بعد أقل من 24 ساعة من صافرة نهاية المباراة في كامب نو، أصدر برشلونة بياناً كشف فيه أن "القسم القانوني" بالنادي قد قدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن حادثة غريبة وقعت في منطقة جزاء أتلتيكو في الدقيقة 54 من المباراة.

وجاء في البيان: "بعد استئناف اللعب بشكل صحيح، التقط لاعب من الفريق المنافس الكرة في منطقته دون أن يُفرض عليه العقوبة المناسبة". "يدرك نادي برشلونة أن هذا القرار، إلى جانب التقصير الجسيم من جانب تقنية الفيديو المساعد (VAR)، يمثل خطأً فادحاً.

وبناءً على ذلك، طلب النادي فتح تحقيق، والاطلاع على اتصالات الحكام، وعند الاقتضاء، الاعتراف الرسمي بالأخطاء واتخاذ الإجراءات ذات الصلة".

لو انتهى البيان عند هذا الحد، لكان الأمر مختلفاً، حيث كان لدى برشلونة سبب للشكوى، نظراً لأن خوان موسو بدا وكأنه قد أطلق ركلة مرمى لأتلتيكو قبل أن يضع مارك بوبيل يده على الكرة قبل أن يستأنف اللعب بنفسه. المشكلة هي أن برشلونة لم ينته بعد.

في الفقرة الأخيرة من بيانه، ادعى البلوغرانا أن "هذه ليست المرة الأولى في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا التي تؤثر فيها قرارات تحكيمية غير مفهومة سلبًا على الفريق، مما يخلق معيارًا مزدوجًا واضحًا ويمنع التنافس مع الأندية الأخرى على قدم المساواة".