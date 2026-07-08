على رأسهم ماتانتونو .. أربيلوا يخطط لخطف 3 لاعبين من ريال مدريد لمساعدته في فولهام

الاسم الأبرز على القائمة هو ماتانتونو، لكن الحصول على توقيعه لن يكون مهمة سهلة بالنسبة لفولهام.

ومن المتوقع أن يكون هذا النجم الشاب متاحًا على سبيل الإعارة هذا الصيف، حيث يجذب اهتمام ما لا يقل عن 12 ناديًا كبيرًا في أنحاء القارة، مما يعني أن أربيلوا سيضطر إلى الاعتماد بشكل كبير على علاقته الشخصية مع اللاعب للفوز في السباق.

من ناحية أخرى، يبدو الطريق أمام انتقال فران إلى لندن أكثر وضوحًا بعض الشيء. فقد يتم بيع الظهير بعد صفقة مدريد البارزة لضم مارك كوكوريلا من تشيلسي، مما يجعل فران لاعبًا زائدًا عن الحاجة.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينضم جونزالو إلى جولة جوزيه مورينيو التحضيرية للموسم الجديد، لكن هناك اعتقاد قوي بأنه قد يصبح متاحًا في وقت لاحق من فترة الانتقالات.