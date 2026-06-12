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Türkiye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
علي سمير

بين العنصرية و"سنجلب كأس العالم" .. نجم تركيا يثير ضجة واسعة بسبب "بسملة" ما قبل المونديال!

تركيا
كأس العالم
أستراليا ضد تركيا
أستراليا
عبد الكريم بردكجي
جلطة سراي

رسالة كثيرة تسببت في جدل شديد عبر منصة إكس

رسالة قصيرة ومقتضبة من النجم التركي عبد الكريم بردكجي تزامنًا مع افتتاح كأس العالم 2026، تسببت في حدوث انقسام وهجوم عليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

لاعب جلطة سراي يتواجد مع كتيبة المدرب فينتشينزو مونتيلا المشاركة في المونديال، ويستعد للظهور في المسابقة، وقرر نشر صورته بقميص بلاده للتعبير عن حماسه للتواجد في هذا المحفل الكبير.

  • ماذا حدث؟

    عبد الكريم نشر صورته بقميص تركيا مع وضع جملة "بسم الله الرحمن الرحيم"، تيمنًا بها كأحد أهم الجمل الإسلامية وأكثرها تداولًا.

    البسملة عادةً ما يستخدمها المسلمون في بداية أعمالهم وأقوالهم، وذلك للاستعانة بالله حتى يسدد خطاهم نحو النجاح والوصول إلى أهدافهم.



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  • انقسام في التعليقات

    الغريب في الأمر أن الجملة لم تمر مرور الكرام، رغم أن المدافع التركي ليس من النجوم المعروفين بالفريق مثل كينان يلديز وأردا جولر وغيرهما، وعدد متابعيه على منصة إكس يصل إلى 186.4 متابعًا فقط.

    تغريدة البسملة من عبد الكريم تمت مشاهدتها 2 مليون مرة، وتسببت في حدوث انقسام بين المتابعين، البعض قام بتأييدها والإشادة باللاعب، وتمسكه بشعائره الدينية لطلب التوفيق من الله.

    وقال أحدهم:"رغم تشجيعي لفنربخشه، ولكني أحبك يا عبد الكريم"، بينما اعتقد البعض مازحًا أن كأس العالم سيأتي إلى تركيا بعد هذه الرسالة.

    وأضاف مشجع آخر:"عبد الكريم، كيف يمكنك أن تغرد بهذه الطريقة؟ لم أحبك في البداية، والآن أنا مجبر على عشقك".

    وعلى الجانب الآخر، تعرض اللاعب لانتقاد شديد من بعض المتابعين الغاضبين، واتهموه بإقحام الأمور الدينية في كرة القدم، فيما انتشرت أيضًا ردودٌ عنصرية ضد المسلمين والأتراك.

    المثير أن كينان يلديز جناح يوفنتوس ومنتخب تركيا فعل الشيء نفسه أيضًا، ليبدو أنها لافتة تم الاتفاق عليها قبل البطولة بين لاعبي الفريق.


  • Turkiye-vs-Romania-UEFA-European-Qualifier-KO-Play-OffAFP

    من هو عبد الكريم بردكجي؟

    صاحب الـ31 سنة يمتلك مسيرة حافلة في الملاعب التركية، وانتقل إلى جلطة سراي قادمًا من كونيا سبور في صيف عام 2022 مقابل 2.80 مليون يورو.

    المدافع المميز يعتبر من العناصر الأساسية بفريق جلطة سراي خلال موسم 2025/2026، وظهر في 45 مواجهة بكل المنافسات، منها 30 بالدوري التركي و11 في دوري أبطال أوروبا.

    وبالنسبة للبطولات، فقد سبق أن حقق عبد الكريم 4 ألقاب للدوري التركي مع جلطة سراي، بالإضافة إلى لقبين كأس أحدهما مع نفس الفريق والآخر بصفوف كونيا سبور، كما لديه 27 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

  • turkey Getty Images

    مشوار تركيا في كأس العالم

    الفريق يقع في المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفرصته قوية في الوصول إلى دور الـ32 بشكل مباشر، دون الحاجة إلى أفضل ثوالث.

    وتبدأ تركيا مبارياتها باللعب ضد أستراليا يوم الأحد 14 يونيو، ثم تواجه باراجواي يوم السبت 20 يونيو، قبل اختتام مرحلة المجموعات باللعب ضد الولايات المتحدة المنظم الرئيسي للمسابقة يوم 26 من نفس الشهر.


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