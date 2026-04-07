مفاجأة مدوية بصفقة نيمار .. عبد الرحمن بن مساعد : حزبان يدمران المنتخب السعودي وراتب بنزيما تم تخفيضه مع الهلال!

وقام الأمير عبد الرحمن بن مساعد بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل عن صفقة انتقال نيمار للهلال، حيث قال:"لم تكن هناك أي رغبة لدى إدارة النادي حول التعاقد معه، البرنامج وضعه ضمن الخيارات بغض النظر عن الأمور الفنية".

وأضاف:"المبالغ التي تنفق يتم احتسابها ضمن الموازنة وتدخل ضمن الرصيد المالي للأندية".

وأوضح بن مساعد أن صفقة نيمار جاءت ضمن خطة استثمارية بحتة، وكان من الممكن أن يقوم الهلال برفض التعاقد مع النجم البرازيلي قبل إتمام انتقاله للزعيم.

وأما عن كريم بنزيما:"انتقاله إلى الهلال كان مرضيًا لجميع الأطراف، ما يحصل عليه حاليًا أقل من راتبه مع الاتحاد".

وواصل حديثه:"الهلال لم يكن لديه أي مهاجم، وكريم لاعب كبير ونجم عظيم رغم سنه".

وعن رحيل ألكساندر ميتروفيتش:"لم أكن ضد خروجه بسبب الإصابات التي تعرض لها الموسم الماضي، أحد أسباب عدم الفوز بدوري أبطال آسيا كان غيابه لمعاناته من مشكلة بدنية".



