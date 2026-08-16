احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بزواجهما رسميًا في أجواء عائلية دافئة قبل أيام لكن التفاصيل ظلت غير معروفة بشكل كامل حتى اليوم.

حيث نشرت مجلة "فوج" تفاصيل الزفاف وتصريحات خاصة من كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز كشفت عن كواليس الحفل والكثير عن مستقبل الثنائي.

واقتصرت المراسم على حضور أبنائهما فقط داخل غرفة المعيشة في قصرهما الصيفي الجديد بمنطقة كاشكايش البرتغالية، لتتحول الشائعات التي تداولت قوائم ضيوف من كبار النجوم العالميين إلى احتفال أسري بسيط وعميق الدلالة.