وكانت التكهنات تشير إلى أن علاقة متوترة قد نشأت بين الاثنين بعد أن تحدث مبابي إلى وسائل الإعلام، لكن ديمبيلي يؤكد أن صداقتهما الوثيقة لا تزال سليمة تمامًا، في الوقت الذي يلتقيان فيه مجددًا في إطار المهام الدولية هذا الأسبوع.
"أمور تافهة" .. عثمان ديمبيلي يتحدث عن علاقته بكيليان مبابي بعد أزمة تصريحات الكرة الذهبية
التخلص من الضوضاء
وفي حديثه قبل مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا يوم الجمعة، تطرق ديمبيلي إلى التوتر الذي ترددت أنباء عنه.
وكانت تقارير سابقة قد زعمت ظهور فجوة بين ديمبيلي ومبابي، واصفةً الوضع بأنه متجمد.
ومع ذلك، سارع ديمبيلي إلى نفي هذه الادعاءات عندما سُئل عما إذا كان لا يزال صديقاً لمبابي. وقال ديمبيلي قبل المباراة: «لقد تحدثنا. نحن نجلس جنباً إلى جنب على طاولة الطعام. لا توجد أي مشكلة».
وأوضح ديمبيلي بشكل قاطع أن علاقتهما الشخصية لم تتأثر بالضجة الإعلامية التي أحاطت بهما.
- AFP
النقاش حول «المختار»
نشأ الخلاف من مقابلة أجراها مبابي مع مجلة «فرانس فوتبول» حول جائزة الكرة الذهبية لهذا العام. وتحدث مبابي عن المسارات المهنية المتباينة بينهما، قائلاً: "لطالما نُظر إليه على أنه لاعب موهوب؛ أما أنا فقد نُظر إليّ دائماً على أنني «المختار»".
ورد ديمبيلي لاحقاً خلال مقابلة مع قناة «ليغ 1 بلاس»، حيث أوضح: «لطالما كنت في مؤخرة الصف، أعمل بجد. طوال مسيرتي، لم أنبس بكلمة واحدة. لقد عملت كثيراً. كما قلت، لم أكن أبداً «المختار»، لكنني عملت بجد، وفي العام الماضي، كوفئت على عام رائع مع باريس سان جيرمان، أما هذا العام، فسنرى، دون ضغوط، وبهدوء».
التركيز على الملعب
على الرغم من ما يُقال حالياً، رفض ديمبيلي الخوض في هذه الدراما أكثر من ذلك خلال المعسكر الأخير للمنتخب الوطني.
ويصر ديمبيلي، الذي قد يرتدي شارة القيادة في غياب مبابي أمام إيطاليا، على أنه يركز فقط على كرة القدم، موضحًا: «لن أعلق على كل هذه الشائعات؛ لا أريد التعليق عليها. إنها مجرد خلافات تافهة على مواقع التواصل الاجتماعي. في سن التاسعة والعشرين، لن أعلق على ذلك. أنا أركز على ما يحدث على أرض الملعب».
- AFP
التطلع إلى المستقبل في عهد زيدان
تخوض فرنسا مباراة حاسمة ضد إيطاليا يوم الجمعة، والتي تمثل بداية عهد جديد مع تولي زين الدين زيدان مهام التدريب في أول مباراة له كمدرب.
ومع اقتراب حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية في لندن في وقت لاحق من هذا الشهر، سيكون كل من ديمبيلي ومبابي حريصين على أن يتحدث أدائهما عنهما على الساحة الدولية.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا