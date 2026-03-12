على الرغم من أنه لا يلعب تقريبًا في النادي الجديد! يبدو أن نادي بايرن ميونيخ سيخسر أحد أفضل لاعبيه بشكل دائم

انتقل لاعب خط الوسط في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من النادي الأكثر فوزًا بالبطولات إلى كولونيا. لكن اللاعب الدولي البيروفي لم يكتسب خبرة لعب كبيرة حتى الآن: فهو لم يشارك سوى في 13 دقيقة مع فريق المدرب لوكاس كواسنيوك.

ومع ذلك، يبدو أن الإعارة تسير بشكل إيجابي لكلا الطرفين. وفقًا لتقرير صحيفة Abendzeitung، يشعر تشافيز بالراحة في كولونيا على الرغم من قلة وقت اللعب، كما أن المسؤولين في النادي الذي يلعب في الدوري الألماني راضون عن تطوره. وبناءً على ذلك، حقق لاعب خط الوسط المركزي تقدمًا جسديًا في الآونة الأخيرة، وقد يشارك في الملعب بشكل متكرر في الأسابيع المقبلة، عندما يتنافس إفتزه على البقاء في الدوري.

عند التعاقد معه، كان النادي يضع آمالًا كبيرة على هذا اللاعب الهجومي الشاب. قال المدير الرياضي توماس كيسلر آنذاك: "يتمتع فيليبي بمهارات كروية عالية. بفضل قدراته الهجومية، يمنحنا مزيدًا من التنوع في خط الوسط." يمكن تشغيل تشافيز في خط الوسط أو في الأجنحة الهجومية.