الظهير السابق إلى الاستفادة من علاقاته الوثيقة في ملعب سانتياجو برنابيو لجلب بعض من أكثر المواهب الشابة إثارة في العالم إلى غرب لندن.

  • أربيلوا يستهدف ثلاثي البرنابيو

    ويُذكر أن المدرب الإسباني، الذي وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات مع نادي فولهام، يبدي اهتمامًا بضم لاعب خط الوسط الهجومي فرانكو ماتانتونو، والظهير فران جارسيا، والمهاجم جونزالو جارسيا.

    واللاعبون الثلاثة معروفون جيدًا للمدرب الجديد، حيث أقاموا علاقات وثيقة معه خلال الفترة التي قضاها على مقاعد البدلاء في ريال مدريد.

    وقد عمل أربيلوا كمدرب رئيسي ل ريال مدريد في آخر 28 مباراة من موسم 2025-26، حيث قاد الفريق إلى احتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، بعد أن تمت ترقيته من منصب مدرب فرق الشباب عقب رحيل تشابي ألونسو.



    • إعلان
  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ماتانتونو والصراع على الانضمام إلى نخبة أوروبا

    الاسم الأبرز على القائمة هو ماتانتونو، لكن الحصول على توقيعه لن يكون مهمة سهلة بالنسبة لفولهام.

    ومن المتوقع أن يكون هذا النجم الشاب متاحًا على سبيل الإعارة هذا الصيف، حيث يجذب اهتمام ما لا يقل عن 12 ناديًا كبيرًا في أنحاء القارة، مما يعني أن أربيلوا سيضطر إلى الاعتماد بشكل كبير على علاقته الشخصية مع اللاعب للفوز في السباق.

    من ناحية أخرى، يبدو الطريق أمام انتقال فران إلى لندن أكثر وضوحًا بعض الشيء. فقد يتم بيع الظهير بعد صفقة مدريد البارزة لضم مارك كوكوريلا من تشيلسي، مما يجعل فران لاعبًا زائدًا عن الحاجة.

    وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينضم جونزالو إلى جولة جوزيه مورينيو التحضيرية للموسم الجديد، لكن هناك اعتقاد قوي بأنه قد يصبح متاحًا في وقت لاحق من فترة الانتقالات.

  • ثقة في أربيلوا

    وصل أربيلوا إلى لندن حاملاً سمعة طيبة، مدعومةً بتأييد بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم. وقد حظيت ترشيحه بتوصيات ممتازة من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الذي أعيد انتخابه مؤخرًا، ومن مورينيو، الذي لعب تحت قيادته الظهير الأيسر الإسباني السابق في ملعب البرنابيو.

    وقال: «إنه لشرف حقيقي لي أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع نادي فولهام، أقدم نادٍ في لندن. أشعر بمسؤولية كبيرة، وأنا ممتن للغاية للسيد [شاهد] خان [رئيس النادي] وتوني خان [نائب الرئيس] على الثقة التي أولياها لي مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز».

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • ArbeloaGetty Images

    طموحه مع النادي اللندني

    جاء التعاقد مع أربيلوا بعد أن استكشف النادي عدة خيارات لتعويض ماركو سيلفا. وفي حين ارتبط اسم توماس فرانك، المدرب السابق لتوتنهام وبرينتفورد، بمنصب المدير الفني لفولهام، واعتُبر كيران ماكينا، المدرب السابق لإبسويتش، مكلفًا للغاية بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني قبل احتساب راتبه وتكاليف الموظفين الآخرين، إلا أن مجلس الإدارة استقر في النهاية على الصلة الفريدة التي يتمتع بها الإسباني بالنخبة الأوروبية.

    من الواضح أن خان معجب جدًا بسجل المدرب الجديد ورؤيته للمستقبل، حيث قال عنه :"ألفارو، كما يعترف بنفسه، طموح للغاية. لقد أمضى وقتًا ثمينًا مع أفضل اللاعبين والأندية والأساليب في عالم كرة القدم، وهي خبرات ستفيده كثيرًا هنا في فولهام. كما أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بنظام أكاديميتنا ويؤمن بإعطاء الفرصة للاعبين الشباب. لقد أسعدني سماع ذلك من ألفارو، وكذلك عزمه على تقديم كرة قدم هجومية".