على الرغم من أن مدرب SGE ألبرت رييرا قد استبعده عن التشكيلة عن قصد! تطور مفاجئ في قضية ماريو غوتزه وإينتراخت فرانكفورت

بشكل مفاجئ، لم يتم استدعاء جوتزه ضمن التشكيلة المكونة من 20 لاعبًا للمباراة التي أقيمت يوم الأحد ضد فريق 05 (1-2) بقيادة المدرب ألبرت رييرا. ولم تكن هناك إصابة في هذا الصدد، حيث يُقال إن لاعب الوسط كان لائقًا وجاهزًا تمامًا للعب. وبناءً على ذلك، فقد كان رد فعله على قرار المدرب رييرا مفاجئًا للغاية.

مساء السبت، أجاب المدير الرياضي ماركوس كروش على أسئلة في برنامج ZDF-Sportstudio، لكنه لم يرغب في التحدث عن الأسباب الدقيقة وراء استبعاد غوتزه: "لا تعتقدوا أنني سأعلق الآن على تشكيلة الفريق في يوم المباراة"، قال رئيس SGE وأضاف: "ماريو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. داخل الملعب وخارجه."