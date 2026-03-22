عقد مانشستر يونايتد بالفعل اجتماعًا مع وكيل برونو غيمارايس، مع ظهور الحقائق حول اهتمامه بالانتقال إلى نيوكاسل
تتكثف الجهود للبحث عن خليفة كاسيميرو
إن تعويض لاعب بمكانة كاسيميرو ليس بالمهمة السهلة، لكن فريق التعاقدات في مانشستر يونايتد قد وضع قائمة مختصرة محددة بأسماء اللاعبين الذين يمكنهم أن يضاهيوا تأثيره. ويحتل غيمارايس صدارة هذه القائمة لأنه سيتمكن من الاندماج بسلاسة، بعد أن أثبت نفسه كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري منذ انضمامه إلى نيوكاسل. ويأتي قرار التعاقد مع اللاعب البرازيلي في وقت يشهد فيه نيوكاسل حالة من عدم اليقين، حيث قد يواجه صعوبة في الاحتفاظ بنجومه إذا فشل في حجز مقعده في البطولات الأوروبية.
"الشياطين الحمر" يبدؤون مفاوضات لضم نجم نيوكاسل
أفاد موقع UOL بأن اجتماعاً قد عُقد بين ممثلي مانشستر يونايتد ووكلاء جيمارايش لتقييم جدوى إبرام الصفقة، وقد أيد فابريزيو رومانو، الخبير في شؤون الانتقالات، هذا الادعاء. يُنظر إلى جيمارايش على أنه التعاقد المثالي لأنه يمتلك المواصفات المحددة التي يبحث عنها مجلس الإدارة. كما أن هناك حافزاً مالياً للريد ديفلز. على الرغم من أهميته بالنسبة للمغبيز، يُعتقد أن مبلغاً في حدود 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) قد يكون كافياً لضمان خدماته. ويُعتبر هذا سعراً في متناول اليد بالنسبة للاعب من عياره، خاصة وأن نيوكاسل قد تحتاج إلى موازنة حساباتها.
قد تشمل صفقة ست جيمس بارك تونالي
ومن المثير للاهتمام أن غيمارايس ليس اللاعب الوحيد في نيوكاسل الذي يجري النظر في ضمه حالياً إلى أولد ترافورد. فمانشستر يونايتد يراقب عن كثب أيضاً اللاعب الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، الذي قد يغريه الانتقال بعيداً عن تاينسايد إذا استمرت نتائج «المغاريب» في التراجع. وتشير التقارير إلى أن تونالي يطمح للعب في المسابقات الأوروبية، وهو أمر يبدو مستبعداً بشكل متزايد في ملعب سانت جيمس بارك هذا الموسم. يحتل نيوكاسل حالياً المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق كبير عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. ولم تساعد الهزيمة القاسية 7-2 على يد برشلونة في دوري أبطال أوروبا في تحسين وضع الفريق، وهو نتيجة أثارت تساؤلات حول المشروع طويل الأمد في شمال شرق إنجلترا. إذا فشل نيوكاسل في التأهل إلى الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا، فقد يجد الشياطين الحمر أنفسهم في وضع يسمح لهم بجذب غيمارايس أو تونالي إلى مانشستر.
الخيارات البديلة على قائمة المرشحين في أولد ترافورد
في حين يظل غيمارايس الهدف الرئيسي، حدد مانشستر يونايتد خيارات بديلة أخرى لضمان عدم تعرضه لنقص في عدد اللاعبين. وقد برز إليوت أندرسون، لاعب نوتنغهام فورست، كمرشح جاد بعد الأداء المثير للإعجاب الذي قدمه تحت قيادة توماس توخيل في صفوف المنتخب الإنجليزي. وعلى الرغم من معاناة فورست في أسفل جدول الترتيب، يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشكل متزايد على أنه لاعب تجاوز مستوى فريقه الحالي، رغم أن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه.
