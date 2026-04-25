يتعلق بنجم الأهلي .. عصام الشوالي يهرب بذكاء من "خطأ كوميدي" في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة!

وساد جدل حول مدى إمكانية إعادة إحياء كأس السوبر الآسيوي، وفرص وجود مواجهة سعودية بين الأهلي والنصر، حال فوز الفريقين بقلبي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا السياق، تأكد عدم وجود أي نية من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإعادة السوبر القاري، وإنها فكرة غير مطروحة ولا يوجد أي تخطيط لها في التحديثات الجديدة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي، وضع نظامًا جديدًا للبطولات الآسيوية، بدءًا من نسخة 2026-2027، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 32 فريقًا بدلًا من 24.

وطبقًا لذلك، وبحسب تربع السعودية واليابان على عرش التصنيف الآسيوي، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد المملكة، في الموسم المُقبل، ليتم تأجيل 3 مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في الملحق، فضلًا عن مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.