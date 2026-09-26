عقد معلن وآخر سري .. مانشيني يتورط في فضيحة مانشستر سيتي

وفقًا للاتهامات، فإن مانشيني كان لديه عقدين مع مانشستر سيتي.

الأول هو العقد الرسمي، الذي بموجبه كان النادي يضمن له راتبًا أساسيًا يعادل بسعر الصرف الحالي 1.69 مليون يورو صافية في الموسم.

أما الثاني فكان عقدًا إضافيًا مع الجزيرة، وهو نادٍ من أبو ظبي يملكه الشيخ منصور: وكان راتب مانشيني في هذا العقد الثاني يعادل 2.03 مليون يورو بسعر الصرف الحالي، مقابل عمل استشاري بالحد الأدنى كان يتضمن عمليًا أربعة أيام عمل في السنة، بحسب ما تشير إليه صحيفة "لا جازيتا".

ودائمًا وفقًا للاتهامات، فإن شركة إيطالية مرتبطة بمانشيني ("Italy International Services") كانت تصدر فواتير مقابل العمل الاستشاري كل ثلاثة أشهر إلى مانشستر سيتي، الذي كان بعد ذلك يحول الأموال من مجموعة أبو ظبي المتحدة، التي كانت بدورها تحولها إلى الجزيرة، الذي كان عندئذٍ يدفع لمانشيني.

وبحسب الاتهامات، فإن هذه الحيلة كانت قد ابتُكرت للالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي (اليويفا) وقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتهم سيتي بعدم الإفصاح عن الأرقام الدقيقة للمبلغ المدفوع للمدرب.