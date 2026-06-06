Goal.com
مباشرالتذاكر
Ousmane Dembele GFXGOAL
محمود خالد

عثمان ديمبيلي والهلال | تحذير من عودة شخصية برشلونة .. ترياق إنريكي وصفقة تحتاج إلى "ضمانة" من الطرفين!

فقرات ومقالات
عثمان ديمبيلي
الهلال
باريس سان جيرمان
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي

هل يعتبر عثمان ديمبيلي هو الصفقة المناسبة للهلال؟

"الهدوء ما قبل العاصفة"، كلمات أشعل بها الأمير الوليد بن طلال، مالك نادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، وسط توقعات بأن الزعيم مُقبل على ميركاتو ضخم، في الفترة الصيفية.

الهلال اختتم موسم 2025-2026، مكتفيًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما ودّع دوري أبطال آسيا للنخبة، من ثمن النهائي، واحتلّ وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب الغائب منذ سبع سنوات.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الرياضية"، أن نادي الهلال أرسل عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان، من أجل طلب التعاقد مع عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، وينتظر الرد للبدء في التفاوض بتقديم عرض مالي رسمي.

إذا تأكد العرض الرسمي، فهل يصبح عثمان ديمبيلي، هو العاصفة التي أنذر بها الوليد بن طلال؟ أم أن الهلال سيدخل فترة الميركاتو الصيفي بكل ثقله، من أجل تعويض غيابه عن الدوري في آخر موسمين، ومغازلة اللقب الآسيوي الذي استعصى عليه في آخر خمسة مواسم؟

لننظر معًا إلى شخصية عثمان ديمبيلي، ونتساءل "هل يعد النجم الفرنسي هو الخيار الذي تأمل به جماهير الهلال؟"..

  • Ousmane Dembele Barcelona Getty Images

    قبل البالون دور .. هل نسيتم "بطل الأزمات"؟

    لا ينكر أحد التطور المذهل في شخصية عثمان ديمبيلي، الذي صار بين عشية وضحاها، بطل العصر الذهبي لكتيبة لويس إنريكي، في موسمين حصد فيها باريس سان جيرمان الأخضر واليابس، وتربع على عرش القارة العجوز، بفوزه بلقبي دوري أبطال أوروبا، في موسمي 2024-25 و2025-26.

    ديمبيلي بدا وكأنه وجد ضالته أخيرًا في باريس سان جيرمان، وصار ذلك النجم الذي قد يتأخر قليلًا في بداية الموسم، ثم ينفجر في يناير، ويظل عنصر الحسم للكتيبة الباريسية، بأهدافه الرائعة واقتناصه أنصاف الفرص.

    ولكن، قبل ذلك، هل يُضمن أن يظل عثمان ديمبيلي، تلك الشخصية المؤثرة وسط الإغراءات السعودية، أم يعود لنسخته التي كانت بمثابة "نقطة مظلمة" في مسيرته، مع برشلونة؟

    في مرحلة ما قبل البالون دور، كانت السمة الغالبة على عثمان ديمبيلي، هو "الشخصية الصدامية"، ما بين مقاطعة تدريبات رين، للرحيل إلى بوروسيا دورتموند، ومن ثم إضرابه لإجبار الإدارة على المغادرة إلى برشلونة.

    وبخلاف كابوس الإصابات العضلية التي غيبته عن أكثر من 100 مباراة مع برشلونة، فإن ديمبيلي لم يتوقف عن أزماته، بين حضوره متأخرًا للتدريبات، بسبب السهر ليلًا للعب "بلاي ستيشن" مع أصدقائه، والتي دفعت الإدارة الكتالونية لفرض عقوبات عليه، بلغت حوالي 100 ألف يورو.

    أزمات مع الحكام، وصدامات مع مدربين، وتمرد من أجل الرحيل، خاصة وأن رحيله إلى باريس سان جيرمان، حمل معه اتهامات من جماهير برشلونة بالخيانة، بعدما فعل بند الشرط الجزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو، للمغادرة إلى فرنسا.

    هذا الأمر يعني أن عثمان ديمبيلي، رغم ما بات يحمله كرمز لنجاحات باريس سان جيرمان "المؤخرة"، إلا أن هناك نقاطًا مظلمة في مسيرته، ربما تثير الشك حول ما إذا كان الصفقة المثلى للهلال، أم سنشهد مسيرة جديدة من الصدامات والإضراب عن التدريبات؟

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    كيف نقّب إنريكي عن ديمبيلي "الذهب"؟

    وبين تلك الأزمات، كان السؤال الأبرز هو "كيف نجح لويس إنريكي في إبراز الجانب المضيء من شخصية عثمان ديمبيلي، وحوّله من مصدر للأزمات، إلى بطل الكرة الذهبية؟".

    ولعلّ الدافع الأكبر لإبراز هذا السؤال، هو أن بداية ديمبيلي مع باريس سان جيرمان، لم تخلُ بدورها من الأزمات أيضًا، بصدام مع إنريكي، الذي قرر استبعاده من قائمة مباراة آرسنال في دوري أبطال أوروبا، لأسباب انضباطية.

    لويس إنريكي اتبع سياسة "الصبر" مع عثمان ديمبيلي، بل وإعطائه الثقة ليبرز مواهبه فوق أرض الميدان، وليس ذلك فحسب، بل إن مدرب باريس سان جيرمان، توجه إلى نظام "الراحة"، حيث اتباع سياسة التدوير، وإراحة الأساسيين في بعض المباريات، أو على الأقل تقليل دقائق المشاركة، كأن يشارك ديمبيلي بديلًا في منتصف الشوط الثاني.

    ولو اتخذنا هذا الموسم كمثال، فإن ديمبيلي تعرض لأكثر من إصابة، غيبته عن 10 مباريات في الدوري الفرنسي، كما بقي على مقاعد البدلاء لمباراتين، كما غاب عن أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

    ورغم ذلك، إلا أن إنريكي تعامل بحكمة مع ديمبيلي، لنشاهد استمرار الفرنسي في تقديم نسخته المميزة، حيث برز بدوره الحاسم في دوري الأبطال، بتسجيله في أربع مباريات متتالية، بين ثنائية ضد ليفربول في إياب ربع النهائي، وهدفين وتمريرة حاسمة ضد بايرن ميونخ، في ذهاب نصف النهائي، وهدف في الإياب، كما سجل ضد آرسنال في المباراة النهائية.

    ورغم ذلك، فإن السؤال هو: هل سيصبر مدرب الهلال على عثمان ديمبيلي، ويتبع معه سياسة التدوير، من أجل الحفاظ على لياقته ومواجهة أزمة الإصابات؟ خاصة وأنه سيكون النجم الأول في الهلال، إذا ما تحققت الصفقة، الأمر الذي يجعل غيابه محل انتقادات واسعة من الجماهير.

  • Joao Cancelo GFX GOAL ONLYGOAL AR

    ضمانة الهلال .. حتى لا تتكرر أزمة كانسيلو

    قبل الإقدام على صفقة عالمية جديدة، ليأتي السؤال: ماذا سيفعل الهلال مع تخمة اللاعبين الأجانب، في قائمته؟ خاصة إن عملنا بمبدأ الأجانب الثمانية "أصحاب السن المفتوح" في القائمة المحلية، وليكتفي الباقي باللعب آسيويًا فقط؟

    إن استقطاب صفقة مثل عثمان ديمبيلي، بالتأكيد ستتطلب ضمانة من الهلال، بحسن التعامل مع قائمة الأجانب، حتى لا تتكرر رسالة جواو كانسيلو، الذي أعير إلى برشلونة، وفي ليلة التتويج بلقب الدوري الإسباني، قال إن إدارة الهلال لم تفِ بوعدها له بإعادته للقائمة المحلية في الفترة الشتوية.

    أضف إلى ذلك، وقوع أسطورة فرنسية مثل كريم بنزيما، في فخ الانتقادات الكبيرة من قِبل الجماهير، ولا تزال أبعاد قضية رينان لودي، الذي فسخ عقده من طرف واحد، بسبب أزمة استبعاده من القائمة المحلية، وكذلك مصير داروين نونيز الذي بات محل رغبة من أندية أوروبا، بعد الاكتفاء بمشاركته قاريًا، وعدم لحاقه، بسبب خروج الهلال مبكرًا من دوري النخبة الآسيوية.

    وفي هذا السياق أيضًا، نجد أن مشاركة ديمبيلي ستحمل ضربة لجورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي بات يعتمد على سلطان مندش في الطرف الأيمن، أو تأثر ماركوس ليوناردو بتواجده حال اللعب كرأس حربة، فضلًا عن اسلوب سيموني إنزاجي الذي يعتمد على المرتدات من الأطراف، ويختلف عن نظام إنريكي في الضغط العالي والاستحواذ على الكرة.

    في خضم ذلك كله، فإن صفقة عثمان ديمبيلي إن تحققت، فإنها تمثل علامة استفهام، حول مدى تكيفه تكتيكيًا مع اسلوب الهلال، وهل سيبقى الفرنسي هو ذلك البطل الذي نشاهده في باريس سان جيرمان، أم عودة بطل الأزمات الذي رأيناه في برشلونة؟