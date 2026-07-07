رغم الإشادات بالهدوء الذي يتمتع به حسام حسن؛ المدير الفني لمنتخب مصر، على مدار أحداث كأس العالم 2026، على عكس شخصيته العصبية بعض الشيء إلا أن الهزيمة أمام الأرجنتين كادت أن تخرجه عن طوره.
فيديو | "رفعوا علم إسرائيل في وجهه" .. حسام حسن كاد أن يعتدي على مصور بعد هزيمة مصر أمام الأرجنتين وإبراهيم يمنعه
مصر تودع كأس العالم 2026
ودع المنتخب المصري كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، بالهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتلانتا، ضمن دور الـ16، إذ حقق التانجو الريمونتادا في آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.
الثنائية المصرية جاءت في الدقيقتين 15 و67 عن طريق رأسية ياسر إبراهيم وتسديدة مصطفى زيكو داخل منطقة الـ18.
أما الثلاثية الأرجنتينية فجاءت في الدقائق 79، 83 و2+90 عن طريق كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.
بهذه النتيجة من المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية بالفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا.
رفع علم إسرائيل في وجه حسام حسن وإبراهيم
الجميع سمع بالأمس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر والأرجنتين، تصريحات حسام حسن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والهجوم على غزة بالتحديد، حيث طالب العالم بضرورة بوقفة صارمة لحماية الشعب الفلسطيني من الهجمات .. وهي التصريحات التي لم تعجب البعض، رغم الإشادات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم بجرأة مدرب المنتخب المصري.
ويبدو أن من لم يعجبهم تصريحات مدرب الفراعنة، قرروا الرد عليه الليلة أمام الأرجنتين بمحاولة استفزازه بعد انتهاء المباراة..
بعض الجماهير في مدرجات استاد أتلانتا قامت برفع علم إسرائيل في وجه حسام حسن وشقيقه إبراهيم؛ مدير المنتخب المصري، أثناء مغادرتهم الملعب عقب إطلاق صافرة نهاية مواجهة مصر والأرجنتين.
من جانبه، رد حسام حسن بالإشارة إلى شعار المنتخب المصري الموجود على قميصه مع البصق على رافع العلم مع قول "اللعنة عليك"، فيما رد إبراهيم ببعض الإشارات الغاضبة، مرددًا العبارة نفسها "اللعنة عليك".
كاد أن يعتدي على مصور
في الإطار نفسه، أحد المصورين الموجودين أمام الممر المؤدي لغرف خلع الملابس باستاد أتلانتا، كان يصور واقعة رفع علم إسرائيل في وجه حسام وإبراهيم حسن، ما يبدو أنه استفز الأول لسبب ما..
حسام اتجه للمصور عن قرب مواصلًا الإشارة لشعار المنتخب المصري، وبينما أزال المصور الكاميرا من وجه المدرب المصري، ظل الأخير ناظرًا له بحدية مع توجيه بعض العبارات له، دون أن يتضح ما قاله بالتحديد، قبل أن يسيطر إبراهيم حسن على الموقف.
- AFP
مسيرة منتخب مصر في كأس العالم 2026
المنتخب المصري حقق الإعجاز في كأس العالم 2026، إذ وصل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام أستراليا في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (1-1).
وفي مرحلة المجموعات، كان الفراعنة قد احتلوا الوصافة بخمس نقاط متأخرين بفارق الأهداف فقط عن بلجيكا، حيث استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام رفاق جيريمي دوكو (1-1)، ثم الفوز على نيوزيلندا (3-1)، وأخيرًا التعادل مع إيران (1-1).
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