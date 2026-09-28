AFP
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عرض نفسه على متذيل الترتيب: معاناة ستيرلينج مستمرة.. أندية الدوري الفرنسي ترفضه!
تجاهله فريق فرنسي يعاني
عُرِض ستيرلينج على نادي لوهافر المنافس في الدوري الفرنسي، لكن الفريق الفرنسي، الذي يقبع حاليًا في قاع جدول الترتيب، قرر عدم المضي في إتمام الصفقة. إنه تطور مثير للدهشة بالنسبة للاعب كان يمتلك ذات يوم واحدة من أعلى القيم التسويقية في عالم كرة القدم، وكان ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب الإنجليزي.
ووفقًا لموقع Foot Mercato، فقد رأى النادي أنه يمتلك بالفعل ما يكفي من الخيارات في المراكز الجانبية، ولم يرَ في نجم مانشستر سيتي السابق إضافة ضرورية. ولم يكن هذا الرفض حادثة منفردة، إذ تواصل ممثلو اللاعب مع فريق ثانٍ في الدوري الفرنسي لم يُكشف عن اسمه، ليتلقوا الرد السلبي ذاته.
- AFP
مسيرة في سقوط حر
تميّزت رحلة ستيرلينج نحو الانتقال الحر بسلسلة من الفترات المخيبة للآمال التي فشل خلالها في استعادة أفضل مستوياته. فبعد انتقاله البارز من مانشستر سيتي إلى تشيلسي في عام 2022، عانى من أجل إيجاد الانتظام في ستامفورد بريدج، وفقد مكانته في نهاية المطاف تحت قيادة بيب جوارديولا. ولم توفر له إعارة لاحقة إلى شمال لندن سوى القليل من الراحة، إذ خاض ستيرلينج 28 مباراة مع آرسنال، مسجلاً هدفاً واحداً فقط وصانعاً خمس تمريرات حاسمة خلال فترته في ملعب الإمارات.
وفي يناير 2026، توصل تشيلسي وستيرلينج إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء عقده، ما سمح له بالبحث عن بداية جديدة في مكان آخر. وانتقل لفترة وجيزة إلى الدوري الهولندي للانضمام إلى فينورد بصفقة انتقال حر في فبراير، لكن التجربة الهولندية أثبتت أنها كانت قصيرة الأمد وغير مثمرة.
وبعدما فشل في ضمان مكان أساسي منتظم في روتردام، يبحث مرة أخرى عن مشروع يتيح له إحياء مسيرته، رغم أن غياب الاهتمام من الدوري الفرنسي يشير إلى أن الخيارات باتت محدودة بشكل متزايد أمام بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات.
تتصاعد المشاكل القانونية خارج الملعب
وتضاف إلى متاعبه المهنية تحديات قانونية كبيرة نتجت عن حادثة وقعت في إنجلترا. فقد أقرّ ستيرلينج مؤخرًا بالذنب في تهمة القيادة الخطرة وحيازة ست عبوات من غاز أكسيد النيتروز. وتأتي هذه التهم عقب حادث مروري اصطدمت فيه سيارته، بحسب التقارير، بحاجز أمان على الطريق السريع.
ورغم عدم وقوع إصابات لأطراف أخرى، فقد ألحقت الحادثة مزيدًا من الضرر بسمعته، وربما أفتَرت اهتمام الأندية المحتملة التي تحذر مما قد تجلبه أوضاعه خارج الملعب من عوامل تشتيت إلى غرفة ملابسها. وتفاصيل القضية بالغة الضرر بوجه خاص، إذ اعترف أيضًا بحيازة أكسيد النيتروز بغرض استنشاقه على نحو غير مشروع، وبعدم تقديم عينة للتحليل خلال تحقيق الشرطة.
- Getty Images Sport
ما هو المستقبل الذي ينتظر ستيرلينغ؟
تُظهر الإحصائيات صورة قاتمة للاعبٍ لم يهزّ الشباك في المنافسات الرسمية منذ سبتمبر 2024. فبالنسبة لجناح كان يزدهر يومًا ما بفضل حسّه التهديفي وسرعته المتفجرة، يُعد غياب المردود التهديفي مؤشرًا خطيرًا للغاية في نظر الكشافين في مختلف أنحاء أوروبا.
أما الـ320 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز والـ165 مساهمة تهديفية التي جمعها خلال سنوات ذروته مع ليفربول ومانشستر سيتي، فقد باتت الآن أشبه بذكرى بعيدة وهو يواجه واقع كونه لاعبًا حرًا في مطلع الثلاثينيات من عمره.
ورغم التجاهل الذي لقيه من فرنسا، لا يزال سترلينج عازمًا على إيجاد تحدٍّ جديد خارج إنجلترا للابتعاد عن التدقيق الشديد من الصحافة البريطانية ومتاعبه القانونية.
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