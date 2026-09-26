خطف المنتخب الإسباني فوزًا مثيرًا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين من قلب ملعب ويمبلي أمام أصحاب الأرض في افتتاح مشوار دوري الأمم الأوروبية، بعد 90 دقيقة عامرة بالتقلبات والجرأة التكتيكية، في أول ظهور للماتادور بعد اعتلائه عرش المونديال، ليعلن المنتخبان عن لوحة فنية نادرة حبست أنفاس الملايين حتى الثواني الأخيرة.
عذرًا ميسي والأرجنتين: كرة القدم للشجعان.. قمة ويمبلي تكشف ما حرمنا منه نهائي المونديال!
شبح نصف النهائي وعبقرية الأرجنتين القاتلة
لم يكن الحماس المشتعل في ويمبلي وليد اللحظة، بل جاء مشحونًا بمرارة خروج إنجلترا قبل شهرين فقط من نصف نهائي المونديال أمام الأرجنتين في أتلانتا، حين تقدم أنتوني جوردون في الشوط الثاني وكان الإنجليز قاب قوسين أو أدنى من ملامسة المجد، قبل أن تتدخل عبقرية ليونيل ميسي الاستثنائية بلمستين ساحرتين قادتا لتعادل إينزو فرنانديز ثم رصاصة لاوتارو مارتينيز في الوقت القاتل.
تأهلت الأرجنتين حينها بفعل بريق ميسي الفردي، لكنها ذهبت إلى النهائي أمام إسبانيا لتلعب واحدة من أكثر المباريات تحفظًا وانكماشًا، بلا أي تسديدة على المرمى طوال 120 دقيقة، قبل أن يعاقبها فيران توريس بهدف التتويج.
كان العالم يرى نهائيًا باهتًا، بينما الجميع يدرك في قرارة نفسه أن رجال توماس توخيل كانوا الأحق بتلك الليلة وبتلك المساحة لمقارعة الإسبان هجومًا بهجوم.
شجاعة ويمبلي تفضح التحفظ العقيم
جاءت ليلة ويمبلي لتثبت تلك الحقيقة فوق الميدان دون أدنى شك، فالإنجليز الذين صُدموا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من الفتى الذهبي لامين يامال إثر خطأ مارك جيهي، لم يعرفوا الخوف أو الانكماش الذي عاشت فيه الأرجنتين طوال النهائي، بل اندفعوا بكل شجاعة لقلب الطاولة، فصنع جود بيلينجهام هدف التعادل لأنتوني جوردون، ثم ارتقى هاري كين برأسية مهدت للتقدم بنتيجة هدفين لهدف قبل نهاية الشوط الأول. ح
تى في مطلع الشوط الثاني، هاجمت إنجلترا بحثًا عن الضربة القاضية، ولولا سوء الحظ ولعنة تقنية الفيديو التي ألغت ركلة جزاء كين بسبب لمس مزدوج للكرة، لكانت النتيجة اتسعت.
لم يدخل الإنجليز المباراة كضحية لوصيف العالم خائفين من البطل الذي اكتسحه لعبًا في النهائي، بل لعبوا بعزة نفس وشراسة هجومية حرمتنا الأرجنتين من رؤيتها في نيوجيرسي.
دهاء دي لا فوينتي وحائط صد المارشال
كشفت المباراة في المقابل أن منتخب إسبانيا لا يُقهر بالانكماش السلبي، بل بمهاجمته حتى النفس الأخير، واستغل المدرب لويس دي لا فوينتي تحولات اللقاء بتبديلات ذكية قادها الثنائي أليكس بايينا وميكيل أويارزابال ليعدلا النتيجة ويقتنصا الفوز.
في حين وقف المارشال رودري كصمام أمان كروي لا مثيل له، مديرًا إيقاع خط الوسط بدقة تمرير بلغت 92% وتدخلات أوقفت أعاصير الإنجليز المرتدة، ليثبت الماتادور معدن بطولته أمام خصم لم يستسلم أبدًا.
بيت القصيد
حسمت الأرجنتين نصف نهائي المونديال بومضة سحرية لا يقدر عليها إلا ميسي، ونالت بطاقة النهائي لكنها خذلت تاريخها وجمهور العالم بجبن تكتيكي جعل النهائي مملًا قبل أن يسقطه توريس.
وجاءت 90 دقيقة في ويمبلي لترسم السيناريو البديل الذي حُرمت منه كرة القدم، لتؤكد أن إنجلترا، حتى وإن خسرت اليوم بأهداف البدلاء أو خسرت بالأمس بعبقرية ليو، كانت الفريق الحقيقي الوحيد القادر على منحنا نهائي كأس عالم متكافئ ومشتعل أمام عرش إسبانيا الذهبي.
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