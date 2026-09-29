AFP
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عكس المنتظر.. إنفانتينو يفتح خزينة الفيفا ويدعم طلب الـ6 مليارات دولار!
إنفانتينو يرد على ضغوط الاتحادات القارية
فتح إنفانتينو الباب رسميًا أمام مشروع ضخم لإعادة توزيع الثروة قد يشهد ضخ مليارات الدولارات مباشرةً إلى الاتحادات الوطنية لكرة القدم. ففي رسالة أُرسلت يوم الاثنين إلى رؤساء الاتحادات القارية الستة وإلى مجلس الفيفا، تطرّق إنفانتينو إلى الدعوات المتزايدة لأن يلجأ الجهاز الحاكم إلى احتياطياته البالغة 6 مليارات دولار.
وتُعدّ هذه المراسلة، التي اطّلعت عليها The Athletic، نقطة تحوّل محتملة في العلاقة بين القيادة المركزية في زيورخ وأصحاب النفوذ الإقليميين. وأشار رئيس الفيفا إلى أنه لن يلتزم بعد بمبلغ محدد، لكنه أعرب عن دعمه لمبدأ زيادة المساعدات المالية.
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إنفانتينو يسعى لاقتراح تمويل موحد
وقد أوعز المسؤول السويسري الإيطالي إلى الأمين العام ماتياس جرافستروم بتجميع مختلف المقترحات لمناقشتها في اجتماع مجلس فيفا المقبل، المقرر عقده في 15 أكتوبر. ويأتي استعداد الرئيس للتفاعل بعد فترة من التوتر، خاصة عقب انهيار مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) المثير للجدل.
وكتب إنفانتينو: "لن أحكم مسبقاً على المبلغ. سأدعم أعلى مستوى من التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه بمسؤولية عبر عملية الحوكمة السليمة في فيفا، مع تطبيقه بإنصاف ودعمه بترتيبات شفافة وقابلة للتدقيق. الطموح موضع ترحيب. أما الأدلة المالية والحوكمة والتنفيذ فيجب أن تدعمه الآن".
وأوضح: "يمكن لرقم واحد أن يبدأ النقاش، لكنه لا يستطيع أن يكمل سياسة عالمية. لذلك أوعزت إلى الأمين العام بتجميع كل المقترحات المقدمة في تقييم متكامل واحد لينظر فيه مجلس فيفا في 15 أكتوبر 2026".
مطالبات بتعويضات تبلغ مليارات الدولارات
قاد الدفع نحو زيادة التمويل تحالف قوي يضم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ورئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني. وقد رأى هؤلاء القادة، إلى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان، أن الاحتياطي النقدي الحالي لدى الفيفا يتجاوز بكثير ما هو ضروري لاستقراره التشغيلي.
وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونكاكاف اتحدا للمطالبة بأن يفرج الفيفا عن مبلغ ضخم قدره 2.1 مليار دولار من احتياطياته النقدية لدعم الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا. ويتضمن هذا المقترح طلبًا محددًا بإتاحة ما لا يقل عن 10 ملايين دولار لكل اتحاد خلال دورة 2027-30، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنمية القواعد الشعبية للعبة على مستوى العالم.
وأضاف إنفانتينو في رسالته: «أرحب بالنية البنّاءة التي عكستها كل رسالة من رسائلكم. قد نختلف حول أفضل السبل للمضي قدمًا، لكن لا يساورني شك في أن كل واحد منا يريد ما هو الأفضل للفيفا واتحاداته الأعضاء وكرة القدم». وقد طلب الرئيس الآن من رؤساء الاتحادات القارية تقديم نماذج مالية وافتراضات مفصلة للتحقق من مقترحاتهم قبل قمة أكتوبر.
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تجاوز أزمة البيع
يأتي غصن الزيتون المالي هذا في وقت يسعى فيه إنفانتينو إلى تثبيت قيادته عقب موجة الانتقادات التي أثارها مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" الذي تم التخلي عنه الآن. وكانت خطة FFE ستشهد إشراك صناديق الاستثمار الخاصة في أهم كنوز فيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات، وهي خطوة خشي منتقدوها أن تمس باستقلالية المنظمة.
وفي رسالته الأخيرة، تطرق إنفانتينو مباشرة إلى تداعيات مشروع FFE، موضحًا أن المقترح التجاري كان يهدف إلى تكملة هياكل الدعم القائمة لا استبدالها. وكتب: "كان المقترح التجاري الأخير، الذي تم سحبه الآن، يهدف إلى تمكين فيفا من الاستثمار أكثر في كرة القدم، لا إلى استبدال الدعم الذي يمكن توفيره بشكل مسؤول من الموارد الموجودة".
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