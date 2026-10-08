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imago-sport-1081063979.jpgAbdullah Ahmed
زهيرة عادل

عقوبة مغلظة .. الآسيوي يحرم الهلال والغرافة من كريسينسيو سامرفيل وإسماعيل بن ناصر بعد واقعة الطرد

الهلال
الهلال ضد الغرافة
الغرافة
دوري أبطال آسيا النخبة
كريسينسيو سامرفيل
إسماعيل بن ناصر

الثنائي الهولندي والجزائري تحت طائلة عقوبات الاتحاد القاري..

لم يتهاون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في واقعة طرد الثنائي الهولندي كريسينسيو سامرفيل؛ جناح الهلال، والجزائري إسماعيل بن ناصر؛ لاعب وسط الغرافة، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

  • ماذا حدث؟

    في 15 من سبتمبر الماضي، حل الغرافة ضيفًا على الهلال، بملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

    وفي الدقيقة 33 من عمر المباراة، اشتبك سامرفيل مع لاعب الفريق القطري عبدالرحمن فايز دون كرة، في واقعة انفعل بها الأول بدرجة كبيرة حتى دفع الثاني بقوة خارج الملعب.

    هنا تدخل جناح الغرافة إسماعيل بن ناصر وقام بسحب سامرفيل من شعره، لتبدأ حدة الاشتباكات تتصاعد، ويزداد أطرافها من لاعبين داخل الملعب ومن هم على مقاعد البدلاء.

    وانتهت تلك الاشتباكات بإشهار حكم المباراة للكروت الحمراء في وجه كل من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر.


  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    عقوبات الآسيوي على سامرفيل

    من جانبها، كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تلك الواقعة..

    وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد القاري قرر إيقاف سامرفيل ثلاث مباريات، تشمل الإيقاف التلقائي للطرد.

    فيما تقرر تغريم الجناح الهولندي 2000 دولار، إذ غُلظت العقوبة عليه، باعتباره فعل مشين تجاه لاعب الخصم.

    على إثر ذلك، يغيب سامرفيل عن مواجهات السد الثطري، الشمال القطري وشباب الأهلي الإمارات، في الجولات من الثانية إلى الرابعة، والمقرر لها أيام 13، 27 أكتوبر، و3 نوفمبر، على الترتيب.


  • عقوبات الآسيوي على إسماعيل بن ناصر

    أما موقف إسماعيل بن ناصر، فبحسب الصحفي خالد الدوسري، فالعقوبات نفسها ستوقع عليه، حيث الإيقاف ثلاث مباريات والغرامة 2000 دولار لصالح الاتحاد الآسيوي.

    بناءً على ذلك، يغيب الجزائري عن مواجهات الاستقلال الإيراني، الأهلي والقادسية السعوديين، في الجولات من الثانية إلى الرابعة بدور المجموعات من النخبة الآسيوية، والمقرر لها أيام 12 و26 أكتوبر، و2 نوفمبر.



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  • نتيجة المباراة

    حسم الهلال مواجهة الغرافة لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد، حيث سجل روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للفريق السعودي، وأحرز علاء الدين حسن هدف الفريق القطري الوحيد.



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