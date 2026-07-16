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Matthias Jaissle AhliGetty
محمود خالد

بعيدًا عن العاطفة: شروط الإدارة في عقد يايسله تحمي الأهلي من أزمة مُقبلة .. وتحذير من سيناريو محرز!

الأهلي
دوري روشن السعودي
ماتياس يايسله

بعد اعتراض يايسله على "شرط" التجديد مع الأهلي..

لا يزال ملف عقد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يشهد - كعادته - الكثير من الجدل، في كل مرة، تعتزم فيها الإدارة تمديد فترة استمراره، في ظل الأحاديث المستمرة حول عروض قادمة من أوروبا، من أجل الظفر بتوقيعه.

يايسله قاد الأهلي لإنجازات لم يشهدها تاريخ الراقي، حيث توّج بلقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمن للفريق مكانًا في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2029.

ولكن، مع كل تفاوض جديد بشأن تمديد فترة يايسله، نشهد حالة من الجدل، بين "اشتراطات" المدرب الألماني، والذي حظي بدعم كامل من الإدارة والجماهير خلال الفترة الماضية.

  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    أزمة يايسله مع الأهلي

    وقبل أيام، خرجت صحيفة "الرياضية"، بمفاجأة، حول اعتذار ماتياس يايسله عن عدم قبول العرض المُقدم من إدارة شركة الأهلي، لتمديد عقده حتى نهاية 2029.

    وجاء رفض يايسله، بسبب وضع إدارة الأهلي لـ"شرط جزائي" في عقده، والذي يعدل ستة أشهر في رواتبه، من أجل حفظ حقوق النادي في حالة إنهاء العقد، قبل نهاية الفترة.

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  • "لا تتعاملوا بالعاطفة"

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، أن ماتياس يايسله كان قد جدد عقده في سبتمبر الماضي، بزيادة 50% من راتبه، فضلًا عن المكافآت، على أن ينتهي العقد في يونيو 2027، علمًا بأن المدرب يتقاضى 50 مليون ريال في السنة.

    ومع التوجه نحو تمديد عقده حتى 2029، ارتأت إدارة الأهلي بأن تضع شرطًا جزائيًا في عقد يايسله، من أجل سببين..

    * عدم التورط في مبلغ 150 مليون ريال "كاملًا" في حالة إجبار الإدارة على فسخ عقد يايسله.

    * لا يتم احتساب مبلغ 150 مليون في الموازنة العامة للأهلي، الأمر الذي قد يضع الإدارة في أزمة مالية تمنعه من إبرام صفقات جديدة يحتاج إليها الفريق.

    ونوّه العامر بأن اللجنة التنفيذية بالأهلي، قدمت حلًا جديدًا لأزمة يايسله، بأن اقترحت عليه بعمل عقد سنوي، ووضع شرط في أنه حال الفوز ببطولة، يتم تجديد عقده "تلقائيًا" في السنة التالية.

    وأشاد العامر بحسن تعامل الإدارة مع ماتياس يايسله "بدون عاطفة"، من أجل العمل على حفظ حقوق النادي، مؤكدًا أن القرار بات بين يدي المدرب وليس الإدارة، كما طالب جمهور الأهلي، بالاستماع لعقله وليس بالعاطفة.

  • Matthias Jaissle Ahli Riyad Mahrez GOAL ONLYGOAL AR

    ملف يايسله .. وقبله رحيل محرز

    كلمات العامر لم تخلُ بدورها من بعض الجدل، في ظل انتقاد إدارة الأهلي، ومطالبتها بسرعة إنجاز ملف تجديد عقد ماتياس يايسله.

    الإعلامي غرم الله الزهراني، طالب بأن تتعامل شركة الأهلي مع ملف ماتياس يايسله، بما يليق بما قدمه للفريق، بعدما قاده لتحقيق بطولتين قاريتين وبطولة محلية خلال 11 شهرًا.

    ونوّه الزهراني بأنه كان ينبغي على إدارة الأهلي أن تفتح ملف التجديد مبكرًا، وتصل إلى صيغة اتفاق للبقاء حتى 2029، من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني، مضيفًا أن هناك بعض القرارات التي تعد محل تساؤلات، مثل "التفريط" في رياض محرز، والتعاقد مع فرانشيسكو (ترينكاو) بعقد يفوق قيمة عقد محرز الذي كان بالإمكان الاستفادة منه بالموسم المُقبل، كما أكد أن تأخير الإدارة في حسم ملف يايسله قد يكرر سيناريو رحيل نجوم آخرين، في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن الحفاظ على مكتسباته قبل البحث عن بدائل.

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  • al ahliGetty Images

    رعاية الأهلي

    وفي سياق متصل، ساد جدل آخر حول "رعاية" الأهلي في المرحلة المُقبلة، حيث أفادت صحيفة "الرياضية" بأن النادي يستعد للإعلان عن تجديد عقد الشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل أن تستمر راعيًا رسميًا للنادي، بعد تقارب وجهات النظر في سبيل استمرار الشركة الاستراتيجية، مع بقاء إعلان الشركة على صدر قميص الفريق الأول في الموسم المُقبل، فيما تدور المشاورات الحالية بين الطرفين حول مدة العقد الجديد.

    في المقابل، ذكر القانوني سعد السبيعي، عبر منصة (إكس)، بأن إعلان شركة البحر الأحمر لن يكون على قميص الأهلي - قولًا واحدًا - وسيحل محله جزيرة امالا، مضيفًا أنه في حالة قرار الشركة بعدم رعاية الأندية، فسيكون البديل بذات القيمة.

    وكان السبيعي قد أشار لوجود توجه لتغيير إحدى شركات الرعاية، واستبدالها بشركة أخرى، بعد قرار قرار التخارج وتقليص مدة التعاقد، وهو ما لا يتوافق مع استراتيجية الشركة التي تفضّل الارتباط بعقود طويلة الأمد.