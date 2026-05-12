واقعة علم فلسطين: حلقة جديدة من مسلسل انتقادات هانزي فليك للامين يامال.. ومباراة "خيرية" تبرئ مدرب برشلونة

خطف الجوهرة الإسبانية لامين يامال، الأنظار إليه بقوة؛ وذلك خلال احتفالات العملاق الكتالوني برشلونة، بلقب الدوري الإسباني 2025-2026.

نجوم برشلونة تجولوا في شوارع برشلونة، عبر حافلة "مكشوفة"، وسط حضور 750 ألف مشجع من عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث تم مشاهدة يامال، وهو يرفع "علم فلسطين".

يامال طلب "علم فلسطين" من أحد المشجعين، خلال مرور حافلة برشلونة أمامه؛ ليتحصل عليه بالفعل، ويكمل به احتفالية فريقه بلقب الدوري.

وخطف هذا المشهد اهتمام العالم أجمع، رغم أنه لم يخلُ من بعض المشاكل أيضًا؛ خاصة بعد تصريحات الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

فليك اعترف خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يعجبه تصرف الجوهرة الإسبانية؛ عندما رفع علم فلسطين، خلال احتفالات العملاق الكتالوني.

هُنا.. بدأت الأصوات تتعالى بشأن موقف فليك المُعادي لفلسطين، وحدوث "شرخ" بينه ولامين يامال؛ وهو ما سنحاول الرد عليه من ناحيتنا، في السطور القادمة..