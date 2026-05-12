Goal AR
أحمد فرهود

واقعة علم فلسطين: حلقة جديدة من مسلسل انتقادات هانزي فليك للامين يامال.. ومباراة "خيرية" تبرئ مدرب برشلونة

جدل جديد في البيت الكتالوني.. ولكن!

خطف الجوهرة الإسبانية لامين يامال، الأنظار إليه بقوة؛ وذلك خلال احتفالات العملاق الكتالوني برشلونة، بلقب الدوري الإسباني 2025-2026.

نجوم برشلونة تجولوا في شوارع برشلونة، عبر حافلة "مكشوفة"، وسط حضور 750 ألف مشجع من عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث تم مشاهدة يامال، وهو يرفع "علم فلسطين".

يامال طلب "علم فلسطين" من أحد المشجعين، خلال مرور حافلة برشلونة أمامه؛ ليتحصل عليه بالفعل، ويكمل به احتفالية فريقه بلقب الدوري.

وخطف هذا المشهد اهتمام العالم أجمع، رغم أنه لم يخلُ من بعض المشاكل أيضًا؛ خاصة بعد تصريحات الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

فليك اعترف خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يعجبه تصرف الجوهرة الإسبانية؛ عندما رفع علم فلسطين، خلال احتفالات العملاق الكتالوني.

هُنا.. بدأت الأصوات تتعالى بشأن موقف فليك المُعادي لفلسطين، وحدوث "شرخ" بينه ولامين يامال؛ وهو ما سنحاول الرد عليه من ناحيتنا، في السطور القادمة..

  Pep Guardiola Manchester City 2026

    حقيقة واضحة.. هانزي فليك ليس بيب جوارديولا

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن المدربين والنجوم الكبار حول العالم، ينقسمون إلى نوعين؛ على النحو التالي:

    * أولًا: النوع الذي يعتبر أنهم كمشاهير؛ لابد أن يعبروا عن رأيهم مع إيصال أصواتهم للعالم، لأن الرياضة والسياسة أصبحتا "وجهين لعملة واحدة".

    * ثانيًا: النوع الذي يفضل التركيز في الرياضة فقط؛ حيث يعتقدون أن الألعاب المختلفة هي وسيلة للترفيه وإسعاد الناس، وأن السياسة ليست طرفًا فيها.

    مثلًا.. المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، هو من النوعية الأولى؛ حيث دائمًا ما يُعبر عن رأيه في القضايا السياسية علنًا، مع المشاركة في الفعاليات المتعلقة بذلك.

    هذا الأمر عرض جوارديولا لبعض المشاكل؛ بل أن هُناك سياسيين شنّوا هجومًا عنيفًا عليه، مع مطالبته بالصمت وعدم التحدث مجددًا.

    أما النوع الآخر فيُمثّله الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث يفضلون الصمت، وعدم الإعلان عن مواقفهم السياسية بوضوح.

  FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou

    هانزي فليك بين حماية لامين يامال والمباراة الخيرية

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن؛ بخصوص موقف المدير الفني الألماني هانزي فليك، من فلسطين.

    البعض استغل انتقاد فليك للجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، بعد رفعه "علم فلسطين"، خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني؛ للزعم بأن المدير الفني الألماني، يتخذ موقفًا مُعاديًا.

    ونحن هُنا لن ندخل في هذه التفاصيل؛ لكن يجب الإشارة إلى حقيقتين واضحتين، على النحو التالي:

    * أولًا: فليك يهمه حماية نجوم برشلونة في المقام الأول.

    * ثانيًا: حضور فليك مباراة منتخب كتالونيا ضد نظيره الفلسطيني.

    نعم.. في شهر نوفمبر 2025، أُقيمت مباراة ودية "خيرية" بين منتخب كتالونيا ونظيره الفلسطيني؛ حيث حرص فليك، على الحضور في المدرجات.

    ويتسم المدير الفني الألماني بشخصية هادئة، حيث لا يبدي آراء واضحة بشأن المواقف السياسية؛ إلا أن حضوره مثل هذا الحدث "الخيري"، ربما يؤكد أنه لا يتخذ موقفًا مُعاديًا مثلما يزعم البعض.

    وقد يكون حضور هانزي فليك، مباراة منتخب كتالونيا ضد فلسطين، لأسباب رياضية أو كممثّل لنادي برشلونة؛ إلا أنه يجعلنا نتأكد على الأقل، أن انتقاده ليامال من أجل حمايته وليس لأسباب أخرى.

  FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    هانزي فليك "معتاد" على انتقاد لامين يامال.. ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نؤكد أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، انتقد الجوهرة الإسبانية لامين يامال، في أكثر من مناسبة أخرى؛ ولم تكن واقعة "علم فلسطين"، الأول من نوعها.

    ومن أبرز الانتقادات التي وجهها فليك، الذي تولى تدريب برشلونة في 2024، إلى يامال البالغ من العمر 18 سنة؛ هي:

    * أولًا: توبيخ يامال أمام زملائه في برشلونة، بعد التأخُر عن إحدى المحاضرات الفنية؛ حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

    * ثانيًا: في تصريح لفليك مع منصة "دازن"؛ انتقد يامال بسبب تأخُره في اتخاذ بعض القرارات فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثالثًا: تصريح فليك الشهير، الذي طالب فيه نجوم برشلونة بالابتعاد عن "الأنا"؛ حيث قيل إنه موجه إلى يامال وفيرمين لوبيز تحديدًا، واللذان غلب عليهما اللعب الفردي في مرحلة ما من الموسم.

    * رابعًا: مطالبة فليك ليامال وجميع نجوم برشلونة، احترام زملائهم الذين يدخلون كـ"بدلاء"؛ وذلك بعد زيادة ظاهرة الاعتراض عند خروجهم من أرضية الملعب، في فترة ما من الموسم.

    ومن الوهلة الأولى، نستطيع القول إن تصريحات فليك سالفة الذكر، كفيلة لأن تشعل الصراع بين المدير الفني الألماني ونجوم العملاق الكتالوني؛ وخاصة يامال الذي أصبح بمثابة "الرقم 1" في الفريق، حاليًا.

    لكن الواقع غير ذلك تمام، فانتقاد فليك يأتي في إطار النصيحة وليس الهجوم، وهو الأمر الذي يعرفه نجوم برشلونة جيدًا؛ ما حافظ على وحدة واستقرار غرفة الملابس، طوال السنتين الماضيتين.

  Hansi Flick

    كلمة أخيرة.. لا قلق على استقرار برشلونة مع هانزي فليك

    ما نريد قوله من كل ما سبق، هو أن انتقاد المدير الفني الألماني هانزي فليك، للجوهرة الإسبانية لامين يامال، بعد رفعه "علم فلسطين"، خلال احتفالات العملاق الكتالوني برشلونة بلقب الدوري المحلي؛ ليس إلا وسيلة لحماية اللاعب نفسه، وإبعاده عن أي ضغوط.

    ويامال من أكثر اللاعبين الذين تسلط عليهم الأضواء؛ بل أن إعلام الغريم التقليدي ريال مدريد، دائمًا ما ينتظر أي تصرف منه لمهاجمته.

    وحماية هذه الجوهرة الإسبانية، أصبح الشغل الشاغل بالنسبة لفليك وجميع مسؤولي برشلونة؛ وذلك لما يمثّله من أهمية قصوى، لمستقبل هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وأكثر ما يُميّز المدير الفني الألماني حقًا؛ هو قدرته على التعامل نفسيًا مع اللاعبين، واحتواء الأزمات قبل أن تتصاعد.

    أي أننا إذا افترضنا أن تصريحه بخصوص واقعة "العلم"، من الممكن أن تحدث شرخًا مع يامال؛ فهو قادر على احتواء الموقف، أسرع من ما يتصور البعض.

    وكل ما يتمناه العاشق البرشلوني، هو استمرار استقرار غرفة ملابس الفريق الأول؛ لكي يواصل الهيمنة المحلية، ويعود إلى اعتلاء العرش الأوروبي قريبًا.

