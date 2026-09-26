عقد معلن وآخر سري .. مانشيني يتورط في فضيحة مانشستر سيتي

يظهر أيضًا اسم روبرتو مانشيني ضمن المخالفات المنسوبة إلى مانشستر سيتي.
فقد أُدين النادي الإنجليزي بـ114 تهمة من أصل 115 تهمة وجّهها له الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن مخالفات مالية بحسب "أتلتيك"، وينتظر الآن معرفة العقوبة التي قد تتراوح بحسب لوائح البريميرليج ما بين غرامة مالية وخصم نقاط من الترتيب، أو حتى احتمال الطرد من البطولة. وسيتقدّم سيتي على أي حال بطعن.
ومن بين المخالفات المنسوبة إليه، كما تشير لاجازيتا ديللو سبورت، هناك أيضًا تلك المتعلقة بـعقد مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي حاليًا من جديد، والذي كان مدربًا لنادي مانشستر في الفترة من 2009 إلى 2013؛ إذ تتضمن الاتهامات، التي نفاها دائمًا كل من النادي والمدرب، سلسلة من المدفوعات غير المعلنة وعقدًا مزدوجًا كان من شأنه أن يسمح فعليًا بمضاعفة الراتب.