عقوبة "غير محددة" تنتظر أيرلندا بعد جدل مباراة إسرائيل!

كشف كوك عن المخاطر الكبيرة التي كان المنتخب الوطني سيواجهها لو قرر مقاطعة مباراته أمام إسرائيل في دوري الأمم، وهي المباراة التي فازت بها أيرلندا 3-0 يوم الأحد. وأُقيمت هذه المواجهة، التي نُقلت إلى ملعب محايد في المجر، وسط ضغط جماهيري شديد ودعوات لانسحاب المنتخب الأيرلندي بسبب النزاع المستمر في غزة.

وفي حديثه إلى RTE Sport، أوضح كوك أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يوجه تهديداً جديداً محدداً، إلا أن الإطار التنظيمي القائم كان مرهباً بما يكفي لضمان إقامة المباراة. وعندما سُئل عما إذا كانت المنظمة قد هددت بعقوبات إضافية، أجاب: «لا. القواعد واضحة. فهي تحدد العقوبات في حال عدم أدائنا للمباريات، ثم هناك إشارة إلى عقوبات أخرى غير محددة. أعتقد أن الأمر يتوقف على يويفا وما هي العقوبات التي يفرضها على أحد ما نتيجة لذلك. لقد رأينا أمراً حدث مؤخراً في إنجلترا وساوثامبتون، والغرامات التي فُرضت عليهم».