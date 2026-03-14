Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
محمود خالد

قد لا يُفلت هذه المرة .. عقوبات الانضباط "المتوقعة" ضد إيفان توني بعد اشتباكه مع كينيونيس!

ماذا ينتظر إيفان توني بعد أزمته في مباراة الأهلي والقادسية؟

يبدو أن الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد لا يُفلت هذه المرة من "عقوبة" لجنة الانضباط والأخلاق، بعد واقعة اشتباكه مع خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية.

ورصدت عدسة الناقل الرسمي، اشتباكًا بين إيفان توني وخوليان كينيونيس، في ليلة خسارة الأهلي أمام القادسية بنتيجة (2-3)، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد، في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • اتهام توني باستفزاز كينونيس

    وما أن أطلق الحكم البيروفي كيفن أورتيجا صافرة النهاية، حتى اندلعت مشادة عنيفة بين إيفان توني، وخوليان كينيونيس، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، حيث قام مهاجم القادسية بـ"خنق" نجم الأهلي، ما أسفر عن تدخل اللاعبين من أجل فض هذا الاشتباك.

    الطريف في الأمر، أن الاشتباك وقع بين المتنافسين على صدارة هدافي دوري روشن السعودي، حيث بات إيفان توني في الصدارة منفردًا، رغم الخسارة، بعدما سجل هدفه الـ25، ليفض الشراكة مع خوليان كينيونيس، الذي يحل في الوصافة بـ24 هدفًا، وكأن صراع الهدافين ألقى بظلاله على الطرفين داخل أرض الملعب.

    وبخلاف ما ظهر عبر الناقل الرسمي، فإن الإعلامي الرياضي رتيبان الدوسري، نشر مقطعًا جديدًا يظهر محاولة إيفان توني لاستفزاز كينيونيس، حيث توجه لمصافحة الحكام، ثم يتعمد الاقتراب من مهاجم القادسية الذي استشاط غضبًا، ما أسفر عن اندلاع الاشتباك.

    العقوبة تنتظر ثنائي الأهلي والقادسية

    وفي هذا السياق، أكد المحامي التونسي علي عباس، عبر صحيفة "الرياضية"، بأن العقوبات في انتظار إيفان توني وخوليان كينيونيس، على خلفية اشتباكهما في أمسية الجمعة.

    وأضاف عباس، أن ظهور لقطة اشتباك توني وكينيونيس عبر الناقل الرسمي، يتم اعتمادها كدليل في القضية، وحتى لو لم يتم إقصاء اللاعبين وطردهما من قِبل حكم المباراة، أما إذا لم يتم نقل الاشتباك عبر الناقل الرسمي، فلا يتم اعتمادها.

    ونوّه المحامي الدولي بأن لجنة الانضباط إذا شاهدت الفيديو وتأكدت من وجود اعتداء من قِبل اللاعبين، فمن المؤكد أن يتم تطبيق المادة 2/2/48، التي تنص على وجوب الإيقاف مباراتين وغرامة قدرها 20 ألف ريال.

    واستشهد عباس أيضًا بالمادة 1/98، التي تمنح لجنة الانضباط حق توقيع عقوبات على المخالفات التي لم ينتبه لها أحد مسؤولي المباراة.

    ومن جانبه، أيّد المستشار القانوني رياض الزهراني، وجوب توقيع عقوبة حول أحداث الاشتباك، رغم أن الواقعة يمكن أن تستحق فرض المادة 2/3 التي تقضي بالإيقاف لأربع مباريات، نتيجة البص أو الاعتداء على لاعب الفريق المنافس، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

  • أزمات إيفان توني .. ولا عقوبات

    للمباراة الثالثة على التوالي، يخرج إيفان توني، بواقعة مثيرة للجدل، وذلك بعد مباراتي ضمك والاتحاد، ثم مواجهة القادسية.

    في مباراة ضمك، اندلعت مشادة بين توني وجمال حركاس، مدافع ضمك، والذي تم تداول لقطته كما لو كان يريد تقبيل مهاجم الأهلي، والذي سخر بدوره من تلك الواقعة، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، بقوله "لم أشم رائحة أنفاس كريهة كهذه من قبل".

    وفي مواجهة الاتحاد، وقّع إيفان توني على هدف في مرمى العميد، ليحتفل بطريقة أثارت الكثير من الجدل، وتم اتهامه بأداء تصرف مشين خلال الاحتفالية، فيما علق مهاجم الأهلي عقب نهاية المباراة، بقوله إن هذا الاحتفال جاء بناءً على رغبة نجله.

    المثير في الأمر، أن كلتا اللقطتين أمام ضمك والاتحاد، لم تشهدا أي عقوبات من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما تورط توني في لقطة جدلية جديدة مع نجم القادسية كينيونيس.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، فيما انتفض مع يايسله، ليضع اسمه في قائمة المتنافسين بقوة على اللقب، حيث فاز في 16 مباراة مقابل 5 تعادلات، فيما تجرع هزيمته الثانية في الدوري أمام القادسية، لتمثل ضربة لحسابات يايسله، قبل ملاقاة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

