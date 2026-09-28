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علي رفعت

عجز عنها جولر وفعلها القادم من الدرجة الرابعة.. رباعية إيطالية في مرمى تركيا تعيد الروح لمانشيني!

فقرات ومقالات
تركيا ضد إيطاليا
تركيا
إيطاليا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
أردا جولر
مايكل كايودي

سقوط مدو لمنتخب تركيا على أرضه ووسط جماهيره برباعية إيطالية عريضة تعيد ترتيب أوراق المجموعة، وبطل الرواية شاب كافح في ملاعب الدرجة الرابعة ليخطف الأضواء من نجم ريال مدريد في ليلة شهدت عودة الروح إلى كتيبة روبرتو مانشيني.

افتتح المنتخب الإيطالي مساره التصحيحي في دوري الأمم الأوروبية بانتصار كاسح على مضيفه التركي بأربعة أهداف دون رد في مدينة بورصة، ليفرض أبناء الأتزوري هيمنتهم المطلقة على مجريات اللقاء من بدايته حتى صافرة النهاية. 

وجاءت النتيجة لتصدم الجماهير الغفيرة التي ملأت المدرجات على أمل مواصلة العروض القوية بعد الخسارة بهامش ضيق ضد فرنسا، غير أن الشوط الأول حسم كل شيء تقريبًا بعدما زار الطليان الشباك ثلاث مرات عبر أليساندرو باستوني ودافيدي فراتيسي والوافد الجديد مايكل كايودي، قبل أن تتواصل السيطرة وتكتمل الرباعية وتتعمق جراح أصحاب الأرض. 

هذه النتيجة الثقيلة لم تكن مجرد ثلاث نقاط في مشوار البطولة، بل إعلانًا صريحًا عن انتفاضة فنية وتكتيكية غير متوقعة لإيطاليا في عقر دار منافس عنيد.


  • imago-sport-1083939602.jpgAnadolu Agency

    من ملاعب المظاليم إلى قمة التألق الدولي

    سرق الظهير الأيمن مايكل كايودي الأضواء بأداء مبهر توج فيه مشاركته الدولية الأولى بتسجيل هدف رائع ومتسببًا في هدف آخر وبتهديد مرمى المنافس باستمرار، إلى جانب صلابة دفاعية شلت حركة الجبهة اليسرى لتركيا تمامًا وتسببت في إنذار مدافعيها. 

    ولم تكن تلك الانطلاقة وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجًا لرحلة كفاح بدأت عندما تخلى عنه ناشئو يوفنتوس، ليجد الفتى نفسه يخوض غمار الدرجة الرابعة الإيطالية مع فريق جوزانو، متحملًا قسوة البدايات في دوريات الهواة ليصعد خطوة تلو الأخرى بعزيمة فولاذية.

    ولمع بريقه لاحقًا مع فيورنتينا حين قاد إيطاليا للتتويج بلقب أوروبا تحت 19 سنة، وصولاً إلى فرض اسمه في الدوري الإنجليزي مع برينتفورد وتمديد عقده حتى عام 2032. 

    وأكد اللاعب في بورصة صحة ولائه واختياره الصارم لقميص الأتزوري بعدما أغلق الباب نهائيًا أمام محاولات الاتحاد النيجيري لضمه، ليثبت بالبرهان العملي أنه رهان إيطاليا المستقبلي الرابح.


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  • imago-sport-1083940703.jpgAnadolu Agency

    قائد تائه وظل غائب في ليلة الانكسار

    في المقابل، عاش النجم الشاب أردا جولر أمسية للنسيان بعدما علقت عليه الجماهير التركية والمدرب فينتشينزو مونتيلا آمالاً عريضة لقيادة المنظومة الهجومية لحصد النقاط الأولى في مشوار دوري الأمم.

    ورغم البداية الحماسية لجناح ريال مدريد ومحاولته النزول إلى مناطق الوسط لتسلم الكرة وبناء اللعب، إلا أنه سرعان ما غرق في كماشة الضغط الإيطالي المكثف بقيادة ساندرو تونالي ونيكولو فاجيولي. 

    وتحولت محاولات جولر الفردية إلى عبء على زملائه مع افتقاده للمساندة والحلول التكتيكية، ليعجز تماماً عن صناعة أي فارق هجومي حقيقي أو فك شفرة دفاع المنافس، حيث اقتصر حضوره على تسديدة وحيدة سهلة تعامل معها الحارس جانلويجي دوناروما بهدوء في الشوط الأول قبل أن يصنع هدفًا تم إلغاءه في الشوط الثاني، ليخرج مستسلمًا لحصار الأزوري وتائهًا في أول اختبار حقيقي يرتدي فيه ثوب الزعامة المطلقة.


  • Roberto Mancini ItaliaGetty Images

    مناورة جريئة تعيد التوازن لمدرب إيطاليا

    تنفس المدرب روبرتو مانشيني الصعداء بعد ضغوط وانتقادات لاذعة حاصرته في الأيام الأخيرة عقب الهزيمة المحبطة في الجولة الافتتاحية أمام بلجيكا بهدفين نظيفين.

    ولم يتردد المدرب المخضرم في اتخاذ قرارات ثورية هزت المعسكر، إذ فضل ترك عشرة لاعبين في مركز كوفرتشانو لمواصلة التدريبات البدنية، ودفع بتشكيلة شهدت ثمانية تغييرات كاملة ليضخ دماء جديدة ويمنح الثقة لأسماء شابة وجائعة لإثبات الذات.

    وأثبت الرهان نجاحه الساحق فوق المستطيل الأخضر، حيث ظهر الطليان بشخصية شرسة وتنظيم تكتيكي فائق وسرعة مذهلة في افتكاك الكرة وبناء التحولات، مما أسكت المشككين ومنح مانشيني متنفسًا حيويًا لاستعادة هيبته وثقة جماهيره ومواصلة المنافسة القارية بثبات.


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  • imago-sport-1083939607.jpgAnadolu Agency

    بيت القصيد

    أثبتت معركة بورصة أن كرة القدم لا تبتسم لأصحاب الأسماء اللامعة ما لم تقترن بالقتالية والجاهزية، فرأينا لاعبًا قادمًا من طين الدرجة الرابعة يصنع المجد ويسحب البساط، بينما توارى القائد المنتظر خلف عثرات منتخبه. 

    الرباعية لم تكن مجرد رد اعتبار لمانشيني بعد صدمة البدايات، بل ولادة حقيقية لنسخة إيطالية شابة قادرة على قلب الطاولة وصناعة الفارق في أصعب المواعيد.


دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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