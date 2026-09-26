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علي سمير

خيانة جوارديولا غير مستبعدة .. أرتيتا هو المستفيد الأكبر من إنجازات مانشستر سيتي وتدميرها في نفس الوقت!

فقرات ومقالات
ميكيل آرتيتا
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
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مانشستر يونايتد
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توتنهام هوتسبير
ليفربول

الضغط يزداد على سيتي بعد إدانته من لجنة التحقيقات

وسط كل الجدل الدائر حول العقوبات المتوقعة على مانشستر سيتي، والمخاطر المحتملة على النادي الإنجليزي بشأن إدانته في 115 مخالفة مالية وقانونية .. هناك ميكيل أرتيتا، الذي يبدو وكأنه المستفيد الأكبر من هذه القصة.

مدرب آرسنال الحالي عمل كمساعد لبيب جوارديولا لسنوات في واحدة من أهم الفترات الزمنية في تاريخ سيتي، وحصد العديد من الإنجازات "المشكوك في قانونيتها" قبل عودته إلى المدفعجية بمقعد المدرب، والآن هو يجلس من أجل حصد "المزيد من الغنائم" على أنقاض ناديه السابق.

مانشستر سيتي في ورطة، يواجه عدة تهم متعلقة بتقديم معلومات مالية غير دقيقة بخصوص ميزانيته، وعدم الإفصاح عن التفاصيل الصحيحة لمدفوعات اللاعبين والمدربين، ومخالفة قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي والاستدامة في البريميرليج، وعدم التعاون في التحقيقات بشكل عام.

الإدانة تمت والجميع ينتظر النتيجة .. ولكن في كل الحالات ميكيل أرتيتا هو أكبر المستفيدين مما حدث!

  • Oxford United v Manchester City - Carabao Cup: Quarter FinalGetty Images Sport

    هنا انطلقت مسيرته التدريبية

    بعد فترة متقلبة لمسيرته كلاعب مع آرسنال، اعتزل ميكيل أرتيتا ممارسة كرة القدم، وقرر التوجه إلى عالم التدريب، ليعمل كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي بداية من صيف عام 2016، وحتى ديسمبر 2019 "وهو موعد وظيفته الأولى كمدرب رئيسي مع النادي اللندني".

    أرتيتا اكتسب سمعة مميزة وعُرف وقتها كأقرب المقربين لجوارديولا في ملعب الاتحاد، حيث وثق بيب فيه كثيرًا وكان على علم بقدراته وموهبته التدريبية حتى قبل دخوله هذا العالم من الأساس.

    الإسباني استفاد على صعيد اكتساب الخبرة والعمل مع واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وتمتع بفرصة الاطلاع على أساليبه التدريبية التي استفاد منها لاحقًا عندما أصبح "الرجل الرئيسي" في آرسنال.

    وأما بالنسبة للبطولات، فقد ساهم في صناعة التاريخ في مانشستر سيتي وحصل معه على البطولات التالية :

    الدوري الإنجليزي مرتين في 2018/2019 و2017/2018، كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2018/2019، بالإضافة إلى كأس الدرع الخيرية لنفس الموسم.

    وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية في 2018، وما أكدته التحقيقات التي تم الإعلان عن نتيجتها للمرة الأولى في فبراير 2023، فإن مخالفات سيتي تتعلق بالفترة من موسم 2009/2010 وحتى موسم 2017/2018، بالإضافة إلى مخالفة عدم التعاون في عملية التحقيق من ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2023.

    وهذا يعني أن إنجازات أرتيتا مع مانشستر سيتي حدثت خلال "حقبة المخالفات" ولحسن حظه أنه لم يعد في ملعب الاتحاد، بل مع المنافس والغريم الأشرس!

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    حقيقة الألقاب المحتملة

    بعد النجاح الذي حققه أرتيتا في مانشستر سيتي، وتمكنه من تلميع اسم التدريبي في ملعب الاتحاد، ذهب الإسباني إلى آرسنال ليواصل رحلته نحو المزيد من الإنجازات بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كأس الاتحاد في 2019/2020، بالإضافة إلى الدرع الخيرية في 3 نسخ.

    وهنا يأتي السؤال .. هل تضاف أي ألقاب جديدة لآرسنال مع أرتيتا بسبب أي عقوبة محتملة لمانشستر سيتي؟ حيث حصل الفريق الإنجليزي على 7 بطولات من 2009 إلى 2018 "3 بريميرليج و3 كأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد".

    استفادة آرسنال بهذا الشأن عمومًا تبدو ضعيفة سواء مع أرتيتا أو من دونه، لأن فكرة التجريد من الألقاب معقدة للغاية، وتحتاج إلى دراسة شاملة لملابسات المنافسة بكل موسم تمت مخالفة القواعد فيه.

    وبالحديث عن المدرب الإسباني، فإن آرسنال لم يكن منافسًا مباشرًا لسيتي على الألقاب قبل موسم 2022/2023، وصولًا بالموسم الماضي، حيث انتزع جوارديولا لقب الدوري من المدفعجية في مناسبتين، وبعدها فاز ليفربول بالبريميرليج في موسم 2024/2025، قبل أن يحصد النادي اللندني اللقب "أخيرًا" في نسخة 2025/2026.

    وبما أن مخالفات سيتي الأكثر خطورة الخاصة بالاستفادة المباشرة من التلاعب المالي وما تبعه من حصول على بطولات، حدثت قبل قدوم أرتيتا لملعب الإمارات، كما أن النادي اللندني لم يكن منافسًا قويًا من الأساس في هذه الحقبة، فإن الأندية الأكثر استفادة ستقتصر على أطراف أخرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول.

    ولتلخيص الأمر .. آرسنال لم يحصل على وصافة الدوري في أي مناسبة حصد فيها سيتي اللقب خلال فترة المخالفات المالية، بينما الاستثناء الوحيد يتمثل في نهائي كأس الرابطة 2017/2018، عندما كان أرسين فينجر مدربًا للمدفعجية، وفي حالة تجريد الفريق من اللقب سيذهب للمدرب الفرنسي.

  • Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

    أرتيتا الرابح الأكبر

    وبغض النظر عن عدم حصول أرتيتا على أي ألقاب جديدة لو حدثت فكرة التجريد، إلا أن المدرب الإسباني سيحصل على الكثير من المميزات لو نظرنا إلى العقوبات المتوقعة بشكل عام.

    وفقًا لما أكده موقع "ذا أثلتيك" عبر الصحفي ديفيد أورنستين، مساء أمس، الجمعة، فإن هناك مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي، قررت الاجتماع بشكل عاجل بعد إدانة مانشستر سيتي بقضية المخالفات المذكورة، وذلك لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة.

    سيتي سيقوم بالاستئناف، ولكن فكرة القبول بشكل كامل وفقًا للمؤشرات الحالية تبدو ضعيفة للغاية، ولذلك دعونا نستعرض العقوبات المحتملة :

    تجريد من البطولات المحلية - خصم النقاط من الموسم الحالي - غرامة مالية - احتمالية الهبوط والاستبعاد التام من الدوري الإنجليزي- عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين - التعويضات المالية للمنافسين.

    وبالحديث عن الوضع الحالي في البريميرليج، سنجد أن هذه الأنباء تأتي بمثابة الموسيقى على مسامع عشاق آرسنال، لأن مانشستر سيتي هو المنافس الأشرس للعملاق اللندني، في ظل تعثرات ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وابتعادهم عن المنافسة.

    العقوبات المذكورة ستؤثر بشكل واضح على المنافسة، وستضع آرسنال بمثابة الطرف الأكثر استفادة على الإطلاق، ليس بسبب انتزاع أي ألقاب تخص الماضي، بل بإضافة المزيد منها في المستقبل، وذلك للأضرار الناتجة من خصم النقاط أو الهبوط أو الطرد التام من الدوري الإنجليزي، وحتى المنع من تسجيل اللاعبين.

    وهناك عقوبة أخرى محتملة سيستفيد منها أرتيتا بشكل مباشر، وهي التعويضات المالية المطلوبة من آرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، باعتبارهم المنافسين المباشرين لسيتي على التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري في تلك الفترة، واحتلال الفريق لأي مراكز متقدمة عنهم في المواسم المعنية يمنحهم أحقية التعويض المالي.

    ولو حصل آرسنال على تعويضات، قد يساهم ذلك في زيادة ميزانية الانتقالات ومنح النادي فرصة الاستثمار بضم المزيد من المواهب واللاعبين الكبار، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمدفعجية عمومًا مع حدوث العكس مع منافسه المباشر.

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    رفض الخيانة العلنية ولكن!

    رغم عدم وجود أي مصادر تؤكد هذا الأمر، إلا أن هناك تكهنات أشارت إلى قيام ميكيل أرتيتا بتسريب بعض المعلومات التي تخدم عملية التحقيقات ضد مانشستر سيتي، وذلك على خلفية عمله لسنوات في ملعب الاتحاد.

    أرتيتا سبق أن قال بشكل علني إنه لم يكن على علم بأي شيء طوال فترة عمله داخل النادي، ولم ير أي مؤشرات على حدوث مخالفات مالية.

    ولكن بما أن آرسنال بدأ تعاونه مع ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام في 2024، لضمان حقوقهم في الحصول على تعويضات مالية في حالة ثبوت التهمة بشكل كامل على مانشستر سيتي، لا يمكن استبعاد أي شيء.

    هل قام الفريق القانوني للمدفعجية بسؤال أرتيتا عن بعض الأمور الخاصة بمدفوعات المدربين والأجهزة الفنية واللاعبين؟ أمر وارد للغاية لأن الإسباني كان مقربًا للغاية من بيب جوارديولا، ولكنه لن يصرح بأي شيء "وهذا أمر منطقي" لأنه وقتها سيُتهم بالخيانة العلنية للمدرب الكتالوني.

    وعلى العموم، سواء ثبتت الاستعانة بأرتيتا في هذه القضية من عدمها، حتى يستفيد أيضًا وهو في آرسنال بتدمير خصمه الأشرس، لا يمكن الحكم على أي شيء قبل الفصل في الاستئناف واتخاذ القرار النهائي بالقضية.

    ولو تعرض سيتي لأي عقوبات ضخمة، لا شك أن الإسباني سيكون المستفيد الأكبر فيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل!