تمهيدًا لرحيل ثنائي الهجوم .. تفاصيل عرض الهلال المُغري للتعاقد مع رافائيل لياو

وفقًا للصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، فإن لياو لا يتمتع بعلاقة جيدة مع مدربه ماسيميليانو أليجري في ميلان، ولا تزال هناك الكثير من الشكوك حول مستقبله بالروسونيري.

وأوضح أن إدارة ميلان تدرك هذا الأمر، ولا تمانع فكرة بيع لياو رغم الأهمية الكبيرة التي يحملها اللاعب للفريق، باعتباره أحد أهم الأعمدة الرئيسية للنادي على المستقبل المتوسط والبعيد.

وتأتي وجهة نظر ميلان أنه من غير المنطقي الاحتفاظ بلاعب لا يشعر بالراحة داخل الفريق، وهنا ظهرت فكرة انتقاله إلى الهلال.

