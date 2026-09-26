عذرًا ميسي والأرجنتين: كرة القدم للشجعان.. قمة ويمبلي تكشف ما حرمنا منه نهائي المونديال!

لم يكن الحماس المشتعل في ويمبلي وليد اللحظة، بل جاء مشحونًا بمرارة خروج إنجلترا قبل شهرين فقط من نصف نهائي المونديال أمام الأرجنتين في أتلانتا، حين تقدم أنتوني جوردون في الشوط الثاني وكان الإنجليز قاب قوسين أو أدنى من ملامسة المجد، قبل أن تتدخل عبقرية ليونيل ميسي الاستثنائية بلمستين ساحرتين قادتا لتعادل إينزو فرنانديز ثم رصاصة لاوتارو مارتينيز في الوقت القاتل.

تأهلت الأرجنتين حينها بفعل بريق ميسي الفردي، لكنها ذهبت إلى النهائي أمام إسبانيا لتلعب واحدة من أكثر المباريات تحفظًا وانكماشًا، بلا أي تسديدة على المرمى طوال 120 دقيقة، قبل أن يعاقبها فيران توريس بهدف التتويج.

كان العالم يرى نهائيًا باهتًا، بينما الجميع يدرك في قرارة نفسه أن رجال توماس توخيل كانوا الأحق بتلك الليلة وبتلك المساحة لمقارعة الإسبان هجومًا بهجوم.



