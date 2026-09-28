AFP
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عقوبة "غير محددة" تنتظر أيرلندا بعد جدل مباراة إسرائيل!
تهديد باتخاذ إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كشف كوك عن المخاطر الكبيرة التي كان المنتخب الوطني سيواجهها لو قرر مقاطعة مباراته أمام إسرائيل في دوري الأمم، وهي المباراة التي فازت بها أيرلندا 3-0 يوم الأحد. وأُقيمت هذه المواجهة، التي نُقلت إلى ملعب محايد في المجر، وسط ضغط جماهيري شديد ودعوات لانسحاب المنتخب الأيرلندي بسبب النزاع المستمر في غزة.
وفي حديثه إلى RTE Sport، أوضح كوك أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يوجه تهديداً جديداً محدداً، إلا أن الإطار التنظيمي القائم كان مرهباً بما يكفي لضمان إقامة المباراة. وعندما سُئل عما إذا كانت المنظمة قد هددت بعقوبات إضافية، أجاب: «لا. القواعد واضحة. فهي تحدد العقوبات في حال عدم أدائنا للمباريات، ثم هناك إشارة إلى عقوبات أخرى غير محددة. أعتقد أن الأمر يتوقف على يويفا وما هي العقوبات التي يفرضها على أحد ما نتيجة لذلك. لقد رأينا أمراً حدث مؤخراً في إنجلترا وساوثامبتون، والغرامات التي فُرضت عليهم».
- AFP
التوترات الداخلية واحتجاجات اللاعبين
تخلّل الفترة التي سبقت الفوز بثلاثية نظيفة في ديبريتسن مظاهر احتجاجية واضحة من المنتخب الأيرلندي. فقد اختار اللاعبون عدم مصافحة منافسيهم، وطأطأ أفراد المنتخب رؤوسهم أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.
علاوة على ذلك، لم يجرِ التبادل التقليدي للأعلام بين القائدين دارا أوشيا ومانور سولومون. جاءت هذه التصرفات عقب فترة من عدم اليقين، حيث أفادت التقارير بأن المباراة كانت مهددة بعدم إقامتها بسبب النقاشات الداخلية ضمن المعسكر الأيرلندي حول أخلاقية خوض هذه المواجهة.
وأشارت التقارير إلى أن حارس المرمى جافين بازونو كان قد أبدى في البداية رغبته في الانسحاب من المباراة كشكل من أشكال الاحتجاج، ما أدى إلى عقد اجتماع في فندق الفريق. غير أن عملية ديمقراطية ضمنت في نهاية المطاف إقامة المباراة. وأكد اتحاد الكرة الأيرلندي (FAI) لاحقًا أن تصويتًا بين اللاعبين أسفر عن قرار «أغلبية كبيرة» بالنزول إلى أرض الملعب. وأشاد كوك باللاعبين على احترافيتهم قائلًا: «لقد أوفينا الآن بإحدى المباريات بفضل شجاعة أولئك اللاعبين الذين شاركوا الليلة وارتدوا القمصان.»
التوفيق بين الاستحقاقات السياسية والرياضية
واجه اتحاد كرة القدم الأيرلندي انتقادات من مجموعات مناصرة مثل "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين"، التي قادت حملة "أوقفوا المباراة". وعلى الرغم من ردود الفعل الغاضبة، أكد كوك أن الاتحاد اتبع توجيهات هيكله الإداري الخاص. ودافع عن طريقة إدارة الاتحاد للموقف، قائلاً: "يعتقد بعض الناس أن الأمر تمت إدارته بشكل جيد للغاية. لقد قلنا طوال الوقت إننا سنخوض المباراة. وهذا ما تم تفويضنا به من قبل أعضائنا، عبر مجلس الإدارة". وشدد الرئيس على أن الاتحاد شعر بأنه ملزم بالوفاء بالتزاماته الدولية على الرغم من الجدل المحيط بالأمر.
ويأتي هذا الموقف حتى بعد أن كان اتحاد كرة القدم الأيرلندي قد ضغط سابقاً من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل على الساحة الدولية. ففي نوفمبر، أرسل الاتحاد رسالة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يقترح فيها استبعاد إسرائيل من المسابقات على مستوى الأندية والمنتخبات على حد سواء. وفي معرض حديثه عن تطورات هذا الطلب، أشار كوك إلى أن الجهة المنظمة لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي. وأكد قائلاً: "كان ردهم أنهم سينظرون في الأمر، وهم لا يزالون ينظرون فيه".
- AFP
التعاون الإقليمي والمباريات المقبلة
وفي محاولة لجسّ نبض الدول الأخرى، تواصل كوك مع ممثلين عن النمسا وكوسوفو، اللتين تتشاركان المجموعة ذاتها في دوري الأمم. وكانت مباحثاته تهدف إلى معرفة ما إذا كان هناك دعم جماعي لعقوبات محتملة أو موقف موحّد بشأن هذه المباريات. لكنه لم يجد رغبة تُذكر في المقاطعة لدى الآخرين. واعترف كوك قائلاً: ''لقد تحدثت بالتأكيد مع الدول الأخرى في مجموعتنا، وأكدوا مجدداً قراراتهم بخوض المباريات''، ملمّحاً إلى أن أيرلندا كانت ستقف وحدها لو رفضت اللعب.
ويتحول التركيز الآن نحو اللقاء الثاني المقرر بين الفريقين، والمحدد حالياً في الرابع من أكتوبر. وعلى غرار المواجهة الأولى، ستُقام هذه المباراة على أرض محايدة، حيث اختيرت بلدة باتشكا توبولا الصربية لاستضافتها.
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