عرض نفسه على متذيل الترتيب: معاناة ستيرلينج مستمرة.. أندية الدوري الفرنسي ترفضه!

تميّزت رحلة ستيرلينج نحو الانتقال الحر بسلسلة من الفترات المخيبة للآمال التي فشل خلالها في استعادة أفضل مستوياته. فبعد انتقاله البارز من مانشستر سيتي إلى تشيلسي في عام 2022، عانى من أجل إيجاد الانتظام في ستامفورد بريدج، وفقد مكانته في نهاية المطاف تحت قيادة بيب جوارديولا. ولم توفر له إعارة لاحقة إلى شمال لندن سوى القليل من الراحة، إذ خاض ستيرلينج 28 مباراة مع آرسنال، مسجلاً هدفاً واحداً فقط وصانعاً خمس تمريرات حاسمة خلال فترته في ملعب الإمارات.

وفي يناير 2026، توصل تشيلسي وستيرلينج إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء عقده، ما سمح له بالبحث عن بداية جديدة في مكان آخر. وانتقل لفترة وجيزة إلى الدوري الهولندي للانضمام إلى فينورد بصفقة انتقال حر في فبراير، لكن التجربة الهولندية أثبتت أنها كانت قصيرة الأمد وغير مثمرة.

وبعدما فشل في ضمان مكان أساسي منتظم في روتردام، يبحث مرة أخرى عن مشروع يتيح له إحياء مسيرته، رغم أن غياب الاهتمام من الدوري الفرنسي يشير إلى أن الخيارات باتت محدودة بشكل متزايد أمام بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات.