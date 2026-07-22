الاتصالات مع وكيله بدأت.. نجم باريس سان جيرمان "مفاجأة الهلال الجديدة" في الميركاتو الصيفي

النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 29 سنة، بدأ مسيرته الكروية بشكلٍ أكثر من رائع، مع النادي المحلي رين.

مستويات ديمبيلي مع رين، لفتت أنظار الأندية الأوروبية العملاقة إليه، وفي مقدمتهم برشلونة الإسباني؛ إلا أن اللاعب فضل وقتها الانتقال إلى نادي بوروسيا الألماني، صيف 2016.

السبب في تفضيل ديمبيلي الانضمام إلى دورتموند؛ هو أن برشلونة قد يضم وقتها الثلاثي الهجومي الناري "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز"، ما يعني حصوله على دقائق لعب قليلة.

وتشاء الأقدار أن يرحل نيمار عن برشلونة صيف 2017؛ ليتم العودة إلى خيار ديمبيلي مجددًا، والتعاقد معه من بوروسيا مقابل 148 مليون يورو.

إلا أن ديمبيلي فشل مع العملاق الكتالوني، بشكلٍ كبير للغاية؛ حيث لم يتحمل الضغوطات التي تعرض لها، مع معاناة من كثير الإصابات أيضًا.

وفي صيف عام 2023.. قرر النجم الفرنسي العودة إلى بلاده؛ من بوابة العملاق العاصمي باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون يورو.

وانفجر ديمبيلي مع الفريق الباريسي؛ حيث تحصل على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، مع جائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم 2025.

وإجمالًا.. سجل عثمان ديمبيلي 61 هدفًا وصنع 42 آخرين، خلال 135 مباراة رسمية مع فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم؛ والذي يرتبط بعقدٍ معه حتى 30 يونيو 2028، أي إلى نهاية الموسم ما بعد القادم.