ترجمه
"على النجوم الخروج من غرفة الملابس" - كابتن فريق ريكسهام دومينيك هايم يتحدث عن الانشغال المحتمل بكاميرات التصوير الوثائقي في سعي الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
سلسلة "مرحبًا بكم في ريكسهام" قد وثقت الصعود الصاروخي
انضم هايم إلى المشروع الطموح لـ«التنين الأحمر» خلال صيف عام 2025، عندما أكمل انتقاله من بلاكبيرن إلى شمال ويلز. وقد تم تكليف المدافع البالغ من العمر 30 عامًا بارتداء شارة القيادة وتولى مهمة توفير القيادة داخل الملعب.
وهو من بين أولئك الذين اضطروا للتكيف بسرعة مع المتطلبات الفريدة لتمثيل نادٍ يملكه نجوم هوليوود، مع استمرار سلسلة "Welcome to Wrexham" في توثيق الصعود الصاروخي نحو الدرجة الأولى لكرة القدم الإنجليزية.
يعترف هايم بأن اللعب لريكسهام يمثل تحديات مختلفة عن أي نادٍ آخر، لكنه نجح في التألق تحت أضواء الكشافات الساطعة - مع تزايد الاعتراف الدولي به مع منتخب اسكتلندا قبل كأس العالم 2026.
كيف يتجنب فريق ريكسهام أي عوامل تشتيت من النجوم الكبار
أمام هايم الكثير ليقدمه خلال الأسابيع المقبلة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وقد تحدث لصحيفة «ديلي ريكورد» عن الطريقة التي سار بها هو وريكسهام في السعي وراء أحلامهم الجماعية: «ربما بشكل لا شعوري. لقد حاولت تجاهل الكثير من ذلك.
"بصفتي قائد الفريق أيضًا، هناك الكثير من الضجة، ودائمًا ما يحدث شيء ما في ريكسهام. إنها هوليوود، لكن لدينا عمل نقوم به، فنحن لاعبو كرة قدم محترفون.
"ويأتي الوقت الذي يجب أن تخرج فيه الكاميرات ويجب أن يغادر المشاهير غرفة الملابس. لذا، هناك الكثير من الأمور المرتبطة بريكسهام، لكننا محترفون ولدينا عمل نقوم به. لم يتحدث الملاك عن كأس العالم، على الإطلاق. نحن نركز على شيء واحد. سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي وللنادي، لكننا نركز على مباراة واحدة في كل مرة."
وأضاف هايم، في الوقت الذي يتطلع فيه ريكسهام إلى تحقيق صعود رابع على التوالي ليحطم الرقم القياسي: "لدينا ما نكافح من أجله – بقيت سبع مباريات مهمة ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى المباريات الفاصلة. الوصول إلى كأس العالم والدوري الإنجليزي الممتاز سيكون على الأرجح قمة النجاح.
"بالتأكيد، هناك الكثير من العمل الشاق والتقلبات في المستقبل. لذا، لن أتحمس كثيرًا، لكن من نافلة القول أن هذا هو الحلم. أود أن أعتقد أن لا شيء سيثير قلقى. لن أعرف حتى أصل إلى هناك، لكن هذه هي المباريات التي ترغب في خوضها. أحاول أن أفكر فيما كان سيخطر ببال طفلي البالغ من العمر 10 أو 11 عامًا عند اللعب على المسرح الوطني، بعد أن خضت للتو أول مباراة لي مع المنتخب الأول. سأترك الأمر يستقر في ذهني".
فريق «ريد دراغونز» يتحمل ضغوط السعي نحو الصعود إلى الدوري الممتاز
جورج دوبسون، الذي ساعد فريق ريكسهام على الصعود من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، هو لاعب آخر يرغب في التعايش مع الضغوط التي يتعرض لها فريق باركنسون حالياً. وتحدث عن تحقيق صعود سريع من الدوري الوطني إلى الدوري الممتاز قائلاً: «هذه هي المباريات التي ترغب في خوضها، ونحن نتنافس من أجل الوصول إلى أفضل دوري في العالم. لقد وضعنا أنفسنا في وضع جيد للغاية، حيث نعلم أنه يمكننا فقط أن نبذل قصارى جهدنا في سبع مباريات ونقدم أفضل ما لدينا.
"هناك شعور جيد حقًا في غرفة الملابس وإثارة حقيقية تجاه الشهر الأخير من الموسم، لأنه لا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله."
وأضاف لاعب الوسط المجتهد: "لقد قدمنا أداءً جيدًا في جميع أنواع المباريات هذا العام. أشعر أن هذه نقطة قوة كبيرة لدينا، أن نكون قادرين على التكيف واللعب ضد جميع أنواع الفرق ذات الأساليب المختلفة.
"هناك بالتأكيد الكثير لنكسبه، ولكن لا شيء نخشاه. إنه أمر مثير للغاية من حيث التنافس على جائزة رائعة. إنه وضع رائع للغاية، ونحن نعلم أنه لا مجال للندم، وعلينا فقط أن نبذل قصارى جهدنا من الآن وحتى نهاية الموسم. أشعر أننا كفريق قد اكتسبنا ثقة أكبر، وأن الأداء والنتائج كانت على مستوى جيد، وعلينا فقط أن نتأكد من العودة إلى ذلك المستوى الآن."
هل سيحتل ريكسهام أحد مراكز التصفيات؟
سيعود فريق ريكسهام، عقب فترة التوقف الدولية الأخيرة لموسم 2025-2026، إلى الملاعب يوم الجمعة في رحلة إلى ويست بروم الذي يواجه خطر الهبوط. ويحتل الفريق حالياً المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، ولا يفصله عن مراكز المباريات الفاصلة سوى فارق الأهداف.